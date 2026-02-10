Μουσικά Νέα 10.02.2026

Ο Bad Bunny έγραψε ιστορία στο Super Bowl και το έκανε φορώντας Zara

Με ένα μινιμαλιστικό outfit από Zara, ο Bad Bunny ανέβηκε στη σκηνή του Super Bowl και μετέτρεψε το halftime show σε μια πολιτισμική δήλωση
Μαρία Χατζηγιάννη

Το φετινό Super Bowl δεν θα μείνει στην ιστορία μόνο για το αποτέλεσμα του αγώνα, αλλά κυρίως για όσα συνέβησαν στο ημίχρονο. Ο Bad Bunny, ο παγκόσμιος Πουερτορικανός σταρ, ανέβηκε στη σκηνή του σταδίου Levi’s στη Santa Clara και παρέδωσε ένα show που έσπασε στερεότυπα, άνοιξε συζητήσεις και επιβεβαίωσε γιατί θεωρείται μία από τις πιο επιδραστικές μορφές της σύγχρονης ποπ κουλτούρας.

Λίγες ημέρες πριν την εμφάνισή του, είχε προϊδεάσει το κοινό λέγοντας πως το show θα είναι «απλό και διασκεδαστικό» και πως το μόνο που χρειάζεται είναι χορός. Και ακριβώς αυτό συνέβη. Με το «Titi Me Preguntó» να δίνει το εναρκτήριο λάκτισμα, το γήπεδο μετατράπηκε σε μια τεράστια λατινοαμερικανική γιορτή, γεμάτη ρυθμό, ενέργεια και αυθεντικότητα.

Στο setlist του περιλήφθηκαν κομμάτια-σταθμοί της καριέρας του, όπως τα «NUEVAYoL» και «DeBÍ Tirar Más Fotos», ενώ τη σκηνή μοιράστηκε με λαμπερούς special guests. Ανάμεσά τους, ο Ricky Martin αλλά και η Lady Gaga, η οποία παρουσίασε μια ιδιαίτερη εκδοχή του «Die With a Smile», δίνοντας στο show μια απρόσμενη pop διάσταση. Παρόντες ήταν και εμβληματικές φιγούρες της λατινοαμερικανικής κοινότητας της Νέας Υόρκης, όπως η Toñita, σε μια ξεκάθαρη αναφορά στις ρίζες και την ιστορία της κουλτούρας που εκπροσωπεί.

Μόδα με νόημα και συνειδητές επιλογές

Ο Bad Bunny, γνωστός για τη στενή του σχέση με τη μόδα, επέλεξε αυτή τη φορά να κινηθεί σε πιο μινιμαλιστικά μονοπάτια. Το κρεμ outfit του, σχεδιασμένο από τη Zara σε συνεργασία με τους Storm Pablo και Marvin Douglas Linares, συνδύαζε κομψότητα και καθημερινότητα: πουκάμισο με γραβάτα, chinos παντελόνι και αθλητικά παπούτσια. Το μπλουζάκι με το όνομα Ocasio και τον αριθμό 64 δεν πέρασε απαρατήρητο, με τους fans να ερμηνεύουν το νούμερο ως μια προσωπική αναφορά στη μητέρα του.

Η επιλογή της Zara δεν ήταν τυχαία. Παρά τη δυνατότητα να φορέσει οποιονδήποτε μεγάλο οίκο υψηλής ραπτικής, ο καλλιτέχνης επέλεξε ένα ισπανικό brand, υπογραμμίζοντας για ακόμη μία φορά τη σύνδεσή του με τη γλώσσα και την πολιτισμική του ταυτότητα. Αργότερα μέσα στη βραδιά, ολοκλήρωσε την εμφάνισή του με ένα κρεμ σταυρωτό σακάκι, ασορτί γάντια και ένα εντυπωσιακό Audemars Piguet Royal Oak από κίτρινο χρυσό, ενώ στα πόδια φορούσε τα νέα του sneakers «BadBo 1.0» σε συνεργασία με την Adidas, που κυκλοφορούν επίσημα σήμερα.

Περισσότερο από ένα μουσικό show

Η εμφάνιση αυτή δεν ήταν απλώς ένα εντυπωσιακό halftime show. Ήταν μια πολιτισμική δήλωση. Ο Bad Bunny έγινε ο πρώτος καλλιτέχνης που παρουσίασε ένα show στο Super Bowl εξ ολοκλήρου στα ισπανικά, μια επιλογή που προκάλεσε αντιδράσεις αλλά και έντονο διάλογο.

Η στιγμή αυτή ήρθε λίγο μετά τη μεγάλη του επιτυχία στα Grammy, όπου έγραψε ιστορία ως ο πρώτος Λατίνος καλλιτέχνης που κέρδισε το Άλμπουμ της Χρονιάς με το DeBÍ Tirar Más Fotos. Στην ευχαριστήρια ομιλία του, δεν δίστασε να πάρει ξεκάθαρη πολιτική θέση, μιλώντας ανοιχτά για τα δικαιώματα των μεταναστών και καταγγέλλοντας το ICE, στέλνοντας ένα μήνυμα ανθρωπιάς και αξιοπρέπειας.

Το φινάλε της βραδιάς στο Super Bowl ήταν εξίσου συμβολικό: ο Bad Bunny κρατούσε μια μπάλα ποδοσφαίρου με τη φράση «Μαζί, είμαστε η Αμερική». Μια εικόνα που συμπύκνωσε το νόημα όλης της εμφάνισής του, μουσική, ταυτότητα, μόδα και πολιτική σε απόλυτη ισορροπία.

