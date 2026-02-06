Celeb News 06.02.2026

Η Kristen Stewart αγόρασε ιστορικό κινηματογράφο στο Los Angeles

kristen_stweart
Η Kristen Stewart επαναφέρει στη ζωή το ιστορικό Highland Theatre στο Los Angeles, δημιουργώντας έναν χώρο πολιτισμού
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Kristen Stewart προχωρά σε ένα φιλόδοξο βήμα στον χώρο της τέχνης, καθώς απέκτησε το ιστορικό Highland Theatre στο Los Angeles. Το θέατρο, που χτίστηκε το 1925 και έκλεισε οριστικά το 2024, αποτελεί ένα από τα τελευταία κινηματογραφικά παλάτια της πόλης, σχεδόν έναν αιώνα μετά την ίδρυσή του.

Η ηθοποιός δήλωσε στο Architectural Digest ότι σκοπεύει να ανακαινίσει τον χώρο και να τον μετατρέψει σε σημείο συνάντησης για δημιουργούς, καλλιτέχνες και την τοπική κοινότητα, προσφέροντας έναν πολιτιστικό χώρο πέρα από τις τυπικές κινηματογραφικές προβολές.

kristen_stweart
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Bella Hadid: Αστυνομικός έλεγχος πριν από τη σύλληψη του συντρόφου της στο Τέξας

Το Highland Theatre σχεδιάστηκε από τον Lewis Arthur Smith, ο οποίος είναι επίσης γνωστός για τα ιστορικά θέατρα Vista, El Portal και Rialto. Αρχικά, ο χώρος λειτουργούσε τόσο ως κινηματογράφος όσο και ως χώρος vaudeville παραστάσεων, προσφέροντας ψυχαγωγία σε μια ολόκληρη εποχή.

Η 35χρονη Kristen Stewart παραδέχτηκε ότι δεν αναζητούσε ενεργά ένα τέτοιο κτίριο μέχρι που το Highland Theatre «της εμφανίστηκε». «Ήταν σαν να έπεσε φωτιά και να ξεκίνησε ένας αγώνας δρόμου. Έτρεξα προς αυτό με ό,τι είχα», ανέφερε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας τη γοητεία της για τα παλιά, μισοερειπωμένα θέατρα και τα μυστικά που κρύβουν.

Τα σχέδιά της ξεπερνούν μια απλή ανακαίνιση. «Θέλουμε να δημιουργήσουμε έναν χώρο συνάντησης, συνεργασίας και ονείρων. Ένα μέρος για την κοινότητα, όχι μόνο για τους σινεφίλ του Hollywood», εξήγησε. Για την ίδια, το Highland Theatre μπορεί να αποτελέσει «αντίδοτο στην εταιρική κουλτούρα» που κυριαρχεί στη βιομηχανία του κινηματογράφου.

Παρά το γεγονός ότι μεγάλωσε στην San Fernando Valley, η Stewart ζει στο Eastside του Los Angeles από τα 20 της και δηλώνει ότι «αγαπάει» την ιδιαίτερη ενέργεια της περιοχής. Ταυτόχρονα, αναγνωρίζει τις κοινωνικές προκλήσεις της πόλης, όπως την οξεία κρίση των αστέγων: «Το Los Angeles παλεύει με την ανεπάρκεια αντιμετώπισης της έλλειψης στέγης. Η πόλη βρίσκεται σε σύγκρουση με τον εαυτό της», σημείωσε.


Κεντρική εικόνα: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Ο Cruz Beckham τραγουδάει με τη μαμά Victoria και τις Spice Girls τις επιτυχίες του συγκροτήματος

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

celebrities Kristen Stewart κινηματογράφος
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
«Οι Αθώοι»: Η νέα σειρά του Mega σάρωσε σε τηλεθέαση – Τα αποθεωτικά σχόλια στο X

«Οι Αθώοι»: Η νέα σειρά του Mega σάρωσε σε τηλεθέαση – Τα αποθεωτικά σχόλια στο X

06.02.2026
Επόμενο
Ανακοινώθηκε η ημερομηνία πρεμιέρας του J2US στο OPEN

Ανακοινώθηκε η ημερομηνία πρεμιέρας του J2US στο OPEN

06.02.2026

Δες επίσης

Ο πατέρας του Σάκη Ρουβά επέστρεψε στη θεατρική σκηνή μετά από 10 χρόνια
Celeb News

Ο πατέρας του Σάκη Ρουβά επέστρεψε στη θεατρική σκηνή μετά από 10 χρόνια

06.02.2026
Chris Noth: Δηλώνει «τυχερός» που ο Mr. Big πέθανε νωρίς στο Sex and the City
Celeb News

Chris Noth: Δηλώνει «τυχερός» που ο Mr. Big πέθανε νωρίς στο Sex and the City

06.02.2026
Επέστρεψε σπίτι η Σία Κοσιώνη μετά την περιπέτεια υγείας – Το μακροσκελές μήνυμα
Celeb News

Επέστρεψε σπίτι η Σία Κοσιώνη μετά την περιπέτεια υγείας – Το μακροσκελές μήνυμα

06.02.2026
Σοκαριστικο ατύχημα για τον Άκη Πετρετζίκη κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της εκπομπής του
Celeb News

Σοκαριστικο ατύχημα για τον Άκη Πετρετζίκη κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της εκπομπής του

06.02.2026
Bella Hadid: Αστυνομικός έλεγχος πριν από τη σύλληψη του συντρόφου της στο Τέξας
Celeb News

Bella Hadid: Αστυνομικός έλεγχος πριν από τη σύλληψη του συντρόφου της στο Τέξας

06.02.2026
Ο Cruz Beckham τραγουδάει με τη μαμά Victoria και τις Spice Girls τις επιτυχίες του συγκροτήματος
Celeb News

Ο Cruz Beckham τραγουδάει με τη μαμά Victoria και τις Spice Girls τις επιτυχίες του συγκροτήματος

06.02.2026
Κιάρα Μαστρογιάννι: Στην Αθήνα η κόρη της Κατρίν Ντενέβ και του Marcello Mastroianni
Celeb News

Κιάρα Μαστρογιάννι: Στην Αθήνα η κόρη της Κατρίν Ντενέβ και του Marcello Mastroianni

05.02.2026
Η Britney Spears για την οικογένειά της: «Είμαι τυχερή που ζω – Τους φοβάμαι»
Celeb News

Η Britney Spears για την οικογένειά της: «Είμαι τυχερή που ζω – Τους φοβάμαι»

05.02.2026
Brooklyn Beckham: Έσβησε το τατουάζ που είχε αφιερώσει στον πατέρα του
Celeb News

Brooklyn Beckham: Έσβησε το τατουάζ που είχε αφιερώσει στον πατέρα του

05.02.2026
5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Ο νέος, ισχυρός Όμιλος Wide Media Group: Ιστοσελίδες, εφημερίδες, περιφερειακό κανάλι, ραδιοφωνικοί σταθμοί , web TV και …Αστέρας Τρίπολης!

Ο νέος, ισχυρός Όμιλος Wide Media Group: Ιστοσελίδες, εφημερίδες, περιφερειακό κανάλι, ραδιοφωνικοί σταθμοί , web TV και …Αστέρας Τρίπολης!

Πόσα κοστίζουν οι νέες παραγωγές της ΕΡΤ

Πόσα κοστίζουν οι νέες παραγωγές της ΕΡΤ

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ