Beauty 06.02.2026

Πώς η Hailey Bieber κατάφερε να ταιρίαξει το lip combo με το μανικιούρ της

hailey_bieber
Η Hailey Bieber εντυπωσίασε στα Grammys με σκούρα cloud lips και ένα custom μανικιούρ σε καφέ-μοβ αποχρώσεις
Μαρία Χατζηγιάννη

Η βραδιά των Grammys προσέφερε άφθονη έμπνευση για beauty looks, αλλά η Hailey Bieber κατάφερε να ξεχωρίσει με ένα ιδιαίτερο twist. Αυτή τη φορά, δεν ήταν το κλασικό «Funny Bunny» των iconic «Glazed Donut» νυχιών της, αλλά ένα look που συνδύαζε μανικιούρ και κραγιόν σε πιο σκούρες, μυστηριώδεις αποχρώσεις.

Το lip combo της κινήθηκε σε σκούρες 90s αποχρώσεις, ακολουθώντας την τάση των cloud lips που κυριαρχεί στο 2026. Το αποτέλεσμα ήταν ένα θολό περίγραμμα που απαλύνει τις άκρες, δημιουργώντας ένα φυσικό αλλά εντυπωσιακό φινίρισμα. Celebrities όπως η Jenna Ortega και η Zoë Kravitz έχουν ήδη υιοθετήσει αυτή τη στυλιστική προσέγγιση στα κόκκινα χαλιά.

https://www.instagram.com/nailsbyzola/

Διάβασε επίσης: 4 ιδέες για να αναβαθμίσεις το γαλλικό μανικιούρ σου

Το μανικιούρ που έκλεψε τις εντυπώσεις

Η Hailey Bieber δεν περιορίστηκε στα χείλη. Το μανικιούρ της ήταν ακριβώς όσο απαιτεί η σύγχρονη τάση. Προσεγμένο και συντονισμένο με το κραγιόν. Η nail artist και φίλη της, Zola Ganzorigt, αποκάλυψε ότι η απόχρωση ήταν αποτέλεσμα ανάμειξης τεσσάρων διαφορετικών βερνικιών.

https://www.instagram.com/nailsbyzola/

Η διαδικασία ξεκίνησε με base coat για προστασία και μεγαλύτερη διάρκεια, ενώ οι αποχρώσεις αναμειγνύονταν σταδιακά, δημιουργώντας ένα καφέ μοβ με ιριδισμούς, τέλεια ταιριαστό με τα χείλη της. Το τελικό touch ήταν μια στρώση top coat για έξτρα λάμψη και διάρκεια. Η Ganzorigt μάλιστα ανέφερε πως η διαδικασία έμοιαζε με μάθημα χημείας, καθώς κάθε σταγόνα έπρεπε να προστεθεί προσεκτικά για το τέλειο αποτέλεσμα.

Ολοκληρωμένο look

Η Hailey Bieber κράτησε την υπόλοιπη εμφάνισή της μίνιμαλ, επιλέγοντας ένα στράπλες μαύρο φόρεμα Alaïa και ένα sleek, γυαλιστερό σινιόν, που αναδείκνυε τόσο το μανικιούρ όσο και το lip combo. Μαζί με τον Justin Bieber, φορούσαν καρφίτσες «ICE Out», υπογραμμίζοντας μια πολιτική δήλωση ενάντια στις σκληρές μεταναστευτικές πολιτικές, ενώ οι beauty λεπτομέρειες της Hailey κέρδισαν όλα τα βλέμματα στο κόκκινο χαλί.

Κεντρική εικόνα: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Οι 6 αποχρώσεις του πράσινου που θα κυριαρχήσουν στο μανικιούρ

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

Hailey Bieber nail trends μανικιούρ νύχια
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Στα γαλλικά Grammy θα τιμηθεί η Νάνα Μούσχουρη

Στα γαλλικά Grammy θα τιμηθεί η Νάνα Μούσχουρη

06.02.2026
Επόμενο
«Οι Αθώοι»: Η νέα σειρά του Mega σάρωσε σε τηλεθέαση – Τα αποθεωτικά σχόλια στο X

«Οι Αθώοι»: Η νέα σειρά του Mega σάρωσε σε τηλεθέαση – Τα αποθεωτικά σχόλια στο X

06.02.2026

Δες επίσης

Ο Λέων κι άλλα 4: Τα ζώδια που διαλέγουν τις πιο υπερπαραγωγές στολές για τις Απόκριες
Life

Ο Λέων κι άλλα 4: Τα ζώδια που διαλέγουν τις πιο υπερπαραγωγές στολές για τις Απόκριες

06.02.2026
Τα 4 shoe trends που θα φοράς ξανά και ξανά στο γραφείο
Fashion

Τα 4 shoe trends που θα φοράς ξανά και ξανά στο γραφείο

06.02.2026
Πώς θα φτιάξεις το πιο νόστιμο σπεντζοφάι
Food

Πώς θα φτιάξεις το πιο νόστιμο σπεντζοφάι

06.02.2026
Η Margot Robbie φέρνει στο σήμερα δημιουργία του John Galliano από το 1992
Fashion

Η Margot Robbie φέρνει στο σήμερα δημιουργία του John Galliano από το 1992

06.02.2026
4 ιδέες για να αναβαθμίσεις το γαλλικό μανικιούρ σου
Beauty

4 ιδέες για να αναβαθμίσεις το γαλλικό μανικιούρ σου

06.02.2026
6 τρόποι να κάνεις το σπίτι σου να μοιάζει boutique hotel
Life

6 τρόποι να κάνεις το σπίτι σου να μοιάζει boutique hotel

06.02.2026
Τα 4 ζώδια-vampire που σου ρουφάνε την ενέργεια (και δεν έχουν τύψεις για αυτό)
Life

Τα 4 ζώδια-vampire που σου ρουφάνε την ενέργεια (και δεν έχουν τύψεις για αυτό)

06.02.2026
Το μυστικό βρίσκεται στην κουβέρτα: Η σκανδιναβική μέθοδος που σου εγγυάται ήρεμο και ποιοτικό ύπνο
Life

Το μυστικό βρίσκεται στην κουβέρτα: Η σκανδιναβική μέθοδος που σου εγγυάται ήρεμο και ποιοτικό ύπνο

05.02.2026
Color drenching: Πώς η μονοχρωμία δίνει χαρακτήρα στο σπίτι
Life

Color drenching: Πώς η μονοχρωμία δίνει χαρακτήρα στο σπίτι

05.02.2026
5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Ο νέος, ισχυρός Όμιλος Wide Media Group: Ιστοσελίδες, εφημερίδες, περιφερειακό κανάλι, ραδιοφωνικοί σταθμοί , web TV και …Αστέρας Τρίπολης!

Ο νέος, ισχυρός Όμιλος Wide Media Group: Ιστοσελίδες, εφημερίδες, περιφερειακό κανάλι, ραδιοφωνικοί σταθμοί , web TV και …Αστέρας Τρίπολης!

Πόσα κοστίζουν οι νέες παραγωγές της ΕΡΤ

Πόσα κοστίζουν οι νέες παραγωγές της ΕΡΤ

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ