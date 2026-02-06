TV 06.02.2026

«Οι Αθώοι»: Η νέα σειρά του Mega σάρωσε σε τηλεθέαση – Τα αποθεωτικά σχόλια στο X

MEGA: Η ημερομηνία πρεμιέρας της πολυαναμενόμενης νέας σειράς «Οι Αθώοι»
Η νέα σειρά του Mega, «Οι Αθώοι», έκανε πρεμιέρα και κατάφερε να συγκεντρώσει υψηλή τηλεθέαση και θετικά σχόλια στο X
Η χθεσινή ημέρα στην τηλεόραση έκρυβε πολλές πρεμιέρες, προσφέροντας επιλογές για κάθε γούστο, από κωμωδίες μέχρι δραματικές σειρές. Η νέα σειρά εποχής του Mega, «Οι Αθώοι», απέδειξε ότι οι προσδοκίες δεν ήταν υπερβολικές. Αν και δεν κατέκτησε την πρώτη θέση, σημείωσε υψηλή τηλεθέαση και απέσπασε θερμά σχόλια στο X.

Στο δυναμικό κοινό, οι «Αθώοι» συγκέντρωσαν ποσοστό 12%, κατακτώντας την τρίτη θέση πίσω από το «Μπαμπά Σ’ Αγαπώ» με 18,7% και το «MasterChef» με 17,8%.

Δυναμικό κοινό

  • Μπαμπά Σ’ Αγαπώ – 18,7%
  • MasterChef – 17,8%
  • Οι Αθώοι – 12%
  • Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι – 11,7%
  • Μια νύχτα μόνο – 10,5%
  • Βινύλιο – 8,2%
  • Don’t Forget the Lyrics – 4%
  • Real View – 2,3%Στην Πίεση – 1,9%
  • Το παιδί – 1,8%


Γενικό σύνολο

  • Μπαμπά Σ’ Αγαπώ – 17,3%
  • Οι Αθώοι – 17,3%
  • Μια νύχτα μόνο – 16,3%
  • MasterChef – 13,9%
  • Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι – 13,5%
  • Βινύλιο – 8,8%
  • Don’t Forget the Lyrics – 5,7%
  • Real View – 2,1%
  • Στην Πίεση – 2%
  • Το παιδί – 2%

Το X αποθέωσε τη σειρά, με πολυάριθμα σχόλια για τις ερμηνείες, την πλοκή, το κάστ και τη σκηνοθεσία, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της νέας παραγωγής του Mega.

Η ιστορία

Στο κέντρο της πλοκής βρίσκεται ο Γιάννος, το νόθο παιδί ενός βιασμού, που μεγαλώνει σε έναν κόσμο γεμάτο προκατάληψη και κοινωνική απόρριψη. Η ζωή του είναι ένας διαρκής αγώνας για αποδοχή και δικαιοσύνη. Η αγάπη του για την όμορφη Μαργαρίτα τον φέρνει αντιμέτωπο με βαθιά ηθικά διλήμματα, οδηγώντας τον σε μια σκληρή εσωτερική σύγκρουση ανάμεσα στη μοίρα και στη δική του ανάγκη για ελευθερία και αξιοπρέπεια.

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους συναντάμε μερικούς από τους πιο καταξιωμένους Έλληνες ηθοποιούς: Χριστίνα Χειλά Φαμέλη, Κώστας Νικούλι, Γιάννης Νιάρρος, Κίμων Κουρής, Αμαλία Καβάλη, Γιώργος Στάμος, Μαρία Καλλιμάνη, Ελένη Ζιώγα, Λουκία Μιχαλοπούλου, και πολλοί ακόμη. Το σενάριο υπογράφει η Ελένη Ζιώγα, ενώ τη σκηνοθεσία αναλαμβάνουν ο Νίκος Κουτελιδάκης και ο Άγγελος Κουτελιδάκης, δίνοντας στη σειρά βάθος, ένταση και κινηματογραφική αίσθηση.

