Ο Bad Bunny κυριάρχησε στο Superbowl 2026 με ένα μαγικό show γεμάτο μηνύματα

Τα μεγαλύτερα ονόματα της μουσικής βρίσκονται κάθε χρόνο τον Φεβρουάριο στο κέντρο του γηπέδου, εκεί που γίνεται ο τελικός των τελικών και στο ημίχρονο του αγώνα, για να εντυπωσιάσουν τους θεατές μέσα αλλά και τους εκατομμύρια άλλους που βλέπουν από τις τηλεοράσεις τους. Ανάμεσα στα ονόματα που έκαναν εμφανίσεις που έμειναν στην ιστορία είναι ο Michael Jackson, Prince, Madonna, U2, Rolling Stones, Beyonce, Jennifer Lopez με την Shakira, DR DRE με τον Eminem, Snoop Dogg, Mary J. Blige και 50 Cent, η Rihanna και ο Kendrick Lamar το 2025.

Φέτος η επιλογή του Bad Bunny ξεσήκωσε πολλές διαμάχες αλλά και συζητήσεις αλλά ένα μόνο είναι σίγουρο, ο πιο πετυχημένος σήμερα Λατίνος superstar έκανε ένα υπέροχο show αποκλειστικά στα ισπανικά, μίλησε για πολυπολιτισμικότητα και έδειξε πως, η τέχνη μπορεί να περάσει πολλά μηνύματα σε λίγα λεπτά, φυσικά με την σοβαρότητα που μόνο στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού αλλά και στην Μ. Βρετανία, γνωρίζουν να αντιμετωπίζουν το entertainment.

Στο LEVIS Stadium της Sanda Clara η ομάδα του Superbowl Halftime Show έστησε μια τεράστια φυτεία ζαχαροκάλαμου στο κέντρο του γηπέδου και εκεί ο Bad Bunny απέδειξε γιατί είναι σήμερα στην κορυφή. Μαζί του σε εμφανίσεις έκπληξη, καλά κρυμμένες από τα φώτα της δημοσιότητας, η Lady Gaga σε μια λάτιν εκτέλεση της επιτυχίας «Die With A Smile», ο Ricky Martin αλλά και με cameo εμφανίσεις η Karol G, η Cardi B και οι διάσημοι ηθοποιοί Jessica Alba και Pedro Pascal.

O Bad Bunny έκανε ένα medley με οκτώ δικές του επιτυχίες, χόρεψε, τραγούδησε πάνω στην καρότσα ενός αγροτικού, στην ταράτσα κτιρίου και πάνω σε κολώνα ρεύματος, έκανε μια συγκινητική αναφορά στον μικρό Benito που του παρέδωσε το Grammy που κέρδισε φέτος για το καλύτερο album της χρονιάς και περπάτησε δείχνοντας την δική του αλήθεια για την Αμερική, με όλες τις σημαίες από όλες τις χώρες και τα νησιά της Αμερικάνικης ηπείρου να τον ακολουθούν και στην μεγάλη οθόνη του σταδίου να λέει: «The Only Thing More Powerful Than Hate is Love».

Notes:

1. Τον τελικό του Αμερικάνικου ποδοσφαίρου κέρδισαν οι Seattle Seahawks

2. Ο Charlie Puth τραγούδησε τον Αμερικάνικο εθνικό ύμνο πριν ξεκινήσει το παιχνίδι.

3. Ο Bad Bunny δεν πήρε αμοιβή για την εμφάνιση του.

