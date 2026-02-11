Μουσικά Νέα 11.02.2026

O θρύλος Ross «The Boss» των Manowar διαγνώστηκε με ALS

Ο ιδρυτής των The Dictators και Manowar μιλά για την ασθένεια και την αδυναμία να συνεχίσει να παίζει κιθάρα
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο Ross «The Boss» Friedman, ιδρυτικό μέλος των συγκροτημάτων The Dictators και Manowar, αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με αμυοτροφική πλάγια σκλήρυνση, γνωστή ως ALS, μια σοβαρή και προοδευτική νόσο του νευρικού συστήματος. Ο 72χρονος μουσικός γνωστοποίησε τη διάγνωση έπειτα από μήνες έντονων συμπτωμάτων που επηρέασαν την καθημερινότητά του και τη σωματική του δύναμη.

Σε επίσημη δήλωσή του, ο Ross «The Boss» Friedman ανέφερε «είναι δύσκολο να γνωρίζω τι μου επιφυλάσσει το μέλλον και με συνθλίβει το γεγονός ότι δεν μπορώ να παίξω κιθάρα, όμως το κύμα αγάπης που έχω δεχθεί είναι πραγματικά συγκλονιστικό». Σε δεύτερη τοποθέτηση συμπλήρωσε «είμαι βαθιά συγκινημένος από τη στήριξη της οικογένειας, των φίλων και των θαυμαστών μου. Σας αγαπώ όλους». Πριν από την οριστική διάγνωση, ο Ross «The Boss» Friedman παρουσίασε έντονη αδυναμία στα χέρια και στα πόδια. Αρχικά οι γιατροί θεώρησαν ότι τα συμπτώματα οφείλονταν σε πολύ μικρά εγκεφαλικά επεισόδια. Παρά τις αλλαγές στη διατροφή, τη συστηματική άσκηση και τη φυσικοθεραπεία, η κατάστασή του δεν παρουσίασε βελτίωση, γεγονός που οδήγησε σε περαιτέρω εξετάσεις και τελικά στη διάγνωση ALS.

Η ALS προσβάλλει τα νευρικά κύτταρα του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού, προκαλώντας σταδιακή απώλεια του ελέγχου των μυών. Πρόκειται για νόσο χωρίς ίαση, με βαριά διάγνωση, που επηρεάζει καθοριστικά την κινητικότητα και την αυτονομία των ασθενών. Ο Ross «The Boss» Friedman υπήρξε κεντρική φυσιογνωμία της αμερικανικής rock και heavy metal σκηνής για περισσότερες από 5 δεκαετίες. Συνίδρυσε τους The Dictators το 1973 μαζί με τους Andy Shernoff και Scott Kempner, ενώ το 1980 δημιούργησε τους Manowar μαζί με τον Joey DeMaio, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διαμόρφωση του ήχου τους. Στην πορεία συμμετείχε επίσης στα συγκροτήματα Shakin’ Street, Death Dealer, The Spinatras και The Brain Surgeons.

Το 2009 ίδρυσε τους Ross The Boss Band και το 2017 εισήχθη στο Metal Hall of Fame, αναγνώριση της συνολικής προσφοράς του στη μουσική. Η δισκογραφία του περιλαμβάνει ιστορικούς τίτλους όπως τα «The Dictators Go Girl Crazy», «Manifest Destiny» και «Battle Hymns», ενώ το 2023 κυκλοφόρησε τη συλλογή «Legacy of Blood, Fire & Steel» και το 2025 το single «Fooled Around and Fell in Love». Η είδηση της διάγνωσης του Ross «The Boss» Friedman προκάλεσε κύμα συγκίνησης στη διεθνή μουσική κοινότητα, με συναδέλφους και θαυμαστές να εκφράζουν δημόσια τη στήριξη και τον θαυμασμό τους για έναν καλλιτέχνη που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ιστορία της σκληρής μουσικής.

