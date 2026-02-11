TV 11.02.2026

Η ΕΡΤ ετοιμάζει νέα σειρά με all star cast

Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Σε πιο εκτεταμένη συνεργασία με τη Μιμή Ντενίση προχωρά η ΕΡΤ, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Reallife» και τη δημοσιογράφο Ναταλία Ανδρικοπούλου. Μετά το δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ «Η γυναίκα πίσω από τον Έλγιν», στο οποίο η γνωστή ηθοποιός έχει τον κεντρικό ρόλο, η δημόσια τηλεόραση έδωσε το «πράσινο φως» και για μια νέα τηλεοπτική σειρά μυθοπλασίας με την υπογραφή της.

Όπως αναφέρεται, το επιτυχημένο θεατρικό έργο «Κι από Σμύρνη… Σαλονίκη» πρόκειται να μεταφερθεί στη μικρή οθόνη ως σειρά εποχής, η οποία θα προβληθεί από την ΕΡΤ. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι πρώτες επαφές με ηθοποιούς για τη διαμόρφωση του βασικού καστ. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, στη σειρά θα συμμετάσχει η Κατερίνα Γερονικολού, ενώ σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι συζητήσεις με τον Νίκο Ψαρρά για έναν από τους πρωταγωνιστικούς ρόλους.

Τα γυρίσματα αναμένεται να πραγματοποιηθούν εξ ολοκλήρου στη βόρεια Ελλάδα, με βασικό σημείο τη Θεσσαλονίκη. Η σειρά προορίζεται για το πρόγραμμα της επόμενης τηλεοπτικής σεζόν της ΕΡΤ, ενώ το ντοκιμαντέρ «Η γυναίκα πίσω από τον Έλγιν» θα κάνει πρεμιέρα τον Απρίλιο. Το πρώτο teaser του ντοκιμαντέρ έχει ήδη δοθεί στη δημοσιότητα. Σε αυτό, η Μιμή Ντενίση εμφανίζεται να περπατά ανάμεσα στους ηθοποιούς που υποδύονται ιστορικά πρόσωπα της εποχής κατά την οποία αφαιρέθηκαν τα Γλυπτά του Παρθενώνα από τον λόρδο Έλγιν.

Η παραγωγή στοχεύει να φωτίσει την υπόθεση των Γλυπτών μέσα από τις επιστολές της Μαίρης Νίσμπετ, συζύγου του Έλγιν, η οποία κατέγραψε την αφαίρεσή τους στις αρχές του 19ου αιώνα. Σε παλαιότερη συνέντευξή της, η Μιμή Ντενίση είχε αποκαλύψει ότι το ντοκιμαντέρ βασίζεται στην αλληλογραφία της συγκεκριμένης γυναίκας, η οποία, όπως είπε, χρηματοδότησε την επιχείρηση. Τόνισε επίσης ότι μέσα από αυτές τις επιστολές αποκαλύπτονται σημαντικές λεπτομέρειες για την ιστορία των Μαρμάρων του Παρθενώνα.


Ελληνικές Σειρές ΕΡΤ ΜΙΜΗ ΝΤΕΝΙΣΗ
Πέθανε ο Ιδρυτής της Πλαίσιο, Γιώργος Γεράρδος

Πέθανε ο Ιδρυτής της Πλαίσιο, Γιώργος Γεράρδος

11.02.2026
Η Άννα Κορακάκη έγινε μητέρα – Τα πρώτα λόγια μετά τη γέννηση της κόρης της

Η Άννα Κορακάκη έγινε μητέρα – Τα πρώτα λόγια μετά τη γέννηση της κόρης της

11.02.2026

