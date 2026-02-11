Fashion 11.02.2026

Maison Margiela: O οίκος φέρνει για πρώτα φορά στο φως τα αρχεία του

maison_margiela
Ο Maison Margiela ανοίγει τα αρχεία του στο κοινό με το project MaisonMargiela.folders, αποκαλύπτοντας τις αξίες και τους κώδικες του
Μαρία Χατζηγιάννη

Ο Maison Margiela συνεχίζει να αμφισβητεί τις προσδοκίες, αυτή τη φορά με το project MaisonMargiela.folders, ένα από τα πιο φιλόδοξα εγχειρήματά του, σχεδιασμένο να αποκαλύψει τις ιδέες, τις αξίες και τους κώδικες που βρίσκονται στον πυρήνα του οίκου. Αντί για μια απλή αναδρομή ή ρετροσπεκτίβα, το project λειτουργεί ως ζωντανό πλαίσιο: τα αρχεία δεν φυλάσσονται ως μυστικά, αλλά ανοίγονται και επανερμηνεύονται, μετατρέποντας το παρελθόν σε υλικό για δημιουργία, πειραματισμό και έμπνευση.

Το MaisonMargiela.folders επιβεβαιώνει τη βασική φιλοσοφία του οίκου: η καινοτομία δεν αφορά μόνο το τελικό αποτέλεσμα αλλά και τη διαδικασία. Από το προσωπικό που φοράει εργαστηριακές μπλούζες μέχρι τον ίδιο τον Martin Margiela, τη «διασημότερα αόρατη» φιγούρα της μόδας, η ανωνυμία, η άρνηση και η αποδόμηση δεν ήταν αισθητικές επιλογές, αλλά μέθοδοι.

https://www.instagram.com/maisonmargiela/?hl=en

Διάβασε επίσης: Denim, διαφάνειες και μαραμένα άνθη στη συλλογή SS26 του Maison Margiela

Η λευκή ετικέτα με τις τέσσερις ραφές, η σκόπιμη άρνηση της έντονης προβολής της επωνυμίας και η διάσπαση των κωδικών της πολυτέλειας, καθιέρωσαν τον Margiela ως «αντι-μόδα». Τώρα, η διαδικασία αυτή ανοίγει στο κοινό, φέρνοντας μια νέα διάσταση διαφάνειας σε έναν χώρο που συχνά χτίζεται γύρω από τον αποκλεισμό.

https://www.instagram.com/maisonmargiela/?hl=en

Το project ξεκινά στην Κίνα, από την 1η έως τις 12 Απριλίου 2026, με την παρουσίαση Fall/Winter 2026 στη Σαγκάη, ως ειδικό κλείσιμο της Shanghai Fashion Week. Στη συνέχεια, τα αρχεία θα ταξιδέψουν σε τέσσερις πόλεις, η καθεμία αφιερωμένη σε έναν βασικό κώδικα του οίκου: Artisanal στη Σαγκάη, Anonymity στο Πεκίνο, Tabi στο Chengdu και Bianchetto στο Shenzhen. Κάθε παρουσίαση παίρνει διαφορετική μορφή, από εκθέσεις μέχρι εμπειρίες ατελιέ, αλλά όλες εστιάζουν στη διαδικασία, την κατασκευή και τη μακροχρόνια δέσμευση του οίκου στην έννοια πάνω από το θέαμα.

Με το MaisonMargiela.folders, ο οίκος προσκαλεί το κοινό να δει τα αρχεία του να ζωντανεύουν, να γίνονται υλικό μάθησης και πειραματισμού. Το project αποδεικνύει ότι η πραγματική καινοτομία στη μόδα δεν είναι μόνο το αποτέλεσμα, αλλά ο τρόπος με τον οποίο η δημιουργία γίνεται δημόσια, συλλογική και εμπνευσμένη από τις αξίες που ο Margiela υπηρέτησε εδώ και δεκαετίες.

Διάβασε επίσης: Η Miley Cyrus γίνεται η πρώτη ambassador του Maison Margiela

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

Fashion Martin Margiela
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Άννα Κορακάκη έγινε μητέρα – Τα πρώτα λόγια μετά τη γέννηση της κόρης της

Η Άννα Κορακάκη έγινε μητέρα – Τα πρώτα λόγια μετά τη γέννηση της κόρης της

11.02.2026
Επόμενο
Η Demi Lovato με Celia Kritharioti Haute Couture στο Afterparty των Grammy

Η Demi Lovato με Celia Kritharioti Haute Couture στο Afterparty των Grammy

11.02.2026

Δες επίσης

Monster’s Muse: To gothic μακιγιάζ που έχει αγαπήσει το TikTok
Beauty

Monster’s Muse: To gothic μακιγιάζ που έχει αγαπήσει το TikTok

11.02.2026
Η Demi Lovato με Celia Kritharioti Haute Couture στο Afterparty των Grammy
Fashion

Η Demi Lovato με Celia Kritharioti Haute Couture στο Afterparty των Grammy

11.02.2026
Ralph Lauren FW26: Ντύνοντας τη σύγχρονη ηρωίδα
Fashion

Ralph Lauren FW26: Ντύνοντας τη σύγχρονη ηρωίδα

11.02.2026
6 συνδυασμοί χρωμάτων που κάνουν το σαλόνι σου να δείχνει βγαλμένο από περιοδικό
Life

6 συνδυασμοί χρωμάτων που κάνουν το σαλόνι σου να δείχνει βγαλμένο από περιοδικό

11.02.2026
Micro French: Το μινιμαλιστικό μανικιούρ που αξίζει να υιοθετήσεις
Beauty

Micro French: Το μινιμαλιστικό μανικιούρ που αξίζει να υιοθετήσεις

11.02.2026
Αυτά τα 5 outfits για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου θα σε κάνουν να ερωτευτείς
Fashion

Αυτά τα 5 outfits για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου θα σε κάνουν να ερωτευτείς

11.02.2026
Ξέρουν όλα τα τραγούδια απ’ έξω – 5 ζώδια που δηλώνουν Eurovision fans μέχρι το κόκκαλο
Life

Ξέρουν όλα τα τραγούδια απ’ έξω – 5 ζώδια που δηλώνουν Eurovision fans μέχρι το κόκκαλο

11.02.2026
Θες να ξυπνάς ευτυχισμένος; Τότε κάνε αυτά τα 5 πράγματα πριν κοιμηθείς
Life

Θες να ξυπνάς ευτυχισμένος; Τότε κάνε αυτά τα 5 πράγματα πριν κοιμηθείς

10.02.2026
Μένεις για πρώτη φορά μόνος σου; Δες πώς θα διακοσμήσεις το σπίτι σου
Life

Μένεις για πρώτη φορά μόνος σου; Δες πώς θα διακοσμήσεις το σπίτι σου

10.02.2026
5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Έξοδα μετακίνησης 6.500 ευρώ για το «Sing For Greece» της ΕΡΤ

Έξοδα μετακίνησης 6.500 ευρώ για το «Sing For Greece» της ΕΡΤ

«Σύγκρουση» στο Mega

«Σύγκρουση» στο Mega

Πόσα κοστίζουν οι νέες παραγωγές της ΕΡΤ

Πόσα κοστίζουν οι νέες παραγωγές της ΕΡΤ

Ποιον κοροϊδεύει η ΔΕΠΑ;

Ποιον κοροϊδεύει η ΔΕΠΑ;

Το «φάντασμα» του Watergate πάνω από το Μαξίμου: Ο φόβος για τον λογαριασμό των υποκλοπών με… χρονοκαθυστέρηση

Το «φάντασμα» του Watergate πάνω από το Μαξίμου: Ο φόβος για τον λογαριασμό των υποκλοπών με… χρονοκαθυστέρηση

Τσικνοπέμπτη 2026: Η ακριβότερη της τελευταίας τριετίας – «Φωτιά» στα παϊδάκια (πίνακας)

Τσικνοπέμπτη 2026: Η ακριβότερη της τελευταίας τριετίας – «Φωτιά» στα παϊδάκια (πίνακας)