Στο Netflix ζωντανά η πρώτη συναυλία και το ντοκιμαντέρ των BTS

Οι BTS ετοιμάζονται για τη μεγάλη τους επιστροφή στη διεθνή μουσική σκηνή ύστερα από σχεδόν τέσσερα χρόνια απουσίας. Το παγκοσμίως δημοφιλές συγκρότημα από τη Νότια Κορέα ανακοίνωσε την κυκλοφορία του πέμπτου στούντιο άλμπουμ με τίτλο «Arirang», το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 20 Μαρτίου, συνοδευόμενο από δύο μεγάλες παραγωγές του Netflix που προαναγγέλλουν τη νέα εποχή του συγκροτήματος.

Η πρώτη ζωντανή εμφάνιση των BTS έπειτα από τρία χρόνια θα μεταδοθεί αποκλειστικά μέσω Netflix στις 21 Μαρτίου. Η συναυλία με τίτλο «BTS the Comeback Live Arirang» θα προβληθεί σε απευθείας σύνδεση από την Πλατεία Gwanghwamun στη Σεούλ, μπροστά από το ιστορικό παλάτι Gyeongbokgung. Στη σκηνή θα ανέβουν οι Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung και Jeon Jungkook, σηματοδοτώντας την πλήρη επανένωση του συγκροτήματος μετά την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής στρατιωτικής τους θητείας.

Λίγες ημέρες αργότερα, στις 27 Μαρτίου, θα ακολουθήσει η πρεμιέρα του μεγάλου μήκους ντοκιμαντέρ «BTS the Return». Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Bao Nguyen, γνωστός από το έργο «The Greatest Night in Pop». Το ντοκιμαντέρ λειτουργεί ως συμπληρωματικό έργο της συναυλίας και καταγράφει εκ των έσω την προετοιμασία της επιστροφής και τη δημιουργία του νέου άλμπουμ.

Σε ανακοίνωσή του το Netflix αναφέρει ότι «η ταινία προσφέρει σπάνια πρόσβαση στα παρασκήνια καθώς το συγκρότημα επανενώνεται και χαράσσει έναν πρωτοφανή δρόμο προς το μέλλον έπειτα από μια παύση σχεδόν τεσσάρων ετών». Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, τα μέλη των BTS συναντήθηκαν ξανά στο Λος Άντζελες για την ηχογράφηση του νέου υλικού και «επιστρέφουν σε έναν κοινό δημιουργικό χώρο έχοντας διαμορφωθεί από τον χρόνο της απόστασης και την προσωπική αλλαγή. Στο επόμενο κεφάλαιο αναλογίζονται το εκρηκτικό παρελθόν τους και στοχάζονται για το πώς θα μοιάζει και πώς θα ακούγεται το μέλλον των BTS».

Το ντοκιμαντέρ υπόσχεται μια ιδιαίτερα προσωπική ματιά στους καλλιτέχνες, καθώς «αντιμετωπίζουν τις αμφιβολίες τους και μοιράζονται στιγμές γέλιου και επανανακάλυψης. Οι BTS εξετάζουν πώς μπορεί κανείς να ξεκινήσει ξανά, πώς να τιμήσει το παρελθόν χωρίς να δεσμεύεται από αυτό και πώς να ορίσει μια ταυτότητα που εξελίσσεται διαρκώς, καθώς τα μέλη ωριμάζουν ως καλλιτέχνες και παγκόσμια σύμβολα».

Οι δύο παραγωγές του Netflix προετοιμάζουν το έδαφος για τη μεγάλη παγκόσμια περιοδεία του συγκροτήματος, η οποία έχει ήδη ανακοινωθεί και περιλαμβάνει 79 συναυλίες κατά τα έτη 2026-2027. Η περιοδεία θα ξεκινήσει στις 9 Απριλίου με τρεις εμφανίσεις στο Goyang της Νότιας Κορέας, θα συνεχιστεί στο Τόκιο και θα περάσει στις Ηνωμένες Πολιτείες στα τέλη Απριλίου. Πρόκειται για την πρώτη περιοδεία των BTS μετά το «BTS Permission to Dance on Stage» του 2022.

Το «Arirang» είναι το πρώτο στούντιο άλμπουμ των BTS μετά το «Map of the Soul 7», που κυκλοφόρησε το 2022, και φιλοδοξεί να αποτυπώσει τη νέα δημιουργική φάση ενός συγκροτήματος που καλείται να επαναπροσδιορίσει τη θέση του στη σύγχρονη παγκόσμια ποπ σκηνή, έχοντας ήδη κατακτήσει μια μοναδική θέση στην ιστορία της μουσικής βιομηχανίας.

