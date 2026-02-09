Μουσικά Νέα 09.02.2026

Sing for Greece: Καπουτζίδης, Μαγγίρα και Βρανά μιλούν για τον εθνικό τελικό της Eurovision 2026

Οι αλλαγές που θα δούμε στους φετινούς ημιτελικούς
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Στην εκπομπή της ΕΡΤ, Eurovision GR με τους Θάνο Παπαχάμο και Κέλλυ Βρανάκη βρέθηκαν καλεσμένοι οι φετινοί παρουσιαστές του Sing For Greece 2026,Γιώργος Καπουτζίδης ,Μπέττυ Μαγγίρα και Κατερίνα Βρανά. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις λεπτομέρειες του φετινού διαγωνισμού και στις αλλαγές που θα ισχύσουν για τους ημιτελικούς και τον τελικό.

Ο Γιώργος Καπουτζίδης αποκάλυψε πως φέτος δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στους 14 υποψήφιους κάθε ημιτελικού, γι’ αυτό και οι ημιτελικοί θα ξεκινούν απευθείας με το διαγωνιστικό κομμάτι κάθε συμμετοχής. Παράλληλα, ανέφερε πως θα αναλάβει την παρουσίαση του After Party, όπου θα δούμε τους 7 καλλιτέχνες που θα προκριθούν στον τελικό. Οι δημοσιογράφοι θα μπορούν να θέτουν ερωτήσεις, ενώ στο τέλος κάθε συνέντευξης θα πραγματοποιείται κλήρωση για τη θέση εμφάνισης στον μεγάλο τελικό.

eurovision

Διάβασε επίσης: Eurovision 2026: Αυτό είναι το τραγούδι της Antigoni για την Κύπρο – Δες το εντυπωσιακό videoclip

Η Μπέττυ Μαγγίρα μίλησε για τα φετινά postcards, τα γυρίσματα των οποίων έχουν ήδη ολοκληρωθεί. Πρόκειται για μικρά χιουμοριστικά σκετσάκια με τη συμμετοχή και των 28 υποψηφίων, τα οποία παρουσιάζουν στιγμές προετοιμασίας των καλλιτεχνών πριν ανέβουν στη σκηνή.


Ο Γιώργος Καπουτζίδης τόνισε επίσης πως, εκτός απροόπτου, θα βρεθεί ξανά μαζί με τη Μαρία Κοζάκου στην εκφώνηση του διαγωνισμού τον Μάιο. Αστειευόμενος, σημείωσε πως ίσως αυτή να είναι και η τελευταία χρονιά που αναλαμβάνει τόσο μεγάλο ρόλο στη Eurovision, αν και όπως είπε, τα είχε ήδη ξαναπεί αυτά.


Τέλος, επιβεβαιώθηκε πως δεν θα χρησιμοποιηθούν ειδικά props στη σκηνή και κάθε συμμετοχή θα πλαισιώνεται από έως 6 καλλιτέχνες. Ο Καπουτζίδης επισήμανε πως οι εμφανίσεις του Sing For Greece δεν θα έχουν καμία σχέση με ό,τι θα δούμε τον Μάιο στη Βιέννη, προσδίδοντας έτσι ξεχωριστό χαρακτήρα στον ελληνικό εθνικό τελικό.

Διάβασε επίσης: Eurovision 2026: Akylas, Evangelia και Good Job Nicky ξεσαλώνουν χορεύοντας «Ferto» (video)

Δες κι αυτό… 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

Eurovision Eurovision 2026 Sing for Greece 2026 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΠΟΥΤΖΙΔΗΣ ΕΡΤ Κατερινά Βρανά ΜΠΕΤΤΥ ΜΑΓΓΙΡΑ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Αναστασία: Όσα έγιναν στις 10 sold out συναυλίες στην Αμερική σε ένα απολαυστικό ντοκιμαντέρ

Αναστασία: Όσα έγιναν στις 10 sold out συναυλίες στην Αμερική σε ένα απολαυστικό ντοκιμαντέρ

09.02.2026
Επόμενο
Flat Hunters: Αυτή είναι η ημερομηνία της πρεμιέρας στον ΑΝΤ1

Flat Hunters: Αυτή είναι η ημερομηνία της πρεμιέρας στον ΑΝΤ1

09.02.2026

Δες επίσης

Αναστασία: Όσα έγιναν στις 10 sold out συναυλίες στην Αμερική σε ένα απολαυστικό ντοκιμαντέρ
Μουσικά Νέα

Αναστασία: Όσα έγιναν στις 10 sold out συναυλίες στην Αμερική σε ένα απολαυστικό ντοκιμαντέρ

09.02.2026
Η Άννα Βίσση στηρίζει δημόσια τον D3lta για τη Eurovision – Τραγούδησαν μαζί και έγιναν viral
Μουσικά Νέα

Η Άννα Βίσση στηρίζει δημόσια τον D3lta για τη Eurovision – Τραγούδησαν μαζί και έγιναν viral

09.02.2026
Eurovision: Η ανακοίνωση της ΕΡΤ για το Sing for Greece 2026 – Εκπλήξεις, guest εμφανίσεις και αλλαγές
Μουσικά Νέα

Eurovision: Η ανακοίνωση της ΕΡΤ για το Sing for Greece 2026 – Εκπλήξεις, guest εμφανίσεις και αλλαγές

09.02.2026
Όταν ο Akylas ανακοίνωσε για πρώτη φορά τη συμμετοχή του στη Eurovision στο MAD TV
Μουσικά Νέα

Όταν ο Akylas ανακοίνωσε για πρώτη φορά τη συμμετοχή του στη Eurovision στο MAD TV

09.02.2026
Μαρίνα Σάττι x Leon Of Athens: Άκου το νέο τους τραγούδι με τίτλο «ΕΔΩ»
Μουσικά Νέα

Μαρίνα Σάττι x Leon Of Athens: Άκου το νέο τους τραγούδι με τίτλο «ΕΔΩ»

09.02.2026
Ξέσπασαν στα γέλια με τη Μαρία Καβογιάννη – Ανέβηκε στη σκηνή με τη Άννα Βίσση και τραγούδησε «I Will Survive»
Μουσικά Νέα

Ξέσπασαν στα γέλια με τη Μαρία Καβογιάννη – Ανέβηκε στη σκηνή με τη Άννα Βίσση και τραγούδησε «I Will Survive»

09.02.2026
Η Coco Jones έκλεψε την παράσταση στο pre-game του Super Bowl, τιμώντας τη Whitney Houston
Μουσικά Νέα

Η Coco Jones έκλεψε την παράσταση στο pre-game του Super Bowl, τιμώντας τη Whitney Houston

09.02.2026
Eurovision 2026: Αυτό είναι το τραγούδι της Antigoni για την Κύπρο – Δες το εντυπωσιακό videoclip
Μουσικά Νέα

Eurovision 2026: Αυτό είναι το τραγούδι της Antigoni για την Κύπρο – Δες το εντυπωσιακό videoclip

09.02.2026
Super Bowl 2026: Ο Bad Bunny έγραψε ιστορία με εμφάνιση αποκλειστικά στα ισπανικά – Όλα τα highlights
Μουσικά Νέα

Super Bowl 2026: Ο Bad Bunny έγραψε ιστορία με εμφάνιση αποκλειστικά στα ισπανικά – Όλα τα highlights

09.02.2026
5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Έξοδα μετακίνησης 6.500 ευρώ για το «Sing For Greece» της ΕΡΤ

Έξοδα μετακίνησης 6.500 ευρώ για το «Sing For Greece» της ΕΡΤ

«Σύγκρουση» στο Mega

«Σύγκρουση» στο Mega

Πόσα κοστίζουν οι νέες παραγωγές της ΕΡΤ

Πόσα κοστίζουν οι νέες παραγωγές της ΕΡΤ

Ποιον κοροϊδεύει η ΔΕΠΑ;

Ποιον κοροϊδεύει η ΔΕΠΑ;

Το «φάντασμα» του Watergate πάνω από το Μαξίμου: Ο φόβος για τον λογαριασμό των υποκλοπών με… χρονοκαθυστέρηση

Το «φάντασμα» του Watergate πάνω από το Μαξίμου: Ο φόβος για τον λογαριασμό των υποκλοπών με… χρονοκαθυστέρηση

Τσικνοπέμπτη 2026: Η ακριβότερη της τελευταίας τριετίας – «Φωτιά» στα παϊδάκια (πίνακας)

Τσικνοπέμπτη 2026: Η ακριβότερη της τελευταίας τριετίας – «Φωτιά» στα παϊδάκια (πίνακας)