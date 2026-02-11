Ξέρουν όλα τα τραγούδια απ’ έξω – 5 ζώδια που δηλώνουν Eurovision fans μέχρι το κόκκαλο

Η Eurovision για αυτά τα ζώδια δεν είναι απλά ένα show, είναι τρόπος ζωής, παρέα, ενέργεια και έμπνευση

Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που η Eurovision δεν είναι απλώς ένα τηλεοπτικό show, είναι σχεδόν τρόπος ζωής! Αν ανήκεις σε αυτούς που θυμούνται απέξω όλες τις συμμετοχές, ξέρεις τους στίχους, τα χορευτικά και τις εντυπωσιακές εμφανίσεις ακόμα και δεκαετίες πίσω, τότε μάλλον ανήκεις σε ένα από τα ζώδια που ζουν για τη Eurovision. Ας δούμε ποια είναι τα 5 ζώδια που δηλώνουν φαν μέχρι το κόκκαλο:

1. Λέων

Ο Λέων δεν μπορεί να αντισταθεί στην υπερπαραγωγή, στα εντυπωσιακά κοστούμια και στα δυνατά shows. Θυμάται κάθε λεπτομέρεια, από την πρώτη νότα μέχρι την τελευταία κίνηση των χορευτών. Αν δει επανάληψη του διαγωνισμού, θα σχολιάζει κάθε εμφάνιση σα να είναι κριτής live!

Διάβασε επίσης: Τι να ντυθείς φέτος στις Απόκριες με βάση το ζώδιο σου

2. Τοξότης

Ο Τοξότης αγαπά τα ταξίδια, και η Eurovision είναι για εκείνον ένα μουσικό ταξίδι σε όλη την Ευρώπη. Γνωρίζει τις συμμετοχές κάθε χώρας, θυμάται ποιο τραγούδι κέρδισε ποια χρονιά και δεν χάνει καμία πληροφορία για τους καλλιτέχνες. Είναι ο τύπος που θα σου πει και την ιστορία πίσω από κάθε τραγούδι.

3. Δίδυμοι

Οι Δίδυμοι έχουν απίστευτη μνήμη και κοινωνικότητα, γι’ αυτό και θυμούνται όλες τις συμμετοχές της Eurovision, από τα πιο περίεργα τραγούδια μέχρι τα πιο viral acts. Συχνά ανταλλάσσουν γνώμες, memes και βαθμολογίες με φίλους, σα να ζουν ξανά τον διαγωνισμό κάθε χρόνο.

4. Υδροχόος

Ο Υδροχόος δεν μπορεί να αντισταθεί στην πρωτοτυπία και στην τεχνολογία της Eurovision. Τους ενδιαφέρει όχι μόνο η μουσική, αλλά και οι καινοτομίες, τα special effects, τα trends στο show και οι μοναδικές εμφανίσεις. Θα σε εντυπωσιάσει με την ακρίβεια των γνώσεων του και με το πόσο έχει παρακολουθήσει κάθε επανάληψη.

5. Καρκίνος

Ο Καρκίνος αγαπά τη νοσταλγία και τις αναμνήσεις. Θυμάται κάθε συμμετοχή που τον έκανε να συγκινηθεί ή να γελάσει και κρατάει τις στιγμές της Eurovision σαν θησαυρό. Αν του μιλήσεις για παλιές εμφανίσεις, θα σου αφηγηθεί ιστορίες και backstage λεπτομέρειες σαν να ήταν χθες.

Εξωτερική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Τα 3 ζώδια που… κριντζάρουν απίστευτα με τον Άγιο Βαλεντίνο (και δεν το κρύβουν)

Δες κι αυτό…