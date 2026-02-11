Η Άννα Κορακάκη έγινε μητέρα – Τα πρώτα λόγια μετά τη γέννηση της κόρης της

Η Ολυμπιονίκης μοιράζεται την εμπειρία της μητρότητας, τις πρώτες μέρες με το μωρό και τις συγκινητικές λεπτομέρειες για την κόρη της

Η Άννα Κορακάκη ανακοίνωσε πως πριν λίγες ημέρες έγινε μητέρα και μοιράστηκε τη χαρά της μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση στα social media. Η κόρη της ήρθε στον κόσμο στις 31 Ιανουαρίου, φέρνοντας μια αίσθηση ολοκλήρωσης και ευτυχίας για την Ολυμπιονίκη και τον σύζυγό της, Γιάννη.

Στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, η Άννα περιέγραψε τις πρώτες ημέρες με τη μικρή της κόρη με λόγια γεμάτα συναίσθημα: «Αχ, τι συναισθήματα, όλα στον υπέρτατο βαθμό. Είμαστε τόσο χαρούμενοι, τόσο ανακουφισμένοι που όλα πήγαν καλά. Νιώθουμε πάρα πολύ ευλογημένοι. Εύχομαι σε όποιο ζευγάρι ή άνθρωπο επιζητά τη γονεϊκότητα να τα καταφέρει».

Διάβασε επίσης: Μαρέβα Μητσοτάκη: Το πρώτο μήνυμα της μετά την περιπέτεια με την υγεία της

Η πρωταθλήτρια τόνισε ότι η απόκτηση παιδιού ήταν αποτέλεσμα κοινής προετοιμασίας και συνειδητής επιλογής, αφού τόσο η ίδια όσο και ο σύντροφός της ήθελαν να είναι πλήρως έτοιμοι: «Το ονειρευόμασταν από την αρχή της σχέσης μας και ήρθε σε μια στιγμή που ήμασταν και οι δύο έτοιμοι. Εγώ, λόγω των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι το 2024, έπρεπε να υπολογίσω όλη την προετοιμασία μου, για να είμαι 100% συγκεντρωμένη και παραγωγική σε όλα. Και είμαστε πραγματικά τυχεροί που ήρθε τη στιγμή που θέλαμε».





Η Άννα μοιράστηκε επίσης τις πρώτες εντυπώσεις για την εμφάνιση και τον χαρακτήρα της κόρης της: «Είναι μελαχρινούλα, οπότε λέμε ότι μοιάζει στον μπαμπά. Έχω εκπλαγεί με τον εαυτό μου, γιατί πίστευα ότι δεν θα τα καταφέρω με τον ύπνο. Αλλά πραγματικά έχω εκπλαγεί με τις αντοχές μου. Οι πρώτες μέρες είναι δύσκολες, αλλά υπέροχες. Ο Γιάννης είναι ακριβώς όπως τον φανταζόμουν – εκπληκτικός».

Διάβασε επίσης: Ένα βήμα πριν τον γάμο η Klavdia; Η εμφάνιση με το μονόπετρο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου

Δες κι αυτό..