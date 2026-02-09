Ζώδια 09.02.2026

4 είναι τα ζώδια που θα σε ντύσουν στα λευκά (και δεν εννοούμε για… γάμο)

Αν μπλέξεις μαζί τους, καλό θα ήταν να έχεις κράνος και ζώνη ασφαλείας για την... καρδιά σου
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που από την πρώτη στιγμή σε γοητεύουν, σε τρελαίνουν και σε κάνουν να νιώθεις πως ζεις σε ταινία. Αλλά πίσω από τη μαγεία κρύβεται και μια μικρή… καταιγίδα. Κι αν μπλέξεις μαζί τους, η καρδιά σου δεν πρόκειται να μείνει ανέπαφη. Αυτά τα ζώδια είναι οι masters στο παιχνίδι του πάθους, αλλά και στην ασταθή πλευρά της αγάπης. Θα σε κάνουν να νιώσεις έντονα, να θες περισσότερα, αλλά και να πονέσεις, δηλαδή, θα σε «ντύσουν στα λευκά», όχι με ρομαντισμό, αλλά με αναταράξεις, δράματα και καρδιοχτύπια.

Κράτα μικρό καλάθι, γιατί μιλάμε για ζώδια που αγαπούν με πάθος, αλλά δεν ξέρουν ή δεν θέλουν να παίζουν με ασφάλεια. Αν τα μπλέξεις, η ένταση θα είναι ακατάπαυστη και τα συναισθήματα rollercoaster.

1. Σκορπιός

Μην τον εμπιστεύεσαι ποτέ απόλυτα. Ο Σκορπιός ξέρει πώς να σε τρελάνει, να σε κάνει να κολλήσεις μαζί του και… να σε αφήσει να θέλεις περισσότερα από όσα μπορεί να σου δώσει. Πάθος, μυστήριο και χειριστικότητα σε ένα πακέτο, ιδανικός για καρδιοχτύπια και δράματα.


2. Τοξότης

Ο Τοξότης σε γοητεύει με την ελευθερία του και το χιούμορ του, αλλά μην ξεγελιέσαι: ποτέ δεν μένει αρκετά κοντά για να νιώσεις σιγουριά. Θα σε ρίξει, θα σε σηκώσει, θα σου κάνει παιχνίδια που θα σε αφήσουν μπερδεμένο/-η και με την καρδιά στα χέρια σου.

3. Δίδυμος

Ο Δίδυμος ξέρει πώς να σου δώσει ό,τι θέλεις, αλλά ποτέ με συνέπεια. Μια μέρα θα σε τρελάνει με ρομαντισμό, την επόμενη θα εξαφανιστεί ή θα σε μπερδέψει με τα παιχνίδια του μυαλού του. Αν αντέχεις, μπορείς να ζήσεις την ένταση, αλλιώς, καλύτερα να κρατάς απόσταση.

4. Καρκίνος

Ο Καρκίνος αγαπά βαθιά, αλλά αυτό το βάθος μπορεί να γίνει και… παγίδα. Θα σε κάνει να νιώσεις ότι τον ξέρεις καλύτερα από ποτέ, αλλά ταυτόχρονα μπορεί να σε χειριστεί ή να σε πληγώσει χωρίς να το καταλάβεις. Έντονα συναισθήματα, ανασφάλειες και απόλυτη αφοσίωση, σε κάνει να θες να μείνεις, αλλά η καρδιά σου κινδυνεύει.

