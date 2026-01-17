Mad Bubble
BTS: Στο φως ο τίτλος του album που περιμένει όλος ο πλανήτης

Το συγκρότημα επιστρέφει με νέο album, μια βαθιά προσωπική δουλειά 14 τραγουδιών που σηματοδοτεί την επανένωσή του μετά από σχεδόν 4 χρόνια
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Οι BTS ετοιμάζονται να ανοίξουν ένα νέο κεφάλαιο στη δισκογραφική τους πορεία, αποκαλύπτοντας τον τίτλο του επόμενου άλμπουμ τους και δίνοντας το στίγμα της καλλιτεχνικής κατεύθυνσης που ακολουθούν. Το πέμπτο ολοκληρωμένο άλμπουμ του συγκροτήματος θα κυκλοφορήσει στις 20 Μαρτίου και θα φέρει τον τίτλο «Arirang». Την ανακοίνωση έκανε η BigHit Music, επιβεβαιώνοντας πληροφορίες που ήδη γνώριζαν οι θαυμαστές του συγκροτήματος. Σύμφωνα με την εταιρεία, το «Arirang» είναι ένα παραδοσιακό κορεατικό λαϊκό τραγούδι, γνωστό διεθνώς, το οποίο «ξεπερνά τον χρόνο και τις γενιές και έχει συνδεθεί διαχρονικά με συναισθήματα σύνδεσης, απόστασης και επανένωσης».

Διάβασε επίσης:  BTS: Οι Jimin και Jung Kook επιστρέφουν με νέα σεζόν στο «Are You Sure?!» στο Disney+

 

Το νέο άλμπουμ θα περιλαμβάνει 14 τραγούδια και χαρακτηρίζεται από την εταιρεία ως «ένα βαθιά στοχαστικό σώμα δουλειάς», το οποίο εξερευνά την ταυτότητα και τις ρίζες των BTS. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση, το συγκρότημα αντλεί έμπνευση από το συναισθηματικό βάθος του «Arirang», από την αίσθηση του καημού, της προσμονής και από τη διαρκή εναλλαγή της ζωής, επιλέγοντας τον τίτλο λόγω της ισχυρής του σύνδεσης με το σημερινό τους ταξίδι. Το εξώφυλλο του άλμπουμ, σε κόκκινες και λευκές αποχρώσεις, έχει ήδη παρουσιαστεί στον επίσημο λογαριασμό της BigHit στο Instagram, ενισχύοντας την αίσθηση επιστροφής σε συμβολικά και πολιτισμικά στοιχεία.

BTS
Η κυκλοφορία του «Arirang» σηματοδοτεί την επανένωση των BTS μετά από μια παύση σχεδόν 4 ετών, διάστημα κατά το οποίο τα μέλη RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V και Jung Kook ολοκλήρωσαν τη στρατιωτική τους θητεία στη Νότια Κορέα. Πρόκειται για την πρώτη πλήρη δισκογραφική δουλειά του συγκροτήματος μετά από αυτή τη μακρά απουσία. Η ανακοίνωση του τίτλου του άλμπουμ ήρθε λίγες ημέρες μετά την επιβεβαίωση μιας νέας παγκόσμιας περιοδείας, της πρώτης μεγάλης κλίμακας περιοδείας των BTS από το 2022, όταν ολοκληρώθηκε το «BTS Permission to Dance on Stage». Η νέα περιοδεία θα ξεκινήσει στις 9 Απριλίου από το Goyang της Νότιας Κορέας, θα συνεχιστεί στο Τόκιο και στη συνέχεια θα μεταφερθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες στα τέλη Απριλίου. Συνολικά έχουν προγραμματιστεί 79 συναυλίες σε όλο τον κόσμο, με στάσεις στην Ασία, τη Βόρεια και Λατινική Αμερική, την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και άλλες περιοχές.

Η BigHit Music υπογραμμίζει ότι «η νέα κυκλοφορία εξερευνά παγκόσμια συναισθήματα προσμονής και αγάπης και αναμένεται να αγγίξει το διεθνές κοινό ως μια διαχρονική παρακαταθήκη που γεφυρώνει γενιές και πολιτισμούς». Με το «Arirang», οι BTS δεν επιστρέφουν απλώς στη μουσική σκηνή, αλλά επανασυνδέονται με τις ρίζες, την ταυτότητα και το κοινό τους. Το νέο άλμπουμ φιλοδοξεί να αποτελέσει όχι μόνο μια καλλιτεχνική δήλωση ωριμότητας, αλλά και ένα σημείο συνάντησης ανάμεσα στο παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του συγκροτήματος που καθόρισε την παγκόσμια K-pop σκηνή.

Διάβασε επίσης: Οι BTS ανακοινώνουν παγκόσμια περιοδεία με 79 συναυλίες σε 34 πόλεις

