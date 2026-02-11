Maison Margiela: O οίκος φέρνει για πρώτα φορά στο φως τα αρχεία του

Ο Maison Margiela ανοίγει τα αρχεία του στο κοινό με το project MaisonMargiela.folders, αποκαλύπτοντας τις αξίες και τους κώδικες του

Ο Maison Margiela συνεχίζει να αμφισβητεί τις προσδοκίες, αυτή τη φορά με το project MaisonMargiela.folders, ένα από τα πιο φιλόδοξα εγχειρήματά του, σχεδιασμένο να αποκαλύψει τις ιδέες, τις αξίες και τους κώδικες που βρίσκονται στον πυρήνα του οίκου. Αντί για μια απλή αναδρομή ή ρετροσπεκτίβα, το project λειτουργεί ως ζωντανό πλαίσιο: τα αρχεία δεν φυλάσσονται ως μυστικά, αλλά ανοίγονται και επανερμηνεύονται, μετατρέποντας το παρελθόν σε υλικό για δημιουργία, πειραματισμό και έμπνευση.

Το MaisonMargiela.folders επιβεβαιώνει τη βασική φιλοσοφία του οίκου: η καινοτομία δεν αφορά μόνο το τελικό αποτέλεσμα αλλά και τη διαδικασία. Από το προσωπικό που φοράει εργαστηριακές μπλούζες μέχρι τον ίδιο τον Martin Margiela, τη «διασημότερα αόρατη» φιγούρα της μόδας, η ανωνυμία, η άρνηση και η αποδόμηση δεν ήταν αισθητικές επιλογές, αλλά μέθοδοι.

Η λευκή ετικέτα με τις τέσσερις ραφές, η σκόπιμη άρνηση της έντονης προβολής της επωνυμίας και η διάσπαση των κωδικών της πολυτέλειας, καθιέρωσαν τον Margiela ως «αντι-μόδα». Τώρα, η διαδικασία αυτή ανοίγει στο κοινό, φέρνοντας μια νέα διάσταση διαφάνειας σε έναν χώρο που συχνά χτίζεται γύρω από τον αποκλεισμό.

Το project ξεκινά στην Κίνα, από την 1η έως τις 12 Απριλίου 2026, με την παρουσίαση Fall/Winter 2026 στη Σαγκάη, ως ειδικό κλείσιμο της Shanghai Fashion Week. Στη συνέχεια, τα αρχεία θα ταξιδέψουν σε τέσσερις πόλεις, η καθεμία αφιερωμένη σε έναν βασικό κώδικα του οίκου: Artisanal στη Σαγκάη, Anonymity στο Πεκίνο, Tabi στο Chengdu και Bianchetto στο Shenzhen. Κάθε παρουσίαση παίρνει διαφορετική μορφή, από εκθέσεις μέχρι εμπειρίες ατελιέ, αλλά όλες εστιάζουν στη διαδικασία, την κατασκευή και τη μακροχρόνια δέσμευση του οίκου στην έννοια πάνω από το θέαμα.

Με το MaisonMargiela.folders, ο οίκος προσκαλεί το κοινό να δει τα αρχεία του να ζωντανεύουν, να γίνονται υλικό μάθησης και πειραματισμού. Το project αποδεικνύει ότι η πραγματική καινοτομία στη μόδα δεν είναι μόνο το αποτέλεσμα, αλλά ο τρόπος με τον οποίο η δημιουργία γίνεται δημόσια, συλλογική και εμπνευσμένη από τις αξίες που ο Margiela υπηρέτησε εδώ και δεκαετίες.

