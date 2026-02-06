Το νέο video clip της Taylor Swift, Opalite, είναι η πιο γλυκιά ρομαντική κομεντί

Η Taylor Swift επιστρέφει με ένα ακόμη μαγευτικό μουσικό video! Το πολυαναμενόμενο clip για το single της «Opalite» από το album The Life of a Showgirl κυκλοφόρησε την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου σε Apple Music και Spotify, και είναι ουσιαστικά μια παιχνιδιάρικη ρομαντική κομεντί με retro αισθητική. Στο video, η Swift υποδύεται μια μοναχική γυναίκα που περνά τις μέρες της λαχταρώντας για έρωτα, με μοναδική παρέα έναν πετρωμένο φίλο, δηλαδή ένα pet rock.

Το video ξεκινά σαν παλαιού τύπου VHS διαφήμιση για το μαγικό spray Opalite, που υπόσχεται να μετατρέψει τις «κακές σχέσεις σε χαρούμενες» με ένα μόνο ψέκασμα. Η Swift, ντυμένη με ρόμπα, συμμετέχει στην καμπάνια με βλέμμα γεμάτο πόθο για τον τεράστιο πέτρινο φίλο της, τον οποίο παίρνει μαζί της ακόμη και για βόλτες στην παιδική χαρά, φροντίζοντας τον σαν ανθρώπινο σύντροφο.

Μεταξύ δημιουργίας fortune-telling παιχνιδιών και βραχιολιών φιλίας, γκλίτερ πάνω στο σώμα της και στον φίλο της, karaoke και μπαρ, η Swift φαίνεται ευχαριστημένη με την ακούσια παρέα της. Η εμφάνιση της ηθοποιού Greta Lee (The Morning Show) στο MTV με κιθάρα φέρνει στο video μια σκηνή όπου η Swift παραγγέλνει ποτά για την ίδια και τον πέτρινο φίλο της, αλλά ο μπάρμαν την καλεί ευγενικά να φύγει.

Στη συνέχεια, κάνει ένα Jane Fonda workout μαζί με την Jodie Turner-Smith, χρησιμοποιώντας τον πετρόφιλο ως βάρος. Ταυτόχρονα, βλέπουμε τον Domhnall Gleeson να ζει μια παρόμοια μοναξιά, έχοντας έναν μικρό κάκτο ως σύντροφο, τον οποίο παίρνει παντού μαζί του ακόμα κι όταν τα χέρια και το πρόσωπό του καλύπτονται από γάζες λόγω των αγκαθιών του φυτού.

Όταν η Taylor Swift και ο Gleeson καταφεύγουν στο μαγικό Opalite spray, η Swift εμφανίζεται μαγικά στο σαλόνι του Gleeson και οι δύο ξεκινούν έναν αστείο αλλά γλυκό έρωτα. Στη διαδρομή τους κάνουν μια στάση σε μαγαζί με pretzels και περνούν μπροστά από έναν πάγκο με κάκτους, όπου εμφανίζονται οι πρώην τους με ειρωνικά μηνύματα. Στο video εμφανίζονται επίσης ο Graham Norton ως ιδιοκτήτης καταστήματος Opalite, ο Cillian Murphy ως pitchman, και ο Lewis Capaldi σε cameo ρόλο φωτογράφου σε εμπορικό κέντρο.

Η κορύφωση της retro ατμόσφαιρας είναι μια γκλίτερ χορογραφία, με την Swift και τον Gleeson να χορεύουν σε διαγωνισμό ζευγαριών, ενώ οι ηλικιωμένοι κριτές και η αγαπημένη χορεύτρια της Swift, Kameron “Kam” Saunders, δείχνουν αδιάφοροι. Το video κλείνει με ένα easter egg που αναφέρεται σε παλαιότερη εμφάνιση του Gleeson στο Graham Norton Show, όπου είχε εκφράσει το όνειρό του να παίξει σε music video της Swift.

Η Swift εξήγησε στο Instagram: «Όταν μιλάγαμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής, ο Domhnall έκανε αστείο ότι ήθελε να παίξει σε ένα από τα video μου. Ήταν Ιρλανδός! Αστειευόταν! Αλλά εκείνη τη στιγμή ήρθε η ιδέα. Μια εβδομάδα αργότερα του έστειλα το σενάριο, με τον ρόλο για εκείνον. Σκεφτήκαμε ότι θα ήταν διασκεδαστικό όλοι οι καλεσμένοι της εκπομπής να συμμετάσχουν, σαν ένα σχολικό project για ενήλικες».

Το «Opalite»έρχεται τέσσερις μήνες μετά την κυκλοφορία του The Life of a Showgirl, που κατέκτησε την κορυφή του Billboard 200 και παρέμεινε 12 εβδομάδες στο Νο.1. Είναι το δεύτερο visual από το 12ο studio album της Swift, μετά το «The Fate of Ophelia». Αυτή τη φορά, το video είναι διαθέσιμο μόνο σε Spotify και Apple Music για δύο μέρες, πριν κυκλοφορήσει στο YouTube, λόγω αλλαγών στη μέτρηση streaming δεδομένων του Billboard και της διαφορετικής βαρύτητας των συνδρομητικών έναντι των διαφημιστικών streams.

