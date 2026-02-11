O Noel Gallagher μπαίνει στο στούντιο και πυροδοτεί σενάρια για νέο δίσκο

Ο Noel Gallagher μίλησε με αφορμή τη βράβευσή του ως Τραγουδοποιός της Χρονιάς στα BRITs 2026 η τελετή των οποίων θα πραγματοποιηθεί στις 28 Φεβρουαρίου

Ο Noel Gallagher αποκάλυψε ότι βρίσκεται αυτή την περίοδο στο στούντιο, προκαλώντας νέο κύμα συζητήσεων γύρω από το ενδεχόμενο νέας μουσικής είτε με τους Oasis είτε στο πλαίσιο της σόλο πορείας του με τους High Flying Birds. Η δήλωση έγινε σε συνέντευξή του στο talkSPORT με αφορμή τη βράβευσή του ως Τραγουδοποιός της Χρονιάς στα BRITs 2026. Ο Noel Gallagher ανέφερε χαρακτηριστικά «είμαι στο στούντιο αυτή τη στιγμή». Η τοποθέτησή του αυτή ήρθε σε μια περίοδο κατά την οποία έχει δεχθεί κριτική, καθώς δεν έχει κυκλοφορήσει νέο τραγούδι τα τελευταία 2 χρόνια, γεγονός που προκάλεσε απορίες σχετικά με τη συγκεκριμένη διάκριση.

Αναφερόμενος στον τρόπο με τον οποίο πληροφορήθηκε για το βραβείο, ο Noel Gallagher δήλωσε «αν είμαι ειλικρινής, νομίζω ότι απλώς ήθελαν απεγνωσμένα κάποιον από τους Oasis στη σκηνή, επειδή η τελετή γίνεται στο Manchester». Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι το βραβείο βασίζεται στις πωλήσεις δίσκων, σημειώνοντας ότι «πουλήσαμε τα περισσότερα άλμπουμ». Η τελετή των BRITs 2026 θα πραγματοποιηθεί στις 28 Φεβρουαρίου στην Co op Live στο Manchester, τη γενέτειρα πόλη του Noel Gallagher.

Παρά την παραδοχή ότι δεν έχει γράψει τραγούδι τα τελευταία 2 χρόνια, ο Noel Gallagher υπογράμμισε ότι οι πωλήσεις ξεπέρασαν το 1 εκατομμύριο αντίτυπα μέσα στο 2025, σημειώνοντας με σαρκασμό «δεν σηκώθηκα καν από τον καναπέ και δεν είμαι σίγουρος ότι υπάρχει άλλος τραγουδοποιός που μπορεί να το κάνει αυτό».

Το ερώτημα που παραμένει ανοιχτό είναι αν το νέο υλικό αφορά τους Oasis, οι οποίοι δεν έχουν κυκλοφορήσει νέα μουσική από το 2008, ή αν πρόκειται για συνέχεια του άλμπουμ «Council Skies» του 2023 με τους High Flying Birds. Οι φήμες εντάθηκαν μετά την περιοδεία επανένωσης Live 25 και τις επανειλημμένες αντικρουόμενες δηλώσεις του Liam Gallagher για το αν υπάρχει έτοιμο νέο άλμπουμ.

Παρά τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα, η δήλωση του Noel Gallagher ότι επέστρεψε στο στούντιο αρκεί για να διατηρεί ζωντανό το ενδιαφέρον των θαυμαστών και να ενισχύει την αίσθηση ότι ένα νέο κεφάλαιο, είτε σόλο είτε συλλογικό, ενδέχεται να ανοίξει σύντομα στην ιστορία ενός από τα πιο επιδραστικά ονόματα της βρετανικής μουσικής.

