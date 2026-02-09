Celeb News 09.02.2026

H North West εμφανίζεται σε νέα φωτογραφία με 12 στο χέρι της

Η North West μοιράστηκε νέα φωτογραφία με piercings στα χέρια και τα δάχτυλά της, προκαλώντας αντιδράσεις στα social media
Μαρία Χατζηγιάννη

Η 12χρονη North West, κόρη της Kim Kardashian και του Kanye West, δημοσίευσε την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου στα Instagram Stories της μια φωτογραφία που δείχνει πλήθος piercing στα χέρια και τα δάχτυλά της. Από τότε που εμφανίστηκε για πρώτη φορά με ένα piercing στο χέρι της τον Σεπτέμβριο του 2025, οι θαυμαστές έχουν εκφράσει έντονη κριτική προς την Kardashian για την απόφαση να αφήσει την κόρη της να κάνει τροποποιήσεις σώματος σε τόσο μικρή ηλικία.

Στην τελευταία φωτογραφία, η North έχει τουλάχιστον τρία piercing στα δάχτυλα, καθώς και περισσότερα στο χέρι και τον καρπό, συνοδευόμενα από τρία emoji, χωρίς να είναι ξεκάθαρο αν όλα τα piercing είναι πραγματικά.

Το αρχικό finger piercing της North είναι γνωστό ως microdermal ή single-point piercing. Αυτού του είδους τα piercing ακουμπούν επίπεδα στο δέρμα και δεν έχουν ξεχωριστά σημεία εισόδου και εξόδου. Η Kim Kardashian δέχτηκε την πρώτη κριτική από θαυμαστές όταν η ίδια και η North εντοπίστηκαν στη Ρώμη τον Σεπτέμβριο του 2025 με το dermal piercing της 12χρονης. Οι επικριτές υποστήριζαν ότι είναι πολύ μικρή για ένα dermal piercing, το οποίο μπορεί να προκαλέσει περισσότερο πόνο και μεγαλύτερη πιθανότητα μόλυνσης σε σχέση με άλλα είδη piercing.

Σε συνέντευξή της στο Call Her Daddy, η Kim Kardashian μίλησε για το πώς αφήνει την κόρη της να εκφράσει το προσωπικό της στιλ. «Έχει ένα πολύ μοναδικό στιλ. Με ανακαλύπτει σε τόσες πολλές μάρκες και αγαπάει ό,τι αγαπάει», είπε η Kardashian. Η μητέρα τεσσάρων παιδιών πρόσθεσε ότι η North έχει καλή κρίση και αντιμετωπίζει την κριτική με ωριμότητα. Παράλληλα, παραδέχτηκε ότι έχει κάνει λάθη ως γονέας, όπως το να επιτρέπει στην κόρη της να φορέσει ορισμένα πράγματα, και ζήτησε από το κοινό να δείξει λίγη κατανόηση.

Αργότερα, όταν η North δημοσίευσε νέες φωτογραφίες που έδειχναν πάλι body modifications, αυτή τη φορά με ψεύτικα piercings και προσωρινά τατουάζ, το κοινό TikTok λογαριασμό των Kardashian και North απάντησε απλά: «Δεν υπάρχει πρόβλημα». Η Kim εξήγησε ότι οι φωτογραφίες ήταν μέρος των κοστουμιών της North και των φίλων της για το Halloween, ως «Opium Powerpuff girls», και ότι όσα προκάλεσαν την οργή ήταν ψεύτικα.

«Ολο αυτό το θέμα για το πόσο απαίσιο είναι και πόσο ανησυχητικό, και η [North] είπε: “Δεν καταλαβαίνω. Είναι σαν κοστούμι για Halloween. Είναι όλα ψεύτικα”. Έπειτα πήρε το τηλέφωνό μου, απάντησε σε ένα σχόλιο και είπε, “Αυτό δεν είναι θέμα”», συνέχισε η Kardashian, τονίζοντας πως η κόρη της αντιμετωπίζει τις αντιδράσεις με χιούμορ.

Μέσα στο 2026, η North West έχει ήδη κάνει ντεμπούτο με bridge piercing και περισσότερα finger piercings, παρά τις συνεχιζόμενες αντιδράσεις στο διαδίκτυο για τις επιλογές της.

