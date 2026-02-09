TV 09.02.2026

Το «Club του 1%» έρχεται στο Star με τον Πέτρο Πολυχρονίδη – Δες το επίσημο trailer

Ο Πέτρος Πολυχρονίδης αποκαλύπτει λεπτομέρειες για το πρωτότυπο show όπου δεν μετρά η γνώση, αλλά ο τρόπος σκέψης των παικτών
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Το «Club του 1%» ετοιμάζεται να κάνει πρεμιέρα στο Star και το πρώτο επίσημο trailer προβλήθηκε μέσα από την εκπομπή Breakfast@star, δίνοντας μια πρώτη γεύση από το νέο τηλεοπτικό εγχείρημα. Στην ίδια εκπομπή μίλησε και ο παρουσιαστής του show, Πέτρος Πολυχρονίδης, ο οποίος τόνισε πως το συγκεκριμένο πρότζεκτ δεν θυμίζει τα κλασικά τηλεπαιχνίδια που έχουμε συνηθίσει μέχρι σήμερα.

Όπως ανέφερε, πρόκειται περισσότερο για ένα βραδινό τηλεοπτικό θέαμα, με έντονα στοιχεία show και αγωνίας, παρά για ένα απλό παιχνίδι γνώσεων. Σύμφωνα με τον ίδιο, το «Club του 1%» φέρνει κάτι διαφορετικό στα ελληνικά δεδομένα, αφού δεν βασίζεται στην αποστήθιση πληροφοριών, αλλά στον τρόπο σκέψης και στην αντίληψη των παικτών.

Διάβασε επίσης: Το «The Quiz with Balls!» έρχεται στον ΣΚΑΪ με παρουσιαστή τον Γιάννη Τσιμιτσέλη

Στο παιχνίδι συμμετέχουν 100 διαγωνιζόμενοι από κάθε γωνιά της Ελλάδας, με στόχο να φτάσουν μέχρι την πιο δύσκολη ερώτηση, εκείνη που απαντά σωστά μόλις το 1% των παικτών. Όπως εξήγησε ο παρουσιαστής, η διαδρομή μέχρι το τέλος μόνο εύκολη δεν είναι, κάτι που κάνει το παιχνίδι ακόμη πιο συναρπαστικό τόσο για τους συμμετέχοντες όσο και για τους τηλεθεατές.


Ο Πέτρος Πολυχρονίδης αποκάλυψε επίσης ότι έχει ήδη καλέσει φίλους και γνωστά πρόσωπα να συμμετάσχουν, ενώ σε κάθε επεισόδιο θα βρίσκονται στο κοινό δύο αγαπημένοι καλεσμένοι που θα παίζουν εκτός συναγωνισμού, προσθέτοντας μια πιο χαλαρή και ψυχαγωγική νότα στην ατμόσφαιρα. Όπως δήλωσε, αυτό που τον εντυπωσιάζει περισσότερο είναι το μέγεθος και η αίσθηση θεάματος που αποπνέει η παραγωγή, τονίζοντας ότι νιώθει πως συμμετέχει σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά τηλεοπτικά project της καριέρας του.


«Αυτό που θα δείτε είναι κάτι πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα. Εδώ δεν μετράει η γνώση, όλα έχουν να κάνουν με τον τρόπο σκέψης. Δεν είναι εύκολο 100 παίκτες να μπορέσουν να φτάσουν στο 1% των απαντήσεων. Οι παίκτες έρχονται από όλη την Ελλάδα. Έχω καλέσει όλους τους φίλους μου να έρθουν να παίξουν. Στο κοινό θα έχουμε πάντα δύο πολύ καλούς φίλους και αγαπημένα πρόσωπα του κόσμου που θα παίζουν εκτός συναγωνισμού. Με συγκλονίζει η αίσθηση του θεάματος στο “Club του 1%”, νιώθω ότι κάνω την πιο εντυπωσιακή δουλειά», είπε χαρακτηριστικά ο παρουσιαστής.

Διάβασε επίσης: Ανακοινώθηκε η ημερομηνία πρεμιέρας του J2US στο OPEN

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

Club του 1% Star tv Πέτρος Πολυχρονίδης
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
H North West εμφανίζεται σε νέα φωτογραφία με 12 piercings στο χέρι της

H North West εμφανίζεται σε νέα φωτογραφία με 12 piercings στο χέρι της

09.02.2026
Επόμενο
4 είναι τα ζώδια που θα σε ντύσουν στα λευκά (και δεν εννοούμε για… γάμο)

4 είναι τα ζώδια που θα σε ντύσουν στα λευκά (και δεν εννοούμε για… γάμο)

09.02.2026

Δες επίσης

Flat Hunters: Αυτή είναι η ημερομηνία της πρεμιέρας στον ΑΝΤ1
TV

Flat Hunters: Αυτή είναι η ημερομηνία της πρεμιέρας στον ΑΝΤ1

09.02.2026
Το «The Quiz with Balls!» έρχεται στον ΣΚΑΪ με παρουσιαστή τον Γιάννη Τσιμιτσέλη
TV

Το «The Quiz with Balls!» έρχεται στον ΣΚΑΪ με παρουσιαστή τον Γιάννη Τσιμιτσέλη

09.02.2026
Κατερίνα Καινούργιου: Αποκάλυψε την ημερομηνία που θα αποχωρήσει από την εκπομπή
TV

Κατερίνα Καινούργιου: Αποκάλυψε την ημερομηνία που θα αποχωρήσει από την εκπομπή

09.02.2026
Με βαθύτατη θλίψη η οικογένεια του MAD αποχαιρετά τον Γιώργο Μάρκου
Corporate News

Με βαθύτατη θλίψη η οικογένεια του MAD αποχαιρετά τον Γιώργο Μάρκου

09.02.2026
Καλό Ταξίδι Γιώργο!
Corporate News

Καλό Ταξίδι Γιώργο!

09.02.2026
Η Άρια Καλύβα στο After Dark: «Ήθελα να γίνω ηθοποιός, αλλά ευτυχώς κατάλαβα ότι δεν είχα ταλέντο»
TV

Η Άρια Καλύβα στο After Dark: «Ήθελα να γίνω ηθοποιός, αλλά ευτυχώς κατάλαβα ότι δεν είχα ταλέντο»

08.02.2026
Η οικογένεια Κρητικών στο After Dark: Γέλιο, ανατροπές και αποκαλύψεις
TV

Η οικογένεια Κρητικών στο After Dark: Γέλιο, ανατροπές και αποκαλύψεις

07.02.2026
Να μ’ αγαπάς: Ατύχημα με το αυτοκίνητο για Φωτεινή και Άννα στα επόμενα επεισόδια
TV

Να μ’ αγαπάς: Ατύχημα με το αυτοκίνητο για Φωτεινή και Άννα στα επόμενα επεισόδια

06.02.2026
Grand Hotel: Ο Πέτρος πιάνει στα πράσα Αλίκη και Άρη στα επόμενα επεισόδια
TV

Grand Hotel: Ο Πέτρος πιάνει στα πράσα Αλίκη και Άρη στα επόμενα επεισόδια

06.02.2026
5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Έξοδα μετακίνησης 6.500 ευρώ για το «Sing For Greece» της ΕΡΤ

Έξοδα μετακίνησης 6.500 ευρώ για το «Sing For Greece» της ΕΡΤ

«Σύγκρουση» στο Mega

«Σύγκρουση» στο Mega

Πόσα κοστίζουν οι νέες παραγωγές της ΕΡΤ

Πόσα κοστίζουν οι νέες παραγωγές της ΕΡΤ

Ποιον κοροϊδεύει η ΔΕΠΑ;

Ποιον κοροϊδεύει η ΔΕΠΑ;

Το «φάντασμα» του Watergate πάνω από το Μαξίμου: Ο φόβος για τον λογαριασμό των υποκλοπών με… χρονοκαθυστέρηση

Το «φάντασμα» του Watergate πάνω από το Μαξίμου: Ο φόβος για τον λογαριασμό των υποκλοπών με… χρονοκαθυστέρηση

Τσικνοπέμπτη 2026: Η ακριβότερη της τελευταίας τριετίας – «Φωτιά» στα παϊδάκια (πίνακας)

Τσικνοπέμπτη 2026: Η ακριβότερη της τελευταίας τριετίας – «Φωτιά» στα παϊδάκια (πίνακας)