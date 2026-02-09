Celeb News 09.02.2026

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εντάχθηκε στην ιδιοκτησιακή ομάδα της Chelsea FC Women

Μήνυμα στήριξης στο γυναικείο ποδόσφαιρο από τον σταρ του NBA
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η στήριξη κορυφαίων αθλητών στα γυναικεία πρωταθλήματα δείχνει έμπρακτα ότι η αλλαγή μπορεί να γίνει πράξη. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ένας από τους πιο γνωστούς και επιδραστικούς αθλητές παγκοσμίως, εντάχθηκε στην ιδιοκτησιακή ομάδα της Chelsea FC Women, της πρωταθλήτριας ομάδας της Women’s Super League.

Με αυτή την κίνηση, ο Έλληνας σταρ του NBA στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα στήριξης προς το γυναικείο ποδόσφαιρο, ενισχύοντας την προβολή και τη βιωσιμότητά του. Παράλληλα, υπογραμμίζει τη σημασία των ίσων ευκαιριών, των καλύτερων συνθηκών και του σεβασμού προς τις γυναίκες αθλήτριες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σε δήλωσή του, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ανέφερε: «Η ιστορία της Chelsea μιλά από μόνη της και ανυπομονώ να συμβάλω στο μέλλον, υποστηρίζοντας τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη και τον αντίκτυπο στο γυναικείο άθλημα. Αυτό αφορά τη φιλοδοξία, την κληρονομιά και το να ανεβάσουμε το παιχνίδι σε νέα ύψη. Up the Chels!».

https://www.instagram.com/giannis_an34/

Η συμμετοχή προσωπικοτήτων με διεθνή απήχηση, όπως ο Αντετοκούνμπο, μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στην περαιτέρω ανάπτυξη του γυναικείου αθλητισμού, προσελκύοντας επενδυτές, χορηγούς και νέο κοινό, αλλά και συμβάλλοντας σε μια διαφορετική νοοτροπία γύρω από τη θέση των γυναικών στον αθλητισμό.

Γιάννης Αντετοκούνμπο ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
