Η Kristen Stewart αγόρασε ιστορικό κινηματογράφο στο Los Angeles

Η Kristen Stewart προχωρά σε ένα φιλόδοξο βήμα στον χώρο της τέχνης, καθώς απέκτησε το ιστορικό Highland Theatre στο Los Angeles. Το θέατρο, που χτίστηκε το 1925 και έκλεισε οριστικά το 2024, αποτελεί ένα από τα τελευταία κινηματογραφικά παλάτια της πόλης, σχεδόν έναν αιώνα μετά την ίδρυσή του.

Η ηθοποιός δήλωσε στο Architectural Digest ότι σκοπεύει να ανακαινίσει τον χώρο και να τον μετατρέψει σε σημείο συνάντησης για δημιουργούς, καλλιτέχνες και την τοπική κοινότητα, προσφέροντας έναν πολιτιστικό χώρο πέρα από τις τυπικές κινηματογραφικές προβολές.

Το Highland Theatre σχεδιάστηκε από τον Lewis Arthur Smith, ο οποίος είναι επίσης γνωστός για τα ιστορικά θέατρα Vista, El Portal και Rialto. Αρχικά, ο χώρος λειτουργούσε τόσο ως κινηματογράφος όσο και ως χώρος vaudeville παραστάσεων, προσφέροντας ψυχαγωγία σε μια ολόκληρη εποχή.

Η 35χρονη Kristen Stewart παραδέχτηκε ότι δεν αναζητούσε ενεργά ένα τέτοιο κτίριο μέχρι που το Highland Theatre «της εμφανίστηκε». «Ήταν σαν να έπεσε φωτιά και να ξεκίνησε ένας αγώνας δρόμου. Έτρεξα προς αυτό με ό,τι είχα», ανέφερε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας τη γοητεία της για τα παλιά, μισοερειπωμένα θέατρα και τα μυστικά που κρύβουν.

Τα σχέδιά της ξεπερνούν μια απλή ανακαίνιση. «Θέλουμε να δημιουργήσουμε έναν χώρο συνάντησης, συνεργασίας και ονείρων. Ένα μέρος για την κοινότητα, όχι μόνο για τους σινεφίλ του Hollywood», εξήγησε. Για την ίδια, το Highland Theatre μπορεί να αποτελέσει «αντίδοτο στην εταιρική κουλτούρα» που κυριαρχεί στη βιομηχανία του κινηματογράφου.

Παρά το γεγονός ότι μεγάλωσε στην San Fernando Valley, η Stewart ζει στο Eastside του Los Angeles από τα 20 της και δηλώνει ότι «αγαπάει» την ιδιαίτερη ενέργεια της περιοχής. Ταυτόχρονα, αναγνωρίζει τις κοινωνικές προκλήσεις της πόλης, όπως την οξεία κρίση των αστέγων: «Το Los Angeles παλεύει με την ανεπάρκεια αντιμετώπισης της έλλειψης στέγης. Η πόλη βρίσκεται σε σύγκρουση με τον εαυτό της», σημείωσε.





