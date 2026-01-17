Mad Bubble
Beauty 17.01.2026

Γκρεζ χείλη: Η τάση που μετατρέπει το μακιγιάζ σε fashion statement

xili_gkri
Τα γκρεζ χείλη κάνουν δυναμικό comeback από τα ’90s και γίνονται το απόλυτο statement στο μακιγιάζ του 2026
Μαρία Χατζηγιάννη

Μια αισθητική από το παρελθόν επιστρέφει δυναμικά μέσα από τα social media και επαναπροσδιορίζει το σύγχρονο μακιγιάζ. Με αφετηρία τη μόδα και γρήγορη μετάβαση στον χώρο της ομορφιάς, τα γκρεζ χείλη κάνουν comeback, φέρνοντας μαζί τους την ατμόσφαιρα των ’90s που κυριάρχησε σε πασαρέλες και fashion editorials.

Οι ψυχροί γκρι-μπεζ τόνοι μετατρέπουν τα χείλη στο απόλυτο focal point του προσώπου, δημιουργώντας ένα statement look που ισορροπεί ανάμεσα στο grunge και τη σύγχρονη κομψότητα. Πρόκειται για μια τάση που δείχνει τολμηρή, αλλά μπορεί να προσαρμοστεί εύκολα στην καθημερινότητα, ανάλογα με την ένταση και την υφή.

gkri_xili
https://www.instagram.com/lucmusu.mua/

Διάβασε επίσης: Η Ariana Grande «επέστρεψε» στο πιο iconic hair look της

Τι είναι τα γκρεζ χείλη

Τα γκρεζ χείλη βασίζονται σε ψυχρές nude αποχρώσεις, όπου το γκρι και το μπεζ συνδυάζονται αρμονικά. Το αποτέλεσμα θυμίζει έντονα τα lip looks των ’90s, με μια πιο σύγχρονη και φορέσιμη προσέγγιση. Ανάλογα με την εφαρμογή, το look μπορεί να δείχνει αυστηρό, grungy ή πιο απαλό και minimal.

Πώς δημιουργείται το γκρεζ εφέ στα χείλη

Η σωστή προετοιμασία είναι καθοριστική. Απαλή απολέπιση εξασφαλίζει λεία επιφάνεια, ώστε το χρώμα να απλωθεί ομοιόμορφα και να δείχνει καθαρό. Τα ξηρά χείλη αλλοιώνουν το αποτέλεσμα και κάνουν την απόχρωση να φαίνεται σκληρή.

Στη συνέχεια, οι φυσικοί ροζ τόνοι εξουδετερώνονται με μια πολύ λεπτή βάση, ώστε το γκρεζ χρώμα να αποδοθεί με ακρίβεια. Το περίγραμμα γίνεται με μολύβι σε ψυχρή απόχρωση, το οποίο μπλεντάρεται ελαφρώς προς το εσωτερικό για πιο «σβηστό» αποτέλεσμα.

gkri_xili (2)
https://www.instagram.com/gabbriette/

Η σωστή απόχρωση και υφή

Το γκρεζ χρώμα μπορεί να εφαρμοστεί απευθείας ή να δημιουργηθεί μέσω ανάμειξης ψυχρών nude αποχρώσεων. Οι ματ υφές αποδίδουν πιο αυστηρό, editorial αποτέλεσμα, ενώ οι σατινέ ή ελαφρώς γυαλιστερές προσθέτουν διάσταση και μοντέρνα αίσθηση. Μια διακριτική λάμψη στο κέντρο των χειλιών ενισχύει τον όγκο χωρίς να αλλοιώνει τον χαρακτήρα του look.

Το απόλυτο περίγραμμα των ’90s

Κεντρικό στοιχείο της τάσης είναι το έντονο περίγραμμα. Τα overlined χείλη και το τονισμένο Cupid’s bow δημιουργούν σαρκώδες και δομημένο αποτέλεσμα. Το περίγραμμα ξεκινά από το κέντρο του άνω χείλους και επεκτείνεται ελαφρώς πέρα από το φυσικό σχήμα, διατηρώντας συμμετρία και καθαρές γραμμές.

Για πιο έντονη έμφαση, το Cupid’s bow μπορεί να σχηματιστεί με διακριτό «Χ», που αναδεικνύει τη γεωμετρία των χειλιών και παραπέμπει άμεσα στη glam αισθητική της δεκαετίας του ’90.

gkri_kragion
https://www.instagram.com/lilyrose_depp/

Γιατί τα γκρεζ χείλη είναι τόσο δημοφιλή

Η τάση κερδίζει έδαφος επειδή λειτουργεί ως statement χωρίς να απαιτεί έντονο μακιγιάζ στο υπόλοιπο πρόσωπο. Σε συνδυασμό με μίνιμαλ ρουζ και καθαρή επιδερμίδα, τα χείλη γίνονται το κεντρικό στοιχείο της εμφάνισης.

Σε ποιους ταιριάζουν

Τα γκρεζ χείλη μπορούν να προσαρμοστούν σε κάθε τόνο επιδερμίδας. Σε ανοιχτές επιδερμίδες δημιουργούν έντονη αντίθεση, ενώ σε μεσαίους και πιο σκούρους τόνους δείχνουν πιο φυσικά και απαλά. Με μικρές προσαρμογές στη θερμοκρασία του χρώματος, το αποτέλεσμα παραμένει ισορροπημένο και απόλυτα προσωπικό.

Διάβασε επίσης: Winter shopping: Αυτά τα 5 lip balms θα γίνουν οι καλύτεροί σου φίλοι αυτόν τον χειμώνα

