TV 09.02.2026

Κατερίνα Καινούργιου: Αποκάλυψε την ημερομηνία που θα αποχωρήσει από την εκπομπή

Πότε σταματά την εκπομπή του Alpha και ποιος θα την αντικαταστήσει πριν τη γέννα
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Στον 7ο μήνα της εγκυμοσύνης της βρίσκεται η Κατερίνα Καινούργιου, ζώντας μία από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής της στο πλευρό του συντρόφου της, Παναγιώτη Κουτσουμπή. Λίγο πριν υποδεχτεί την κόρη της, η παρουσιάστρια του Alpha συνεχίζει κανονικά τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις στην πρωινή ζώνη του σταθμού, βάζοντας τέλος στα σενάρια που τη θέλουν να αντικαθίσταται την περίοδο της γέννας και της λοχείας.

Η ίδια έχει ξεκαθαρίσει ότι για το διάστημα που θα χρειαστεί να απουσιάσει, την παρουσίαση της εκπομπής θα αναλάβει ο Στέφανος Κωνσταντινίδης, μαζί με την υπόλοιπη τηλεοπτική ομάδα.

https://www.instagram.com/katken85/

Διάβασε επίσης: Νίκος Κοκλώνης: Μιλά πρώτη φορά για το τέλος της φιλίας του με την Κατερίνα Καινούργιου

Το πρωί της Δευτέρας (9/2), η Κατερίνα Καινούργιου αναφέρθηκε εκ νέου στο θέμα, αποκαλύπτοντας πότε σχεδιάζει να αποχωρήσει προσωρινά από την εκπομπή. Όπως είπε, η πιθανή ημερομηνία τοκετού είναι στις 17 Απριλίου και σκοπεύει να σταματήσει τη δουλειά της λίγο πριν από τη Μεγάλη Εβδομάδα, ώστε να ξεκουραστεί και να προετοιμαστεί για τη γέννηση της κόρης της.

https://www.instagram.com/katken85/

«17 Απριλίου είναι η ημερομηνία μου. Μακάρι, επειδή το μωράκι είναι λίγο μεγάλο, να την προλάβουμε την ημερομηνία. Ξέρω πότε θα σταματήσω. Θα σταματήσω με το καλό πριν τη Μεγάλη Εβδομάδα, για να ξεκουραστώ. Εκείνες τις ημέρες περίπου», παραδέχθηκε χαρακτηριστικά η Κατερίνα Καινούργιου.


Διάβασε επίσης: Ελένη Φουρέιρα – Αλμπέρτο Μποτία: Ο γιος τους έγινε 3! Το θεματικό πάρτι γενεθλίων και οι τρυφερές ευχές

Δες κι αυτό…

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

Alpha TV Super Κατερίνα ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εντάχθηκε στην ιδιοκτησιακή ομάδα της Chelsea FC Women

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εντάχθηκε στην ιδιοκτησιακή ομάδα της Chelsea FC Women

09.02.2026
Επόμενο
Η viral αντίδραση του A$AP Rocky όταν τον ρώτησε παιδί αν έχει παντρευτεί τη Rihanna

Η viral αντίδραση του A$AP Rocky όταν τον ρώτησε παιδί αν έχει παντρευτεί τη Rihanna

09.02.2026

Δες επίσης

Το «The Quiz with Balls!» έρχεται στον ΣΚΑΪ με παρουσιαστή τον Γιάννη Τσιμιτσέλη
TV

Το «The Quiz with Balls!» έρχεται στον ΣΚΑΪ με παρουσιαστή τον Γιάννη Τσιμιτσέλη

09.02.2026
Με βαθύτατη θλίψη η οικογένεια του MAD αποχαιρετά τον Γιώργο Μάρκου
Corporate News

Με βαθύτατη θλίψη η οικογένεια του MAD αποχαιρετά τον Γιώργο Μάρκου

09.02.2026
Καλό Ταξίδι Γιώργο!
Corporate News

Καλό Ταξίδι Γιώργο!

09.02.2026
Η Άρια Καλύβα στο After Dark: «Ήθελα να γίνω ηθοποιός, αλλά ευτυχώς κατάλαβα ότι δεν είχα ταλέντο»
TV

Η Άρια Καλύβα στο After Dark: «Ήθελα να γίνω ηθοποιός, αλλά ευτυχώς κατάλαβα ότι δεν είχα ταλέντο»

08.02.2026
Η οικογένεια Κρητικών στο After Dark: Γέλιο, ανατροπές και αποκαλύψεις
TV

Η οικογένεια Κρητικών στο After Dark: Γέλιο, ανατροπές και αποκαλύψεις

07.02.2026
Να μ’ αγαπάς: Ατύχημα με το αυτοκίνητο για Φωτεινή και Άννα στα επόμενα επεισόδια
TV

Να μ’ αγαπάς: Ατύχημα με το αυτοκίνητο για Φωτεινή και Άννα στα επόμενα επεισόδια

06.02.2026
Grand Hotel: Ο Πέτρος πιάνει στα πράσα Αλίκη και Άρη στα επόμενα επεισόδια
TV

Grand Hotel: Ο Πέτρος πιάνει στα πράσα Αλίκη και Άρη στα επόμενα επεισόδια

06.02.2026
Porto Leone: Τα νέα επεισόδια φέρνουν ανατροπές που θα αλλάξουν τη ροή της ιστορίας
TV

Porto Leone: Τα νέα επεισόδια φέρνουν ανατροπές που θα αλλάξουν τη ροή της ιστορίας

06.02.2026
Beat my Guest: Πότε κάνει πρεμιέρα το πιο κεφάτο game show στον ΣΚΑΪ
TV

Beat my Guest: Πότε κάνει πρεμιέρα το πιο κεφάτο game show στον ΣΚΑΪ

06.02.2026
5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Έξοδα μετακίνησης 6.500 ευρώ για το «Sing For Greece» της ΕΡΤ

Έξοδα μετακίνησης 6.500 ευρώ για το «Sing For Greece» της ΕΡΤ

«Σύγκρουση» στο Mega

«Σύγκρουση» στο Mega

Πόσα κοστίζουν οι νέες παραγωγές της ΕΡΤ

Πόσα κοστίζουν οι νέες παραγωγές της ΕΡΤ

Ποιον κοροϊδεύει η ΔΕΠΑ;

Ποιον κοροϊδεύει η ΔΕΠΑ;

Το «φάντασμα» του Watergate πάνω από το Μαξίμου: Ο φόβος για τον λογαριασμό των υποκλοπών με… χρονοκαθυστέρηση

Το «φάντασμα» του Watergate πάνω από το Μαξίμου: Ο φόβος για τον λογαριασμό των υποκλοπών με… χρονοκαθυστέρηση

Τσικνοπέμπτη 2026: Η ακριβότερη της τελευταίας τριετίας – «Φωτιά» στα παϊδάκια (πίνακας)

Τσικνοπέμπτη 2026: Η ακριβότερη της τελευταίας τριετίας – «Φωτιά» στα παϊδάκια (πίνακας)