TV 14.02.2026

Eurovision: Τι τηλεθέαση σημείωσε ο Β’ Ημιτελικός του Sing for Greece 2026

Τι τηλεθέαση σημείωσε ο Β’ Ημιτελικός του Sing for Greece και πώς κινήθηκαν οι αντίπαλες εκπομπές το βράδυ της Παρασκευής σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Το βράδυ της Παρασκευής (13/2) προβλήθηκε το 2ο από τα 3 live του Sing for Greece 2026, με 7 ακόμη διαγωνιζόμενους να εξασφαλίζουν τη θέση τους στον μεγάλο τελικό της Κυριακής. Πώς κινήθηκε όμως τηλεοπτικά ο Β’ Ημιτελικός μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ;

Με βάση τα στοιχεία της Nielsen, η βραδιά της Eurovision κατέγραψε 17,8% στο δυναμικό κοινό ηλικιών 18-54 και 15,4% στο σύνολο του κοινού.

sing_for_greece3

Την ίδια ώρα, η οικογενειακή σειρά του Alpha «Μπαμπά σ’ αγαπώ» σημείωσε 17,6% στο δυναμικό κοινό και 18,6% στο γενικό σύνολο, ενώ το «Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι» έφτασε το 11,4% (13,6% στο γενικό). Το The Floor με τον Γιώργο Λιανό κινήθηκε στο 6,1% στο δυναμικό κοινό και 8,3% στο γενικό σύνολο, ενώ το Real View περιορίστηκε στο 1% (1,9% στο γενικό). Νωρίτερα, στη ζώνη των 20:00, το «Σόι» στον Alpha κατέγραψε 20,2% στο δυναμικό κοινό (21,3% στο γενικό), ενώ ο «Εκατομμυριούχος» στον ΑΝΤ1 σημείωσε 10,2% (13,1% στο γενικό).

sing_for_greece

Οι 7 καλλιτέχνες που παίρνουν το χρυσό εισιτήριο για την τελική φάση είναι (σε τυχαία σειρά):

1. Good Job Nicky
2. Mikay
3. Μαρίκα
4. Delta
5. Leroybroughtflowers
6. Koza Mostra
7. Zaf

NDPPHOTO

Eurovision Eurovision 2026 Sing for Greece 2026 ΕΡΤ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ
