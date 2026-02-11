Corporate News 11.02.2026

Πέθανε ο Ιδρυτής της Πλαίσιο, Γιώργος Γεράρδος

Ίδρυσε το «Πλαίσιο» το 1969 σε ηλικία 23 ετών, όταν ακόμη ήταν φοιτητής του ΕΜΠ
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Από την ζωή έφυγε ο Γιώργος Γεράρδος, Ιδρυτής και Προέδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πλαίσιο, σε ηλικία 80 ετών, με την εταιρία να προχώρα σε επίσημη ανακοίνωση, αποχαιρετώντας τον δημόσια.

«Με βαθιά λύπη ανακοινώνουμε την απώλεια του Γιώργου Γεράρδου, Ιδρυτή και Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Πλαίσιο. Για 57 συναπτά χρόνια βρισκόταν καθημερινά δίπλα στο αγαπημένο του δημιούργημα, με την ίδια αφοσίωση, το ίδιο πάθος και την ίδια ανήσυχη ματιά προς το μέλλον. Γεννημένος το 1946 στο Παλαιό Φάληρο, από σκληρά εργαζόμενους γονείς, μεγάλωσε με αξίες, παιδεία και όνειρα. Χάρη στην πίστη των γονιών του, φοίτησε με υποτροφία στο Κολλέγιο Αθηνών. Από τα μαθητικά του χρόνια ξεχώριζε για τη δημιουργικότητά του: γεννούσε ασταμάτητα ιδέες, βρισκόταν πάντα ένα βήμα μπροστά από την εποχή του και δεν φοβήθηκε ποτέ να ρισκάρει για να κάνει πράξη το όραμά του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Με βαθύτατη θλίψη η οικογένεια του MAD αποχαιρετά τον Γιώργο Μάρκου

Το 1969, ως δευτεροετής φοιτητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με λίγα δανεικά χρήματα από συγγενείς και φίλους —και με πολύ περισσότερη τόλμη απ’ ό,τι εργαλεία— άνοιξε ένα μικρό κατάστημα 14 τετραγωνικών μέτρων στην οδό Στουρνάρη. Εκεί μπήκαν τα θεμέλια μιας πορείας που έμελλε να οδηγήσει στη δημιουργία μίας από τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας στην Ελλάδα. Ο Γιώργος Γεράρδος δεν φοβήθηκε ποτέ το άγνωστο. Γι’ αυτό και σε όλη τη ζωή του παρέμεινε καινοτόμος, διορατικός και ανθεκτικός. Στάθηκε δυνατός σε κάθε πρόκληση —όχι γιατί δεν δυσκολεύτηκε, αλλά γιατί ήξερε να σηκώνεται κάθε φορά που έπεφτε. Ήξερε πότε και πώς να οδηγήσει «το καράβι», ώστε να παραμένει πάντα μπροστά, πάντα επίκαιρος.

Για την ομάδα του Πλαισίου δεν ήταν ο «κύριος Γεράρδος», ήταν απλώς ο κύριος Γιώργος. Εκείνος που ήξερε τους 1.700 συνεργάτες του με το μικρό τους όνομα, που συμβούλευε να «μη μασάνε» με ένα φιλικό χτύπημα στην πλάτη και που, ακόμη και στις δύσκολες ημέρες, χαμογελούσε και έλεγε με σιγουριά: «Πλαίσιο είμαστε». Ο Γιώργος Γεράρδος αφήνει πίσω του, τον γιό του Κώστα και τα τρία εγγόνια του. Οι λεπτομέρειες της εξόδιου ακολουθίας θα γνωστοποιηθούν σε νεότερη ανακοίνωση.

Γεννήθηκε το 1946 και αποφοίτησε από το Κολέγιο Αθηνών το 1965. Σε ηλικία 23 ετών, ο  φοιτητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Γιώργος Γεράρδος, εντόπισε τα κενά της αγοράς σε εξοπλισμούς τεχνικών γραφείων. Δανείστηκε από φίλους 80.000 δραχμές και με αυτές, αποφάσισε το 1969 να ιδρύσει την εταιρεία Πλαίσιο σε ένα κατάστημα μόλις 14 τ.μ.. Από την πρώτη κιόλας ημέρα της λειτουργίας του, πρωτοπόρησε, καθώς έχει εξαλείψει τους μεσάζοντες στην εισαγωγή των προϊόντων. Με αυτή του την πρωτοβουλία, πέτυχε καλύτερες τιμές για τους πελάτες του. Το 1973, ορκίστηκε Πολιτικός Μηχανικός από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Το 1985 εμπνεύστηκε τον πρώτο ΒΤΟ Η/Υ στην Ελλάδα, ο οποίος συναρμολογείται στα μέτρα του πελάτη κι έχει εξαιρετικές δυνατότητες αναβάθμισης σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές: τον ονομάζει «Turbo X».

Το 1996, εισήγαγε την -πρωτοπόρα τότε- χρήση έντυπου καταλόγου για απευθείας πωλήσεις, που μαζί με το in-house call center και τη δυνατότητα παράδοσης των παραγγελιών την επόμενη μέρα, κατάφερε από πολύ νωρίς να δει το όραμά του  να γίνεται πραγματικότητα. Έτσι, δημιούργησε την ολοκληρωμένη πολυκαναλική εμπειρία, την εμπειρία Πλαίσιο. Το 1999 αποφάσισε να μπει με την Πλαίσιο στο Χρηματιστήριο Αθηνών και να εισάγει στον digital κόσμο το Plaisio.gr, το πρώτο εμπορικό site τεχνολογίας στην Ελλάδα με δυνατότητα παραγγελίας & παράδοσης προϊόντων. Για οκτώ συνεχόμενα χρόνια η Πλαίσιο συγκαταλέγεται στις 500 ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες στην Ευρώπη, ενώ το 2009, εγκαινιάζει τη λειτουργία του υπερσύγχρονου κέντρου logistics στη Μαγούλα Αττικής.

21 χρόνια αργότερα, η δυναμική του κέντρου αυτού ξεπερνά τις προσδοκίες και γίνεται καθοριστικός παράγοντας της επιτυχίας του κατά τη διάρκεια της πανδημίας με 230.000 πελάτες να παραλαμβάνουν τις παραγγελίες τους εντός 2-3 ημερών, μόνο κατά το δίμηνο διάστημα της πρώτης καραντίνας. Το 2021, ο Γιώργος Γεράρδος βραβεύτηκε «Έλληνας Επιχειρηματίας της Χρονιάς» από την ΕΥ, και αναγνωρίστηκε για ακόμα μία φορά η επιτυχημένη πορεία και καινοτόμος προσφορά του στον επιχειρηματικό κόσμο. Σήμερα, η Πλαίσιο, το όραμα του Γιώργου Γεράρδου, μετά από 57 χρόνια αδιάλειπτης κερδοφορίας, απασχολεί περίπου 1.700 εργαζόμενους παραμένοντας συνώνυμο της τεχνολογίας και της άριστης εξυπηρέτησης πελατών, εξασφαλίζοντας μια απρόσκοπτη πολυκαναλική εμπειρία».

Διάβασε επίσης: Πέθανε ο δημοσιογράφος Σπύρος Καρατζαφέρης

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

Γιώργος Γεράρδος ΠΕΘΑΝΕ πλαίσιο
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Eurovision 2026: Αυτά είναι τα φαβορί του Α’ ημιτελικού σύμφωνα με τα στοιχήματα

Eurovision 2026: Αυτά είναι τα φαβορί του Α’ ημιτελικού σύμφωνα με τα στοιχήματα

11.02.2026
Επόμενο
Η ΕΡΤ ετοιμάζει νέα σειρά με all star cast

Η ΕΡΤ ετοιμάζει νέα σειρά με all star cast

11.02.2026

Δες επίσης

Η ΕΡΤ ετοιμάζει νέα σειρά με all star cast
TV

Η ΕΡΤ ετοιμάζει νέα σειρά με all star cast

11.02.2026
Κατερίνα Καινούργιου: Το αφοπλιστικό σχόλιο για τα νούμερα τηλεθέασης της εκπομπής της
TV

Κατερίνα Καινούργιου: Το αφοπλιστικό σχόλιο για τα νούμερα τηλεθέασης της εκπομπής της

10.02.2026
Ο ALPHA βάζει τέλος σε επιτυχημένη σειρά του παρά την υψηλή τηλεθέαση
TV

Ο ALPHA βάζει τέλος σε επιτυχημένη σειρά του παρά την υψηλή τηλεθέαση

10.02.2026
Αυτή είναι η influencer που θα βρίσκεται στα backstage του J2US
TV

Αυτή είναι η influencer που θα βρίσκεται στα backstage του J2US

10.02.2026
Νίκος Κοκλώνης: Αυτό είναι το πιο viral ζευγάρι του φετινού J2US
TV

Νίκος Κοκλώνης: Αυτό είναι το πιο viral ζευγάρι του φετινού J2US

09.02.2026
Το «Club του 1%» έρχεται στο Star με τον Πέτρο Πολυχρονίδη – Δες το επίσημο trailer
TV

Το «Club του 1%» έρχεται στο Star με τον Πέτρο Πολυχρονίδη – Δες το επίσημο trailer

09.02.2026
Flat Hunters: Αυτή είναι η ημερομηνία της πρεμιέρας στον ΑΝΤ1
TV

Flat Hunters: Αυτή είναι η ημερομηνία της πρεμιέρας στον ΑΝΤ1

09.02.2026
Το «The Quiz with Balls!» έρχεται στον ΣΚΑΪ με παρουσιαστή τον Γιάννη Τσιμιτσέλη
TV

Το «The Quiz with Balls!» έρχεται στον ΣΚΑΪ με παρουσιαστή τον Γιάννη Τσιμιτσέλη

09.02.2026
Κατερίνα Καινούργιου: Αποκάλυψε την ημερομηνία που θα αποχωρήσει από την εκπομπή
TV

Κατερίνα Καινούργιου: Αποκάλυψε την ημερομηνία που θα αποχωρήσει από την εκπομπή

09.02.2026
5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Έξοδα μετακίνησης 6.500 ευρώ για το «Sing For Greece» της ΕΡΤ

Έξοδα μετακίνησης 6.500 ευρώ για το «Sing For Greece» της ΕΡΤ

«Σύγκρουση» στο Mega

«Σύγκρουση» στο Mega

Πόσα κοστίζουν οι νέες παραγωγές της ΕΡΤ

Πόσα κοστίζουν οι νέες παραγωγές της ΕΡΤ

Ποιον κοροϊδεύει η ΔΕΠΑ;

Ποιον κοροϊδεύει η ΔΕΠΑ;

Το «φάντασμα» του Watergate πάνω από το Μαξίμου: Ο φόβος για τον λογαριασμό των υποκλοπών με… χρονοκαθυστέρηση

Το «φάντασμα» του Watergate πάνω από το Μαξίμου: Ο φόβος για τον λογαριασμό των υποκλοπών με… χρονοκαθυστέρηση

Τσικνοπέμπτη 2026: Η ακριβότερη της τελευταίας τριετίας – «Φωτιά» στα παϊδάκια (πίνακας)

Τσικνοπέμπτη 2026: Η ακριβότερη της τελευταίας τριετίας – «Φωτιά» στα παϊδάκια (πίνακας)