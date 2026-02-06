Ζώδια 06.02.2026

Ο Λέων κι άλλα 4: Τα ζώδια που διαλέγουν τις πιο υπερπαραγωγές στολές για τις Απόκριες

Μάθε ποιοι δημιουργούν τα πιο φαντασμαγορικά και εντυπωσιακά κοστούμια που κλέβουν κάθε χρόνο την παράσταση
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Όλοι ξέρουμε ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που παίρνουν τις Απόκριες πολύ… σοβαρά, από τα φαντασμαγορικά κοστούμια μέχρι τα αξεσουάρ που δεν περνούν απαρατήρητα, μερικά ζώδια απλά δεν κάνουν ποτέ εκπτώσεις στην υπερπαραγωγή. Αν ανήκεις σε αυτά ή τα γνωρίζεις, θα τα αναγνωρίσεις αμέσως!

1. Λέων

Ο Λέων δεν μπαίνει καν στον κόπο να διαλέξει απλό κοστούμι. Θέλει φως, λάμψη και όλα τα βλέμματα πάνω του. Από extravagant περούκες μέχρι χρυσές λεπτομέρειες και glitter σε κάθε πιθανή επιφάνεια, η στολή του είναι μια μικρή παράσταση από μόνη της. Το motto τους: «Αν δεν εντυπωσιάσεις, δεν αξίζει να πας καθόλου στο πάρτι!»

pexels.com

2. Τοξότης

Ο Τοξότης αγαπά την περιπέτεια και τις εκπλήξεις, και αυτό φαίνεται και στο Halloween look του. Δεν θα αρκεστεί σε κάτι απλό, συνδυάζει χρώματα, υφάσματα και αξεσουάρ που συχνά μοιάζουν σαν να βγήκαν από ταινία φαντασίας. Η υπερπαραγωγή για τον Τοξότη είναι απλά ένας τρόπος να δείξει τη δημιουργικότητά του.


3. Σκορπιός

Ο Σκορπιός θέλει μυστήριο, δράμα και απόλυτη ένταση. Δεν κάνει ποτέ κάτι «μισό» ή «τυπικό». Από σκοτεινά, γοτθικά κοστούμια μέχρι απρόσμενες λεπτομέρειες που τρομάζουν ή εντυπωσιάζουν, οι επιλογές του είναι πάντα ακραίες και θα μείνεις με το στόμα ανοιχτό.

απόκριες ζώδια
unsplash.com

4. Παρθένος

Ναι, μπορεί να φαίνεται ότι ο Παρθένος είναι ήσυχος και μεθοδικός, αλλά στις Απόκριες γίνεται σχεδιαστής υψηλής ραπτικής! Κάθε στολή είναι οργανωμένη μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια, από τα αξεσουάρ μέχρι το μακιγιάζ. Ο Παρθένος δεν κάνει ποτέ εκπτώσεις στην τελειότητα.

unsplash.com

5. Υδροχόος

Ο Υδροχόος αγαπά το πρωτοποριακό και το μοναδικό. Οι στολές του δεν μοιάζουν με τίποτα που έχεις ξαναδεί. Συνδυάζει τεχνολογία, φαντασία και συχνά κάτι «εκτός αυτού του κόσμου». Για τον Υδροχόο, οι Απόκριες είναι μια ευκαιρία να δημιουργήσει κάτι που θα μείνει αξέχαστο.

Κεντρική φωτογραφία: pexels.com

