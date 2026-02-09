Sing for Greece: Καπουτζίδης, Μαγγίρα και Βρανά μιλούν για τον εθνικό τελικό της Eurovision 2026

Στην εκπομπή της ΕΡΤ, Eurovision GR με τους Θάνο Παπαχάμο και Κέλλυ Βρανάκη βρέθηκαν καλεσμένοι οι φετινοί παρουσιαστές του Sing For Greece 2026,Γιώργος Καπουτζίδης ,Μπέττυ Μαγγίρα και Κατερίνα Βρανά. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις λεπτομέρειες του φετινού διαγωνισμού και στις αλλαγές που θα ισχύσουν για τους ημιτελικούς και τον τελικό.

Ο Γιώργος Καπουτζίδης αποκάλυψε πως φέτος δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στους 14 υποψήφιους κάθε ημιτελικού, γι’ αυτό και οι ημιτελικοί θα ξεκινούν απευθείας με το διαγωνιστικό κομμάτι κάθε συμμετοχής. Παράλληλα, ανέφερε πως θα αναλάβει την παρουσίαση του After Party, όπου θα δούμε τους 7 καλλιτέχνες που θα προκριθούν στον τελικό. Οι δημοσιογράφοι θα μπορούν να θέτουν ερωτήσεις, ενώ στο τέλος κάθε συνέντευξης θα πραγματοποιείται κλήρωση για τη θέση εμφάνισης στον μεγάλο τελικό.

Διάβασε επίσης: Eurovision 2026: Αυτό είναι το τραγούδι της Antigoni για την Κύπρο – Δες το εντυπωσιακό videoclip

Η Μπέττυ Μαγγίρα μίλησε για τα φετινά postcards, τα γυρίσματα των οποίων έχουν ήδη ολοκληρωθεί. Πρόκειται για μικρά χιουμοριστικά σκετσάκια με τη συμμετοχή και των 28 υποψηφίων, τα οποία παρουσιάζουν στιγμές προετοιμασίας των καλλιτεχνών πριν ανέβουν στη σκηνή.





Ο Γιώργος Καπουτζίδης τόνισε επίσης πως, εκτός απροόπτου, θα βρεθεί ξανά μαζί με τη Μαρία Κοζάκου στην εκφώνηση του διαγωνισμού τον Μάιο. Αστειευόμενος, σημείωσε πως ίσως αυτή να είναι και η τελευταία χρονιά που αναλαμβάνει τόσο μεγάλο ρόλο στη Eurovision, αν και όπως είπε, τα είχε ήδη ξαναπεί αυτά.





Τέλος, επιβεβαιώθηκε πως δεν θα χρησιμοποιηθούν ειδικά props στη σκηνή και κάθε συμμετοχή θα πλαισιώνεται από έως 6 καλλιτέχνες. Ο Καπουτζίδης επισήμανε πως οι εμφανίσεις του Sing For Greece δεν θα έχουν καμία σχέση με ό,τι θα δούμε τον Μάιο στη Βιέννη, προσδίδοντας έτσι ξεχωριστό χαρακτήρα στον ελληνικό εθνικό τελικό.

Διάβασε επίσης: Eurovision 2026: Akylas, Evangelia και Good Job Nicky ξεσαλώνουν χορεύοντας «Ferto» (video)

Δες κι αυτό…