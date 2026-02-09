TV 09.02.2026

Flat Hunters: Αυτή είναι η ημερομηνία της πρεμιέρας στον ΑΝΤ1

Η Εκατερίνα Μαντζάκου, ο Βασίλης Αστεριάδης και ο Νίκος Κατσιαντώνης ανταγωνίζονται για να βρουν το τέλειο σπίτι για πολύ απαιτητικούς πελάτες
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η πρώτη τηλεοπτική αναμέτρηση ανάμεσα σε real estate agents είναι γεγονός και έρχεται την Καθαρά Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου, και καθημερινά στις 17:15 στον ΑΝΤ1. Κάθε σπίτι είναι ένα ρίσκο και κάθε πόρτα κρύβει μία έκπληξη! Ποιος από τους 3 FLAT HUNTERS θα καταφέρει να ανοίξει τη σωστή;

Η Εκατερίνα Μαντζάκου, ο Βασίλης Αστεριάδης και ο Νίκος Κατσιαντώνης ανταγωνίζονται για να βρουν το τέλειο σπίτι για πολύ απαιτητικούς πελάτες, υποψήφιους αγοραστές ή πωλητές, και έρχονται αποφασισμένοι να χρησιμοποιήσουν όλα τους τα «όπλα» για να βγουν νικητές στη μεταξύ τους «αναμέτρηση». Δείτε τα βίντεο, όπου οι 3 μεσίτες μάς συστήνονται και αποκαλύπτουν τα δυνατά τους σημεία:

Διάβασε επίσης: Το «The Quiz with Balls!» έρχεται στον ΣΚΑΪ με παρουσιαστή τον Γιάννη Τσιμιτσέλη

ΕΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΝΤΖΑΚΟΥ, Η ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΙΣΣΑ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ, Ο ROCK AGENT

ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ, Ο ΕΥΡΗΜΑΤΙΚΟΣ

Περισσότερα για τη ζωή και την επαγγελματική πορεία των 3 «FLAT HUNTERS» μπορείτε να μάθετε εδώ: https://www.antenna.gr/flathunters

ΟΙ FLAT HUNTERS ΣΕ ΔΡΑΣΗ

Οι FLAT HUNTERS μετατρέπουν την κάθε πώληση ή ενοικίαση ακινήτου σε μία πραγματική πρόκληση, καθώς το αποτέλεσμα πολλές φορές κρίνεται στις λεπτομέρειες και οι 3 μεσίτες πρέπει να τα υπολογίζουν όλα! Από την Καθαρά Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου, και καθημερινά στις 17:15 στον ΑΝΤ1 σε κάθε επεισόδιο του «Flat Hunters», βλέπουμε τρεις επισκέψεις σε αντίστοιχα ακίνητα και παρακολουθούμε την προσπάθεια κάθε μεσίτη να καταφέρει να βρει το ακίνητο που ανταποκρίνεται καλύτερα στις προσδοκίες του πελάτη. Οι 3 μεσίτες έχουν δικαίωμα να δείξουν μόνο ένα ακίνητο ο καθένας, συνεπώς πρέπει να έχουν καταλάβει πολύ καλά τι ψάχνουν οι πελάτες τους. Στο τέλος κάθε ημέρας, και επεισοδίου αντίστοιχα, ο πελάτης επιλέγει το αγαπημένο του ακίνητο.


Αν και εσύ θες να νοικιάσεις ή να αγοράσεις σπίτι, δήλωσε συμμετοχή στο www.antenna.gr/flathunters και βρες το σπίτι που ψάχνεις! FLAT HUNTERS_ Πρεμιέρα Καθαρά Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου, στις 17:15 στον ΑΝΤ1.

Διάβασε επίσης: Beat my Guest: Πότε κάνει πρεμιέρα το πιο κεφάτο game show στον ΣΚΑΪ

ANT1 Flat Hunters ΠΡΕΜΙΕΡΑ
