Celeb News 11.02.2026

Οι γαλαζοαίματες ντύνονται στο χακί – Και η βασίλισσα Máxima στον στρατό

Η βασίλισσα Máxima ακολουθεί την πριγκίπισσα Amalia στη στρατιωτική εκπαίδευση ενώ ευρωπαϊκές χώρες αυξάνουν τις δυνάμεις τους λόγω γεωπολιτικών εντάσεων
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η βασίλισσα Máxima ξεκίνησε εκπαίδευση για να ενταχθεί ως έφεδρος στον στρατό της Ολλανδίας, σε μια περίοδο όπου η ευρωπαϊκή ασφάλεια βρίσκεται στο επίκεντρο των πολιτικών εξελίξεων. Η 54χρονη βασίλισσα, γεννημένη στην Αργεντινή και σύζυγος του βασιλιά Willem Alexander, συμμετέχει εθελοντικά σε πρόγραμμα που αποσκοπεί στην ενίσχυση της στρατολόγησης.

Σε ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας αναφέρθηκε ότι «επειδή η ασφάλεια της Ολλανδίας δεν μπορεί πλέον να θεωρείται δεδομένη, η Máxima αποφάσισε να γίνει έφεδρος». Παράλληλα, το Royal House υπογράμμισε ότι η βασίλισσα Máxima «όπως και πολλοί άλλοι πολίτες, επιθυμεί να συμβάλει στην ασφάλεια της χώρας».

www.instagram.com/queen.maxima

Η βασίλισσα Máxima ακολουθεί τα βήματα της κόρης της, πριγκίπισσας Amalia, η οποία ολοκλήρωσε τον προηγούμενο μήνα τη βασική στρατιωτική εκπαίδευση ως εθελόντρια έφεδρος. Η στρατιωτική εκπαίδευση μελών βασιλικών οικογενειών αποτελεί παράδοση στην Ευρώπη. Πριν από 5 χρόνια, η πριγκίπισσα Elisabeth, διάδοχος του βελγικού θρόνου και κόρη του βασιλιά Philippe, φοίτησε στη Βασιλική Στρατιωτική Σχολή των Βρυξελλών στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για τα μελλοντικά της καθήκοντα.

www.instagram.com/queen.maxima

Φωτογραφίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Άμυνας δείχνουν τη βασίλισσα Máxima να εκπαιδεύεται σε στρατιωτική ακαδημία στην πόλη Breda, να χειρίζεται πιστόλι, να συμμετέχει σε ασκήσεις αναρρίχησης και να πραγματοποιεί δοκιμασίες φυσικής αντοχής. Σύμφωνα με τις αρχές, το πρόγραμμα περιλαμβάνει πρακτική και θεωρητική εκπαίδευση όπως αυτοάμυνα, σκοποβολή, ανάγνωση χαρτών και στρατιωτικό δίκαιο. Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, η βασίλισσα Máxima αναμένεται να λάβει τον βαθμό του lieutenant colonel και να μπορεί να αναλαμβάνει αποστολές όπου απαιτείται.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας Klaas Meijer δήλωσε ότι η ένταξη της βασίλισσας Máxima αποτέλεσε προσωπική της επιλογή, τονίζοντας «είμαστε πολύ υπερήφανοι και ελπίζουμε ότι περισσότεροι πολίτες θα σκεφτούν ότι είναι κάτι που μπορούν και οι ίδιοι να κάνουν». Σήμερα οι ολλανδικές ένοπλες δυνάμεις αριθμούν περίπου 80.000 άτομα, ενώ η νέα κυβερνητική συμμαχία σχεδιάζει να αυξήσει το προσωπικό στις 122.000 θέσεις.

www.instagram.com/queen.maxima

Η κίνηση αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο ενίσχυσης της άμυνας, καθώς ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία και οι συζητήσεις γύρω από τη συμμαχία του ΝΑΤΟ ωθούν πολλές χώρες σε αναπροσαρμογή της στρατηγικής τους. Στη Γερμανία εγκρίθηκαν μέτρα για αύξηση της στρατολόγησης, ενώ η Γαλλία ανακοίνωσε πρόγραμμα εκπαίδευσης εθελοντών ηλικίας 18 και 19 ετών, με στόχο 10.000 συμμετέχοντες ετησίως έως το 2030 και έως 50.000 έως το 2035.

Σε ναυτικό συνέδριο στο Παρίσι, ο Vice Admiral Harold Liebregs σημείωσε ότι παρατηρείται ενίσχυση της διάθεσης των πολιτών να ενταχθούν στις ένοπλες δυνάμεις, δηλώνοντας «κάτι άλλαξε στην Ευρώπη και βλέπουμε πλέον μεγαλύτερη προθυμία συμμετοχής». Παράλληλα, η Δανία επέκτεινε για πρώτη φορά την υποχρεωτική στράτευση και στις γυναίκες, ενώ το Βέλγιο επανενεργοποίησε 2 στρατιωτικές ταξιαρχίες στο πλαίσιο της ευρύτερης ενίσχυσης της άμυνας.

Ο απόστρατος στρατηγός Jean Paul Paloméros υπογράμμισε ότι η αύξηση των στρατιωτικών δαπανών αποτελεί δύσκολη αλλά αναγκαία επιλογή, δηλώνοντας «οι νέες γενιές πρέπει να κατανοήσουν ότι η ελευθερία και η ειρήνη δεν είναι δεδομένες και δεν προσφέρονται χωρίς κόστος».

Βασίλισσα βασίλισσα Máxima ΣΤΡΑΤΟΣ
11.02.2026
11.02.2026

