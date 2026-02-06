Ο Νικόλαος Παπαγιάννης στο Talk To MAD: «Η Παραλία δεν τελείωσε -Τώρα ξεκινάει το διεθνές της ταξίδι»

Ο ηθοποιός αναλύει τους ρόλους που τον αγάπησε το κοινό, τις συνεργασίες του με καταξιωμένους συναδέλφους και την πορεία του

Η Αθηνά Κλήμη υποδέχτηκε στο Talk To MAD τον Νικόλαο Παπαγιάννη, ο οποίος μίλησε για τις πρόσφατες τηλεοπτικές και θεατρικές του επιτυχίες, αλλά και για την πορεία του ως ηθοποιός.

Ο Νικόλαος ανέφερε για την παράσταση Ακρωτήρι που παίζεται στη Θεσσαλονίκη: «Με πετυχαίνει στη φάση που τώρα τελείωσε η προβολή της Χίμαιρας και είμαστε στη Θεσσαλονίκη, στο Θέατρο Ράδιο Σίτυ για τις παραστάσεις του Ακρωτήρι. Μαζί με τη Μαρία Ναυπλιώτου». Σχετικά με τη συνεργασία του με τη Μαρία Ναυπλιώτου τόνισε: «Την γνώρισα στο ξεκίνημά μου τότε στο θέατρο, στην Πειραματική Σκηνή του Εθνικού Θεάτρου, πολλά, πολλά χρόνια πριν. Ήταν για μένα πολύ σημαντική στιγμή και συνεργαστήκαμε καταπληκτικά. Τη θαύμαζα από τότε. Είναι υπέροχη και ως άνθρωπος και ως συνεργάτης».

Για το έργο Ακρωτήρι, ο Νικόλαος εξήγησε τον χαρακτήρα που υποδύεται: «Με λένε Ίαν. Η παράσταση ασχολείται με το θέμα του Αλτσχάιμερ… είναι ένα κοινό μυστικό και αφορά πολλά σπίτια. Παρακολουθούμε την πορεία μιας γυναίκας στο φάσμα της ασθένειας και πως ο σύζυγός της, αιφνιδιαζόμενος, προσπαθεί να ανταποκριθεί σε αυτή την τρομακτική περιπέτεια. Είναι ένα έργο αγάπης». Σημείωσε μάλιστα: «Η ασθένεια εμφανίζεται σε πολύ νεότερα χρόνια, απλώς δεν έχουμε τα εργαλεία να τη διαγνώσουμε. Δεν είναι μια γεροντική ασθένεια. Είναι μια ασθένεια».

Σχετικά με τη σειρά Μεγάλη Χίμαιρα, αποκάλυψε: «Η Μεγάλη Χίμαιρα υπενθυμίζει ότι όταν υπάρχει σαφής σχεδιασμός και πρόθεση πολύ συγκεκριμένη, μπορεί να συμβούν πολύ ωραία πράγματα. Είναι ένα πολύ σημαντικό μυθιστόρημα, ένα αριστούργημα του Καραγάτση, και η τηλεόραση κατάφερε να το φέρει σε ένα ευρύ κοινό». Για την απήχηση της σειράς, δήλωσε: «Την είδαμε όλοι, έφτασε πάνω από τρία εκατομμύρια θεάσεις σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Το πιο ενθαρρυντικό είναι ότι δουλειές σαν τη Μεγάλη Χίμαιρα μπορούν πραγματικά να συνομιλούν με προϊόντα του εξωτερικού».

Για την εμπειρία του στα γυρίσματα της Παραλίας, τόνισε: «Νιώθω χαρά που η σειρά άγγιξε το κοινό όλων των ηλικιών. Η Παραλία δεν τελείωσε. Τώρα ξεκινάει το διεθνές της ταξίδι. Από πολύ σημαντικές εταιρείες παραγωγής και κανάλια του εξωτερικού. Ήταν υπέροχα, παρά τις αντίξοες συνθήκες στα Μάταλα με κύμα, αέρα και πολύ χαμηλές θερμοκρασίες».

Σχετικά με τον ρόλο του στην Παραλία, δήλωσε: «Ήταν ένας ρόλος που τον αγαπούσες, τον μισούσες, αλλά το βαθιά ανθρώπινο και ευμετάβλητο χαρακτήρα του έκανε τον ήρωα να ταυτίζεται το κοινό μαζί του. Θύμωνα μαζί του, αλλά πάντα προσπαθούσα να βρίσκω την αιτία και η αιτία πάντα με συγκινούσε. Το τραύμα του το υπερασπίστηκα μέχρι το τέλος».

Όσον αφορά την ισορροπία ανάμεσα στη δουλειά και τη ζωή, ο Νικόλαος μοιράστηκε: «Η επιβράβευση για μένα ήρθε όταν κατάλαβα ότι εξακολουθώ να πηγαίνω ευτυχισμένος στη δουλειά μου μετά από χρόνια. Το πιο σημαντικό είναι να ξυπνάς και να θέλεις να πας στη δουλειά σου. Η δουλειά είναι σημαντικό κομμάτι της ζωής μας». Για τη συνεργασία του με τη σύζυγό του, επίσης ηθοποιό, ανέφερε: «Το κομμάτι της δουλειάς αποτελεί έναν κοινό χώρο συζήτησης, αλλά πιο πολύ διασκεδάζουμε με αυτό. Γνωρίζουμε την πραγματικότητα, βλέπουμε τα πράγματα με μεγαλύτερη ψυχραιμία και το μοιραζόμαστε μεταξύ μας».

Σχετικά με τις μελλοντικές φιλοδοξίες του, ο ίδιος δήλωσε: «Δεν έχω ακριβώς στόχους. Υπάρχει ένας ρόλος που με έχει ιντριγκάρει πολύ, που είναι ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Είχα ονειρευτεί ότι υπήρχε περίπτωση να τον ενσαρκώσω. Είμαι πάρα πολύ ανοιχτός σε αυτά που έρχονται και που ούτε καν έχω φανταστεί».

Κλείνοντας, τόνισε τη θετική του στάση στη ζωή και τη δουλειά: «Πιστεύω ότι αν ένας άνθρωπος είναι μίζερος και αρνητικός, μπορεί να του έρθουν δύσκολα πράγματα. Αν πιστεύεις στο καλό, προσελκύεται».

