Μαρέβα Μητσοτάκη: Το πρώτο μήνυμα της μετά την περιπέτεια με την υγεία της

Μετά την πρόσφατη περιπέτεια που είχε με την υγεία της, η Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη, σύζυγος του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, θέλησε να στείλει το πρώτο της μήνυμα μέσω Instagram. Η ίδια εισήχθη πριν λίγες ημέρες στο ΚΑΤ, υποβαλλόμενη σε ένα σύντομο χειρουργείο στα δύο χέρια, μετά από ατύχημα που υπέστη στο Μιλάνο, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης της μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων.

Τη χειρουργική επέμβαση ανέλαβε ο Εμμανουήλ Φανδρίδης, διευθυντής του ΕΣΥ στο ΓΝΑ ΚΑΤ και προϊστάμενος της Κλινικής Χεριού – Μικροχειρουργικής Άνω Άκρου. Από τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου, η Μαρέβα βρίσκεται στο σπίτι της, όπου συνεχίζει την ανάρρωσή της, περιτριγυρισμένη από την φροντίδα της οικογένειας και των αγαπημένων της προσώπων.

Σήμερα, μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram, θέλησε να ευχαριστήσει το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του ΚΑΤ, αλλά και όλους όσοι της έστειλαν μηνύματα και ευχές για περαστικά.

«Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του ΚΑΤ. Θερμές ευχαριστίες για τα μηνύματά σας και τις ευχές σας. Όλα καλά. Να προσέχετε. Με αγάπη, Μαρέβα», έγραψε χαρακτηριστικά.





