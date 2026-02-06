Πώς η Hailey Bieber κατάφερε να ταιρίαξει το lip combo με το μανικιούρ της

Η βραδιά των Grammys προσέφερε άφθονη έμπνευση για beauty looks, αλλά η Hailey Bieber κατάφερε να ξεχωρίσει με ένα ιδιαίτερο twist. Αυτή τη φορά, δεν ήταν το κλασικό «Funny Bunny» των iconic «Glazed Donut» νυχιών της, αλλά ένα look που συνδύαζε μανικιούρ και κραγιόν σε πιο σκούρες, μυστηριώδεις αποχρώσεις.

Το lip combo της κινήθηκε σε σκούρες 90s αποχρώσεις, ακολουθώντας την τάση των cloud lips που κυριαρχεί στο 2026. Το αποτέλεσμα ήταν ένα θολό περίγραμμα που απαλύνει τις άκρες, δημιουργώντας ένα φυσικό αλλά εντυπωσιακό φινίρισμα. Celebrities όπως η Jenna Ortega και η Zoë Kravitz έχουν ήδη υιοθετήσει αυτή τη στυλιστική προσέγγιση στα κόκκινα χαλιά.

Διάβασε επίσης: 4 ιδέες για να αναβαθμίσεις το γαλλικό μανικιούρ σου

Το μανικιούρ που έκλεψε τις εντυπώσεις

Η Hailey Bieber δεν περιορίστηκε στα χείλη. Το μανικιούρ της ήταν ακριβώς όσο απαιτεί η σύγχρονη τάση. Προσεγμένο και συντονισμένο με το κραγιόν. Η nail artist και φίλη της, Zola Ganzorigt, αποκάλυψε ότι η απόχρωση ήταν αποτέλεσμα ανάμειξης τεσσάρων διαφορετικών βερνικιών.

Η διαδικασία ξεκίνησε με base coat για προστασία και μεγαλύτερη διάρκεια, ενώ οι αποχρώσεις αναμειγνύονταν σταδιακά, δημιουργώντας ένα καφέ μοβ με ιριδισμούς, τέλεια ταιριαστό με τα χείλη της. Το τελικό touch ήταν μια στρώση top coat για έξτρα λάμψη και διάρκεια. Η Ganzorigt μάλιστα ανέφερε πως η διαδικασία έμοιαζε με μάθημα χημείας, καθώς κάθε σταγόνα έπρεπε να προστεθεί προσεκτικά για το τέλειο αποτέλεσμα.

Ολοκληρωμένο look

Η Hailey Bieber κράτησε την υπόλοιπη εμφάνισή της μίνιμαλ, επιλέγοντας ένα στράπλες μαύρο φόρεμα Alaïa και ένα sleek, γυαλιστερό σινιόν, που αναδείκνυε τόσο το μανικιούρ όσο και το lip combo. Μαζί με τον Justin Bieber, φορούσαν καρφίτσες «ICE Out», υπογραμμίζοντας μια πολιτική δήλωση ενάντια στις σκληρές μεταναστευτικές πολιτικές, ενώ οι beauty λεπτομέρειες της Hailey κέρδισαν όλα τα βλέμματα στο κόκκινο χαλί.

Κεντρική εικόνα: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Οι 6 αποχρώσεις του πράσινου που θα κυριαρχήσουν στο μανικιούρ

Δες κι αυτό…