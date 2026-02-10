Τι να ντυθείς φέτος στις Απόκριες με βάση το ζώδιο σου

Από τον βασιλικό Λέοντα έως τον foodie Ταύρο και τον μυστηριώδη Σκορπιό, ανακάλυψε ποιο αποκριάτικο κοστούμι ταιριάζει σε κάθε ζώδιο

Αν βαρέθηκες τα ίδια και τα ίδια κοστούμια για τις Απόκριες, φέτος μπορείς να αφήσεις το ζώδιό σου να μιλήσει για σένα… κυριολεκτικά! Κάθε ζώδιο έχει τον δικό του χαρακτήρα, και τι καλύτερο από το να τον αποτυπώσεις με το τέλειο αποκριάτικο outfit; Δες τι σου ταιριάζει και δες τον κόσμο να χαμογελάει όταν καταλάβει ποιος κρύβεται πίσω από τη μάσκα.

Κριός: Ο Κριός είναι θαρραλέος και γεμάτος ενέργεια, οπότε γιατί να μην ντυθεί… πυροσβέστης ή σούπερ ήρωας; Θα τρέχεις από πάρτι σε πάρτι και όλοι θα σε κοιτούν με θαυμασμό (ή τρόμο).

Ταύρος: Ο Ταύρος αγαπά το καλό φαγητό και τη χουχούλιασμα. Τι καλύτερο από ένα χοτ ντογκ ή πίτσα κοστούμι; Άσε που θα είσαι πάντα έτοιμος για σνακ στη μέση του πάρτι.

Δίδυμοι: Οι Δίδυμοι είναι οι μάστερ της διπλής προσωπικότητας, οπότε ένα κοστούμι που αλλάζει μορφές ή ένα διπλό outfit τύπου «μια μεριά καλός, μια μεριά κακός» θα τους αποτυπώσει τέλεια.

Καρκίνος: Ο Καρκίνος αγαπά το σπίτι και την άνεση. Ένα cozy κοστούμι ζώουμ αρκουδάκι, κουκουβάγια ή ακόμα και μπισκότο, θα του ταιριάζει απόλυτα. Θα μπορεί να χουχουλιάσει στο πάρτι χωρίς τύψεις.

Λέων: Ο βασιλιάς των ζωδίων χρειάζεται κάτι πριγκιπικό ή βασιλικό. Στέμμα, κάπα, glitter και τα πάντα χρυσά. Όσο πιο εντυπωσιακό και λαμπερό, τόσο καλύτερα. Όλοι πρέπει να γνωρίζουν ποιος είναι ο απόλυτος star της βραδιάς.

Παρθένος: Ο Παρθένος αγαπά την τελειότητα και τη λεπτομέρεια. Ένα κοστούμι που θα προκαλέσει wow με την ακρίβεια και την κομψότητά του, όπως ντετέκτιβ ή επιστήμονας θα είναι η επιλογή του.

Ζυγός: Ο Ζυγός αγαπά την αισθητική και τη μόδα, οπότε κοστούμια που είναι στιλάτα, ρομαντικά ή glamorous, όπως μια κλασική Audrey Hepburn ή μια μοντέρνα fashion icon, θα τον κάνουν να ξεχωρίζει.





Σκορπιός: Ο Σκορπιός θέλει μυστήριο και ένταση. Vampires, μάγισσες ή dark fantasy χαρακτήρες θα αποδώσουν την ένταση και τον μαγνητισμό του. Όσο πιο μυστηριώδης και επικίνδυνος, τόσο καλύτερα.

Τοξότης: Περιπέτεια και ελευθερία! Ο Τοξότης μπορεί να ντυθεί explorer, πειρατής ή Indiana Jones. Κινητικότητα, χαμόγελο και ελευθερία κινήσεων είναι must.

Αιγόκερως: Σοβαρός και με πλάνο, ο Αιγόκερως μπορεί να ντυθεί CEO, πολιτικός ή διάσημος ηγέτης. Θα μπορεί να πάρει το πάρτι στα σοβαρά, ακόμα και αν όλοι οι υπόλοιποι χορεύουν σαν τρελοί.

Υδροχόος: Ο Υδροχόος είναι ο πρωτοπόρος και εκκεντρικός. Κάτι φουτουριστικό, τεχνολογικό ή εντελώς παράλογο, όπως εξωγήινος ή ρομπότ, θα αποδώσει τέλεια τη δημιουργικότητα και την ιδιοφυΐα του.

Ιχθύες: Ρομαντικοί και ονειροπόλοι, οι Ιχθύες μπορούν να ντυθούν νεράιδες, γοργόνες ή οτιδήποτε μαγικό και παραμυθένιο. Το glitter και οι μαλακές υφές είναι must για να ενισχύσουν τη φαντασία τους.

