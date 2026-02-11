Cinema 11.02.2026

Η Miley Cyrus στο πλευρό του Elmo στη νέα σεζόν του Sesame Street – Δες το trailer

Η Miley Cyrus εμφανίζεται ως καλεσμένη στη 57η σεζόν της ιστορικής παιδικής σειράς που επιστρέφει στο Netflix
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Miley Cyrus συμμετέχει στη νέα σεζόν της εμβληματικής παιδικής σειράς Sesame Street, η οποία επιστρέφει με καινούργια επεισόδια τον Μάρτιο. Η 57η σεζόν της σειράς, που αποτελεί τη δεύτερη συνεχόμενη χρονιά προβολής της μέσω Netflix, φέρνει τη Miley Cyrus σε ρόλο καλεσμένης δίπλα στους διαχρονικούς χαρακτήρες της εκπομπής.

Στο πρώτο trailer που δόθηκε στη δημοσιότητα, ο Elmo υποδέχεται τη Miley Cyrus λέγοντας «Γεια σου Miss Miley. Ο Elmo είναι τόσο χαρούμενος που σε βλέπει». Η τραγουδίστρια εμφανίζεται περιτριγυρισμένη από γνώριμες φιγούρες της σειράς, ανάμεσά τους ο Cookie Monster, η Abby Cadabby, η Rosita και ο Grover, και δηλώνει με ενθουσιασμό «ας φανταστούμε τι μπορούμε να κάνουμε με αυτό», υψώνοντας ένα λαμπερό ψηλοτάκουνο γοβάκι.

Διάβασε επίσης: Ο Robbie Williams τηλεφωνεί σε θαυμάστριά του 34 χρόνια μετά

Το απόσπασμα που ακολουθεί μεταφέρει τη Miley Cyrus και τους ήρωες της σειράς σε ένα κινούμενο υποβρύχιο, όπου εξερευνούν τον βυθό τραγουδώντας, σε μια σκηνή που συνδυάζει μουσική, φαντασία και εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Η παρουσία της Miley Cyrus εντάσσεται στη μακρά παράδοση της εκπομπής να φιλοξενεί σημαντικές προσωπικότητες της μουσικής και της ψυχαγωγίας, με στόχο να φέρει τα παιδιά σε επαφή με τη δημιουργικότητα και τη χαρά της μάθησης.

Η νέα σεζόν του Sesame Street κάνει πρεμιέρα στις 9 Μαρτίου και σηματοδοτεί τη συνέχιση μιας ιστορίας που μετρά δεκαετίες επιρροής στην παιδική τηλεόραση. Η συμμετοχή της Miley Cyrus αναμένεται να προσελκύσει τόσο το νεότερο κοινό όσο και ενήλικες θεατές που μεγάλωσαν με τη σειρά, ενισχύοντας τον διαχρονικό της χαρακτήρα και τη σύγχρονη δυναμική της.

Διάβασε επίσης: Στο Netflix ζωντανά η πρώτη συναυλία και το ντοκιμαντέρ των BTS

Miley Cyrus netflix TRAILER ΣΕΙΡΑ σειράς Sesame Street
11.02.2026
