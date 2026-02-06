Ανακοινώθηκε η ημερομηνία πρεμιέρας του J2US στο OPEN

Το φαντασμαγορικό μουσικό σόου Just the 2 of Us (J2US) επιστρέφει με δυναμικό τρόπο μέσα από τη συχνότητα του OPEN, υπό την παρουσίαση του απόλυτου showman Νίκου Κοκλώνη. Η πρεμιέρα προγραμματίζεται για 14 Φεβρουαρίου στις 20:00, υπόσχοντας βραδιές γεμάτες τραγούδι, χορό και ενέργεια.

Ο 7ος κύκλος του J2US φέρνει στη σκηνή νέα ζευγάρια, μεγάλες ερμηνείες, ανατροπές και συναίσθημα στο φουλ. Κάθε εμφάνιση συνδυάζει αγαπημένους καλλιτέχνες με γνωστά πρόσωπα της ελληνικής showbiz, δημιουργώντας συνεργασίες που υπόσχονται να εντυπωσιάσουν κοινό και κριτική επιτροπή. Η σκηνή γεμίζει με φωνές, πάθος και στιγμές που «δεν παγώνουν με τίποτα», ενώ ο ρυθμός ανεβαίνει και το πάρτι κυριαρχεί από την πρώτη κιόλας εκπομπή.

Τι να περιμένουμε στο J2US;

Μουσική, χορός και τραγούδι κάθε εβδομάδα

Απρόβλεπτες συνεργασίες ανάμεσα σε καλλιτέχνες και celebrities

Φαντασμαγορικές βραδιές, γεμάτες ενέργεια και λάμψη

Το πιο λαμπερό μουσικό show της ελληνικής τηλεόρασης, ανανεωμένο και πιο φρέσκο από ποτέ!





