Μουσικά Νέα 11.02.2026

Lady Gaga: Το δημόσιο «ευχαριστώ» στον Bad Bunny μετά το Super Bowl

Η κοινή τους εμφάνιση στο halftime show και οι φωτογραφίες που ανέβασε
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Με ανάρτησή της στα social media, η Lady Gaga ευχαρίστησε δημόσια τον Bad Bunny για τη συμμετοχή της στο halftime show του Super Bowl, όπου εμφανίστηκαν μαζί στη σκηνή.

Η παγκοσμίου φήμης τραγουδίστρια εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για την πρόσκληση που της έκανε ο καλλιτέχνης, καθώς η παρουσία της αποτέλεσε μία από τις μεγάλες εκπλήξεις της βραδιάς. Υπενθυμίζεται ότι η Lady Gaga παρουσίασε μια salsa διασκευή της επιτυχίας της «Die with a Smile».

https://www.instagram.com/ladygaga/

Στο μήνυμά της έγραψε πως νιώθει ιδιαίτερα ευγνώμων που συμμετείχε σε μια τόσο δυνατή και ουσιαστική εμφάνιση, τονίζοντας ότι η στιγμή έγινε ακόμη πιο ξεχωριστή επειδή τη μοιράστηκε με τον ίδιο. Παράλληλα, έστειλε την αγάπη της στον Bad Bunny, τον Ρίκι Μάρτιν και σε όλους όσοι συμμετείχαν στο show. Μαζί με το μήνυμα, δημοσίευσε φωτογραφίες όπου ποζάρει αγκαλιά με τον Bad Bunny, αλλά και στιγμιότυπα από την εμφάνισή της, φορώντας ένα μπλε φόρεμα με κόκκινα αξεσουάρ.

https://www.instagram.com/ladygaga/

«Ευχαριστώ, Μπενίτο, που με συμπεριέλαβες σε αυτή την τόσο δυνατή, σημαντική και ουσιαστική εμφάνιση. Νιώθω βαθιά ευγνωμοσύνη που υπήρξα μέρος αυτής της στιγμής. Ήταν ακόμη πιο ξεχωριστό γιατί το έζησα μαζί σου, με την όμορφη καρδιά σου και τη μουσική σου. Όλη μου η αγάπη στον Μπενίτο, τον Ρίκι Μάρτιν και ολόκληρο το καστ», έγραψε η Lady Gaga στη λεζάντα.

