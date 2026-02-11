Βritney Spears: Πουλάει τον πλήρη μουσικό της κατάλογο και αποχωρεί από τη μουσική

Η Britney Spears, η ποπ σταρ που σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά με επιτυχίες όπως τα «Baby One More Time» και «Toxic», ανακοίνωσε την οριστική αποχώρησή της από τη μουσική βιομηχανία, παραχωρώντας τα δικαιώματα ολόκληρου του καταλόγου της στην εταιρεία Primary Wave.

Η συμφωνία, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες φτάνει τα 200 εκατομμύρια δολάρια, περιλαμβάνει όλες τις μεγάλες επιτυχίες της Spears, όπως τα «Oops!… I Did It Again», «Gimme More» και φυσικά τα τραγούδια που καθόρισαν την ποπ σκηνή των ’90s και των 2000s. Αν και οι λεπτομέρειες της συμφωνίας δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, η κίνηση αυτή επιβεβαιώνει την πρόθεση της 44χρονης καλλιτέχνιδας να αποσυρθεί πλήρως από τη μουσική. Το τελευταίο της τραγούδι ήταν το ντουέτο με τον Elton John το 2022.

Διάβασε επίσης: Η Britney Spears για την οικογένειά της: «Είμαι τυχερή που ζω – Τους φοβάμαι»

Η πώληση μουσικών καταλόγων έχει γίνει τα τελευταία χρόνια μια κυρίαρχη τάση στη βιομηχανία, με ονόματα όπως οι Bruce Springsteen, Justin Bieber, Justin Timberlake και Shakira να προχωρούν σε αντίστοιχες συμφωνίες. Η Primary Wave, που ειδικεύεται στη διαχείριση και αξιοποίηση μουσικών δικαιωμάτων, έχει ήδη στο χαρτοφυλάκιό της θρυλικά ονόματα όπως οι Prince, Whitney Houston και Notorious B.I.G., καθιστώντας τη συμφωνία με τη Spears στρατηγικά σημαντική.

Η αποχώρηση της Britney Spears έρχεται μετά από μια ταραχώδη περίοδο προσωπικών και επαγγελματικών αναταράξεων. Το 2021 τερματίστηκε η 13χρονη δικαστική επιτροπεία (conservatorship) του πατέρα της, που είχε τον έλεγχο των οικονομικών και προσωπικών της αποφάσεων. Το 2023, η Spears κυκλοφόρησε την αυτοβιογραφία της «The Woman in Me», καταγράφοντας την εμπειρία της υπό το καθεστώς επιτροπείας, ενώ στα τέλη του 2025 ο πρώην σύζυγός της Kevin Federline εξέδωσε τη δική του εκδοχή των γεγονότων.

Με πάνω από 150 εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων και εννέα στούντιο άλμπουμ, η Britney παραμένει μια από τις πιο εμπορικές καλλιτέχνιδες παγκοσμίως, και η πώληση του μουσικού της καταλόγου σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής αλλά και τη διατήρηση της κληρονομιάς της στο μέλλον.

Διάβασε επίσης: Η Britney Spears έτοιμη για επάνοδο: «Δεν θα εμφανιστώ ποτέ στις ΗΠΑ»

Δες κι αυτό…