Το «Club του 1%» έρχεται στο Star με τον Πέτρο Πολυχρονίδη – Δες το επίσημο trailer

Ο Πέτρος Πολυχρονίδης αποκαλύπτει λεπτομέρειες για το πρωτότυπο show όπου δεν μετρά η γνώση, αλλά ο τρόπος σκέψης των παικτών

Το «Club του 1%» ετοιμάζεται να κάνει πρεμιέρα στο Star και το πρώτο επίσημο trailer προβλήθηκε μέσα από την εκπομπή Breakfast@star, δίνοντας μια πρώτη γεύση από το νέο τηλεοπτικό εγχείρημα. Στην ίδια εκπομπή μίλησε και ο παρουσιαστής του show, Πέτρος Πολυχρονίδης, ο οποίος τόνισε πως το συγκεκριμένο πρότζεκτ δεν θυμίζει τα κλασικά τηλεπαιχνίδια που έχουμε συνηθίσει μέχρι σήμερα.

Όπως ανέφερε, πρόκειται περισσότερο για ένα βραδινό τηλεοπτικό θέαμα, με έντονα στοιχεία show και αγωνίας, παρά για ένα απλό παιχνίδι γνώσεων. Σύμφωνα με τον ίδιο, το «Club του 1%» φέρνει κάτι διαφορετικό στα ελληνικά δεδομένα, αφού δεν βασίζεται στην αποστήθιση πληροφοριών, αλλά στον τρόπο σκέψης και στην αντίληψη των παικτών.

Διάβασε επίσης: Το «The Quiz with Balls!» έρχεται στον ΣΚΑΪ με παρουσιαστή τον Γιάννη Τσιμιτσέλη

Στο παιχνίδι συμμετέχουν 100 διαγωνιζόμενοι από κάθε γωνιά της Ελλάδας, με στόχο να φτάσουν μέχρι την πιο δύσκολη ερώτηση, εκείνη που απαντά σωστά μόλις το 1% των παικτών. Όπως εξήγησε ο παρουσιαστής, η διαδρομή μέχρι το τέλος μόνο εύκολη δεν είναι, κάτι που κάνει το παιχνίδι ακόμη πιο συναρπαστικό τόσο για τους συμμετέχοντες όσο και για τους τηλεθεατές.





Ο Πέτρος Πολυχρονίδης αποκάλυψε επίσης ότι έχει ήδη καλέσει φίλους και γνωστά πρόσωπα να συμμετάσχουν, ενώ σε κάθε επεισόδιο θα βρίσκονται στο κοινό δύο αγαπημένοι καλεσμένοι που θα παίζουν εκτός συναγωνισμού, προσθέτοντας μια πιο χαλαρή και ψυχαγωγική νότα στην ατμόσφαιρα. Όπως δήλωσε, αυτό που τον εντυπωσιάζει περισσότερο είναι το μέγεθος και η αίσθηση θεάματος που αποπνέει η παραγωγή, τονίζοντας ότι νιώθει πως συμμετέχει σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά τηλεοπτικά project της καριέρας του.





«Αυτό που θα δείτε είναι κάτι πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα. Εδώ δεν μετράει η γνώση, όλα έχουν να κάνουν με τον τρόπο σκέψης. Δεν είναι εύκολο 100 παίκτες να μπορέσουν να φτάσουν στο 1% των απαντήσεων. Οι παίκτες έρχονται από όλη την Ελλάδα. Έχω καλέσει όλους τους φίλους μου να έρθουν να παίξουν. Στο κοινό θα έχουμε πάντα δύο πολύ καλούς φίλους και αγαπημένα πρόσωπα του κόσμου που θα παίζουν εκτός συναγωνισμού. Με συγκλονίζει η αίσθηση του θεάματος στο “Club του 1%”, νιώθω ότι κάνω την πιο εντυπωσιακή δουλειά», είπε χαρακτηριστικά ο παρουσιαστής.

Διάβασε επίσης: Ανακοινώθηκε η ημερομηνία πρεμιέρας του J2US στο OPEN

Δες κι αυτό…