Bella Hadid: Αστυνομικός έλεγχος πριν από τη σύλληψη του συντρόφου της στο Τέξας

Το μοντέλο βρέθηκε σε αστυνομικό έλεγχο σε πάρκινγκ μπαρ στο Τέξας, λίγα λεπτά πριν οι Αρχές συλλάβουν τον Adan Banuelos

Η Bella Hadid φαίνεται πως βρέθηκε άθελά της στο επίκεντρο ενός αστυνομικού περιστατικού στο Τέξας, λίγα μόλις λεπτά πριν τη σύλληψη του συντρόφου της, Adan Banuelos, για δημόσια μέθη.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσε το TMZ, το γνωστό μοντέλο ήταν το πρώτο πρόσωπο που προσέγγισαν οι αστυνομικοί για έλεγχο, σε χώρο στάθμευσης του Gator’s Cantina στο Weatherford, τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου. Την ώρα της συνομιλίας, ο Banuelos εμφανίστηκε στο σημείο, τραβώντας την προσοχή των Αρχών.

Όπως καταγράφεται στην αστυνομική αναφορά, οι αστυνομικοί παρατήρησαν άμεσα σημάδια μέθης στον Banuelos, όπως δυσκολία στην ομιλία, έντονα κατακόκκινα και γυαλιστερά μάτια, αλλά και έντονη οσμή αλκοόλ. Ο ίδιος φέρεται να δήλωσε ότι είχε επιστρέψει στο μπαρ επειδή ανησυχούσε για τη Hadid.

Στην κατάθεσή του ανέφερε πως το μοντέλο είχε επιστρέψει στο κατάστημα για να πάρει το κινητό της τηλέφωνο, το οποίο είχε ξεχάσει, και ότι εκείνος απλώς την ακολούθησε, θέλοντας να βεβαιωθεί πως είναι καλά.

Οι αστυνομικοί σημείωσαν επίσης ότι, κατά τη διάρκεια του ελέγχου, το φορτηγάκι του Banuelos παρέμενε αναμμένο, ενώ στο εσωτερικό του βρισκόταν ένας σκύλος, τον οποίο ο ίδιος υποστήριξε ότι ανήκε στη Bella Hadid.

Ο επαγγελματίας καουμπόι συναίνεσε να υποβληθεί σε επιτόπιο έλεγχο νηφαλιότητας, παραδεχόμενος πως είχε καταναλώσει τέσσερις μπίρες μέσα στη μέρα. Με βάση τα ευρήματα, οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψή του, εκτιμώντας ότι υπήρχε κίνδυνος να οδηγήσει ή να θέσει σε κίνδυνο τον εαυτό του και τρίτους.

Στην έκθεση αναφέρεται ότι τα προσωπικά αντικείμενα και το όχημα του Banuelos παραδόθηκαν στην Bella Hadid, κατόπιν δικού του αιτήματος. Ο ίδιος μεταφέρθηκε στη φυλακή του Parker County, όπου και ανακρίθηκε.

Κατά την ανάκριση, ο Banuelos αρνήθηκε ότι οδήγησε μέχρι το μπαρ, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει ποιος βρισκόταν στο τιμόνι. Υποστήριξε ότι νωρίτερα βρισκόταν στο σπίτι με φίλο του, όταν η Hadid έφυγε για να επιστρέψει στο μπαρ, και ότι αργότερα την ακολούθησαν με το όχημα.

Το περιστατικό ερευνάται περαιτέρω από τις Αρχές, χωρίς να έχουν δοθεί μέχρι στιγμής περισσότερες λεπτομέρειες.





