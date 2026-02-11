Μουσικά Νέα 11.02.2026

Βritney Spears: Πουλάει τον πλήρη μουσικό της κατάλογο και αποχωρεί από τη μουσική

Η Britney Spears παραδέχεται πως είχε πρόβλημα με ακμή!
Η Britney Spears αποχωρεί οριστικά από τη μουσική, πωλώντας τον πλήρη μουσικό της κατάλογο στην Primary Wave
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Britney Spears, η ποπ σταρ που σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά με επιτυχίες όπως τα «Baby One More Time» και «Toxic», ανακοίνωσε την οριστική αποχώρησή της από τη μουσική βιομηχανία, παραχωρώντας τα δικαιώματα ολόκληρου του καταλόγου της στην εταιρεία Primary Wave.

Η συμφωνία, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες φτάνει τα 200 εκατομμύρια δολάρια, περιλαμβάνει όλες τις μεγάλες επιτυχίες της Spears, όπως τα «Oops!… I Did It Again», «Gimme More» και φυσικά τα τραγούδια που καθόρισαν την ποπ σκηνή των ’90s και των 2000s. Αν και οι λεπτομέρειες της συμφωνίας δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, η κίνηση αυτή επιβεβαιώνει την πρόθεση της 44χρονης καλλιτέχνιδας να αποσυρθεί πλήρως από τη μουσική. Το τελευταίο της τραγούδι ήταν το ντουέτο με τον Elton John το 2022.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Η Britney Spears για την οικογένειά της: «Είμαι τυχερή που ζω – Τους φοβάμαι»

Η πώληση μουσικών καταλόγων έχει γίνει τα τελευταία χρόνια μια κυρίαρχη τάση στη βιομηχανία, με ονόματα όπως οι Bruce Springsteen, Justin Bieber, Justin Timberlake και Shakira να προχωρούν σε αντίστοιχες συμφωνίες. Η Primary Wave, που ειδικεύεται στη διαχείριση και αξιοποίηση μουσικών δικαιωμάτων, έχει ήδη στο χαρτοφυλάκιό της θρυλικά ονόματα όπως οι Prince, Whitney Houston και Notorious B.I.G., καθιστώντας τη συμφωνία με τη Spears στρατηγικά σημαντική.

Η αποχώρηση της Britney Spears έρχεται μετά από μια ταραχώδη περίοδο προσωπικών και επαγγελματικών αναταράξεων. Το 2021 τερματίστηκε η 13χρονη δικαστική επιτροπεία (conservatorship) του πατέρα της, που είχε τον έλεγχο των οικονομικών και προσωπικών της αποφάσεων. Το 2023, η Spears κυκλοφόρησε την αυτοβιογραφία της «The Woman in Me», καταγράφοντας την εμπειρία της υπό το καθεστώς επιτροπείας, ενώ στα τέλη του 2025 ο πρώην σύζυγός της Kevin Federline εξέδωσε τη δική του εκδοχή των γεγονότων.

Με πάνω από 150 εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων και εννέα στούντιο άλμπουμ, η Britney παραμένει μια από τις πιο εμπορικές καλλιτέχνιδες παγκοσμίως, και η πώληση του μουσικού της καταλόγου σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής αλλά και τη διατήρηση της κληρονομιάς της στο μέλλον.

Διάβασε επίσης: Η Britney Spears έτοιμη για επάνοδο: «Δεν θα εμφανιστώ ποτέ στις ΗΠΑ»

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

Britney Spears μουσική πνευματικά δικαιώματα
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Lady Gaga: Το δημόσιο «ευχαριστώ» στον Bad Bunny μετά το Super Bowl

Lady Gaga: Το δημόσιο «ευχαριστώ» στον Bad Bunny μετά το Super Bowl

11.02.2026

Δες επίσης

Lady Gaga: Το δημόσιο «ευχαριστώ» στον Bad Bunny μετά το Super Bowl
Μουσικά Νέα

Lady Gaga: Το δημόσιο «ευχαριστώ» στον Bad Bunny μετά το Super Bowl

11.02.2026
Ελένη Φουρέιρα: Απαντά στα σχόλια για το ντύσιμό της μετά τη γέννηση του παιδιού της
Μουσικά Νέα

Ελένη Φουρέιρα: Απαντά στα σχόλια για το ντύσιμό της μετά τη γέννηση του παιδιού της

11.02.2026
Eurovision 2026: Τι σημαίνει ο τίτλος «JALLA» στο τραγούδι της Κύπρου με την Antigoni
Μουσικά Νέα

Eurovision 2026: Τι σημαίνει ο τίτλος «JALLA» στο τραγούδι της Κύπρου με την Antigoni

11.02.2026
Eurovision 2026: Η σειρά εμφάνισης των 14 τραγουδιών στον Α’ Ημιτελικό του Sing for Greece
Μουσικά Νέα

Eurovision 2026: Η σειρά εμφάνισης των 14 τραγουδιών στον Α’ Ημιτελικό του Sing for Greece

11.02.2026
Eurovision: Αντιδράσεις για την Κύπρο και το «Jalla» της Antigoni – Ζητούν την απόσυρσή του
Μουσικά Νέα

Eurovision: Αντιδράσεις για την Κύπρο και το «Jalla» της Antigoni – Ζητούν την απόσυρσή του

11.02.2026
Εκτάκτως στο νοσοκομείο ο Γιώργος Μαζωνάκης
Μουσικά Νέα

Εκτάκτως στο νοσοκομείο ο Γιώργος Μαζωνάκης

11.02.2026
Η Miley Cyrus στο πλευρό του Elmo στη νέα σεζόν του Sesame Street – Δες το trailer
Cinema

Η Miley Cyrus στο πλευρό του Elmo στη νέα σεζόν του Sesame Street – Δες το trailer

11.02.2026
O θρύλος Ross «The Boss» των Manowar διαγνώστηκε με ALS
Μουσικά Νέα

O θρύλος Ross «The Boss» των Manowar διαγνώστηκε με ALS

11.02.2026
O Noel Gallagher μπαίνει στο στούντιο και πυροδοτεί σενάρια για νέο δίσκο
Μουσικά Νέα

O Noel Gallagher μπαίνει στο στούντιο και πυροδοτεί σενάρια για νέο δίσκο

11.02.2026
5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Έξοδα μετακίνησης 6.500 ευρώ για το «Sing For Greece» της ΕΡΤ

Έξοδα μετακίνησης 6.500 ευρώ για το «Sing For Greece» της ΕΡΤ

«Σύγκρουση» στο Mega

«Σύγκρουση» στο Mega

Πόσα κοστίζουν οι νέες παραγωγές της ΕΡΤ

Πόσα κοστίζουν οι νέες παραγωγές της ΕΡΤ

Ποιον κοροϊδεύει η ΔΕΠΑ;

Ποιον κοροϊδεύει η ΔΕΠΑ;

Το «φάντασμα» του Watergate πάνω από το Μαξίμου: Ο φόβος για τον λογαριασμό των υποκλοπών με… χρονοκαθυστέρηση

Το «φάντασμα» του Watergate πάνω από το Μαξίμου: Ο φόβος για τον λογαριασμό των υποκλοπών με… χρονοκαθυστέρηση

Τσικνοπέμπτη 2026: Η ακριβότερη της τελευταίας τριετίας – «Φωτιά» στα παϊδάκια (πίνακας)

Τσικνοπέμπτη 2026: Η ακριβότερη της τελευταίας τριετίας – «Φωτιά» στα παϊδάκια (πίνακας)