Μουσικά Νέα 13.02.2026

Sing for Greece 2026: H Τάμτα εμφανίστηκε στη σκηνή σε ένα ατμοσφαιρικό act με τη συνοδεία της Ορχήστρας της ΕΡΤ

Η Τάμτα ανέβηκε στη σκηνή του Β' Ημιτελικού του Sing for Greece 2026 με τη συνοδεία της Ορχήστρας της ΕΡΤ, σε μια ερμηνεία που εντυπωσίασε
Μαρία Χατζηγιάννη

Η αγωνία για το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026 κορυφώνεται, καθώς συνεχίζεται ο εθνικός τελικός «Sing for Greece 2026».Η αναμονή για τα αποτελέσματα του Β’ Ημιτελικού του Sing for Greece 2026 μπορεί να φαινόταν ατελείωτη, όμως η Antigoni, που θα εκπροσωπήσει φέτος την Κύπρος με το «Jalla», φρόντισε να διαλύσει κάθε ίχνος αγωνίας.  Αμέσως μετά, στη σκηνή ανέβηκε η Tamta, ένα όνομα άρρηκτα συνδεδεμένο με τη Eurovision Song Contest, καθώς είχε εκπροσωπήσει την Κύπρο το 2019 με το «Replay» ενώ είχε συμμετάσχει στον εθνικό τελικό της Ελλάδας το 2007 με το With Love, μια μπαλάντα σε στίχους του Ποσειδώνα Γιαννόπουλου και μουσική του Νίκου Τερζή.

Πλαισιωμένη από την ΕΡΤ και την ορχήστρα της, παρέδωσε μια καθηλωτική, ατμοσφαιρική εμφάνιση ερμηνεύοντας τα «Allo ti leo», «Khorumi», «Se eida se mena», «Unloved» και «With Love».

Στο «Khorumi», ειδικά, δημιούργησε έναν σκοτεινό, σχεδόν τελετουργικό τόνο, με αποκορύφωμα την εντυπωσιακή χορογραφία όπου οι χορευτές την σήκωσαν ψηλά, προσδίδοντας κινηματογραφική διάσταση στην performance.

Διάβασε επίσης: Sing for Greece 2026: Οι πρώτες δηλώσεις των 7 καλλιτεχνών που προκρίθηκαν από τον Α’ ημιτελικό

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν και οι ενδυματολογικές της επιλογές. Στην αρχή εμφανίστηκε με ένα λευκό τούλινο φόρεμα του Βρεττός Βρεττάκος, με oversized ώμους και ελληνικές λέξεις όπως «Θύμα» και «Φίλη» γραμμένες επάνω του, ένα φόρεμα που είχε παρουσιαστεί στο θεατρικό ντεφιλέ Dramodé στο πλαίσιο του 1ου Greek Fashion Festival στην Πειραιώς 260.

Το κομμάτι λειτουργούσε ως μήνυμα γυναικείας ενδυνάμωσης και σχόλιο για τη σύγχρονη κοινωνία, συνδέοντας τη μόδα με κοινωνικά ζητήματα. Καθώς η εμφάνιση προχωρούσε, η Τάμτα προχώρησε σε μια on-stage μεταμόρφωση, αποκαλύπτοντας έναν βελούδινο κατακόκκινο κορσέ bodysuit της Dilara Findikoglou, από τη συλλογή «Venus for Chaos» F/W 2025-26. Η σχεδιάστρια συνδυάζει goth, punk και θεατρική αισθητική, αντλώντας έμπνευση από μύθους, σύμβολα και θρησκείες.

Οι Medieval και Victoriana σιλουέτες που συχνά παρουσιάζει μπλέκονται με στοιχεία της queer κοινότητας, του rock-punk και της BDSM υποκουλτούρας, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα σύγχρονο και ταυτόχρονα απόκοσμο. Για τη Findikoglou, τα ρούχα λειτουργούν σαν «πανοπλίες» και ως μανιφέστα, ενώ ο φεμινισμός είναι στο core της φιλοσοφίας της: η μόδα της θέτει ερωτήματα γύρω από τον έλεγχο του σώματος, της ταυτότητας και των κοινωνικών κανόνων. Η Dilara έχει ντύσει διεθνείς προσωπικότητες όπως η Dua Lipa, η Kylie Jenner, η Kim Kardashian και η Margot Robbie.

dilara_findikoglou
https://www.instagram.com/dilarafindikoglu/

Η εμφάνιση κορυφώθηκε με την ερμηνεία του «With Love», του τραγουδιού με το οποίο η Τάμτα είχε διαγωνιστεί το 2007 στον εθνικό τελικό. Τότε, με afro μαλλιά και κουκούλα, είχε δεχθεί κριτική καθώς η αναμενόμενη χιονόπτωση δεν ήρθε ποτέ.

@eurovision_themis

Greek National Final 🇬🇷 2007 – Eurovision 2007 – Tamta – With Love #EurovisionVT🎤 #themos👨‍🎤rock🎸 #viral #themisdiet🍏 #mikethefighter #alexabarbie🌹 #prayforgreece🥺🇬🇷 #eurovision #prayforgreece🇬🇷 #reniavdk #γιατηνσελίδασου

♬ πρωτότυπος ήχος – Eurovision Videos Translation

Σήμερα, φορώντας ξανά κουκούλα και συνοδευόμενη από πραγματική χιονόπτωση πάνω στη σκηνή, η Τάμτα απέδωσε διακριτικά την απάντησή της στην κριτική, αποδεικνύοντας ότι η σκηνή ανήκει σε όσους τολμούν και εξελίσσονται, ενώ η τέχνη γίνεται η καλύτερη απάντηση.

To videoclip της Tamta από το 2007

Διάβασε επίσης: Sing for Greece 2026: Οι πρώτες δηλώσεις των 7 καλλιτεχνών που προκρίθηκαν από τον Α’ ημιτελικό

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Eurovision Eurovision 2026 Sing for Greece Sing for Greece 2026 Tamta
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Antigoni με το Jalla έκανε τους πάντες να χορέψουν στο ρυθμό της στο Sing for Greece 2026

Η Antigoni με το Jalla έκανε τους πάντες να χορέψουν στο ρυθμό της στο Sing for Greece 2026

13.02.2026
Επόμενο
Eurovision 2026: 19 χρόνια μετά η Τάμτα έφερε επιτέλους το χιόνι στη σκηνή του Sing for Greece με το With Love

Eurovision 2026: 19 χρόνια μετά η Τάμτα έφερε επιτέλους το χιόνι στη σκηνή του Sing for Greece με το With Love

13.02.2026

Δες επίσης

Sing for Greece 2026: Όλα τα highlights του Β’ Ημιτελικού της Eurovision
TV

Sing for Greece 2026: Όλα τα highlights του Β’ Ημιτελικού της Eurovision

14.02.2026
B’ Ημιτελικός Eurovision: Τα 7 τραγούδια που περνούν στον Μεγάλο Τελικό του Sing for Greece 2026
Μουσικά Νέα

B’ Ημιτελικός Eurovision: Τα 7 τραγούδια που περνούν στον Μεγάλο Τελικό του Sing for Greece 2026

13.02.2026
Eurovision 2026: 19 χρόνια μετά η Τάμτα έφερε επιτέλους το χιόνι στη σκηνή του Sing for Greece με το With Love
Μουσικά Νέα

Eurovision 2026: 19 χρόνια μετά η Τάμτα έφερε επιτέλους το χιόνι στη σκηνή του Sing for Greece με το With Love

13.02.2026
Η Antigoni με το Jalla έκανε τους πάντες να χορέψουν στο ρυθμό της στο Sing for Greece 2026
Μουσικά Νέα

Η Antigoni με το Jalla έκανε τους πάντες να χορέψουν στο ρυθμό της στο Sing for Greece 2026

13.02.2026
Sing for Greece 2026: Το στοχαστικό «Sabotage!» του LeroyBroughtFlowers
Μουσικά Νέα

Sing for Greece 2026: Το στοχαστικό «Sabotage!» του LeroyBroughtFlowers

13.02.2026
Sing for Greece 2026: Οι Koza Mostra επέστρεψαν και ξεσήκωσαν τους πάντες με το «Bulletproof»
Μουσικά Νέα

Sing for Greece 2026: Οι Koza Mostra επέστρεψαν και ξεσήκωσαν τους πάντες με το «Bulletproof»

13.02.2026
Ο Good Job Nicky τρέλανε το κοινό στο Sing for Greece 2026 με το Dark Side of the Moon
Μουσικά Νέα

Ο Good Job Nicky τρέλανε το κοινό στο Sing for Greece 2026 με το Dark Side of the Moon

13.02.2026
Η BASILICA φέρνει ένταση και πάθος στο Sing for Greece 2026 με το «Set Everything On Fire»
Μουσικά Νέα

Η BASILICA φέρνει ένταση και πάθος στο Sing for Greece 2026 με το «Set Everything On Fire»

13.02.2026
Sing for Greece 2026: Η Victoria Anastasia ξεσήκωσε το κοινό με το «Whatcha Doin To Me»
Μουσικά Νέα

Sing for Greece 2026: Η Victoria Anastasia ξεσήκωσε το κοινό με το «Whatcha Doin To Me»

13.02.2026
5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις