Κατερίνα Καινούργιου: Αποκάλυψε την ημερομηνία που θα αποχωρήσει από την εκπομπή

Πότε σταματά την εκπομπή του Alpha και ποιος θα την αντικαταστήσει πριν τη γέννα

Στον 7ο μήνα της εγκυμοσύνης της βρίσκεται η Κατερίνα Καινούργιου, ζώντας μία από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής της στο πλευρό του συντρόφου της, Παναγιώτη Κουτσουμπή. Λίγο πριν υποδεχτεί την κόρη της, η παρουσιάστρια του Alpha συνεχίζει κανονικά τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις στην πρωινή ζώνη του σταθμού, βάζοντας τέλος στα σενάρια που τη θέλουν να αντικαθίσταται την περίοδο της γέννας και της λοχείας.

Η ίδια έχει ξεκαθαρίσει ότι για το διάστημα που θα χρειαστεί να απουσιάσει, την παρουσίαση της εκπομπής θα αναλάβει ο Στέφανος Κωνσταντινίδης, μαζί με την υπόλοιπη τηλεοπτική ομάδα.

Διάβασε επίσης: Νίκος Κοκλώνης: Μιλά πρώτη φορά για το τέλος της φιλίας του με την Κατερίνα Καινούργιου

Το πρωί της Δευτέρας (9/2), η Κατερίνα Καινούργιου αναφέρθηκε εκ νέου στο θέμα, αποκαλύπτοντας πότε σχεδιάζει να αποχωρήσει προσωρινά από την εκπομπή. Όπως είπε, η πιθανή ημερομηνία τοκετού είναι στις 17 Απριλίου και σκοπεύει να σταματήσει τη δουλειά της λίγο πριν από τη Μεγάλη Εβδομάδα, ώστε να ξεκουραστεί και να προετοιμαστεί για τη γέννηση της κόρης της.

«17 Απριλίου είναι η ημερομηνία μου. Μακάρι, επειδή το μωράκι είναι λίγο μεγάλο, να την προλάβουμε την ημερομηνία. Ξέρω πότε θα σταματήσω. Θα σταματήσω με το καλό πριν τη Μεγάλη Εβδομάδα, για να ξεκουραστώ. Εκείνες τις ημέρες περίπου», παραδέχθηκε χαρακτηριστικά η Κατερίνα Καινούργιου.





Διάβασε επίσης: Ελένη Φουρέιρα – Αλμπέρτο Μποτία: Ο γιος τους έγινε 3! Το θεματικό πάρτι γενεθλίων και οι τρυφερές ευχές

Δες κι αυτό…