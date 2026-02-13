Sing for Greece 2026: H Τάμτα εμφανίστηκε στη σκηνή σε ένα ατμοσφαιρικό act με τη συνοδεία της Ορχήστρας της ΕΡΤ

Η Τάμτα ανέβηκε στη σκηνή του Β' Ημιτελικού του Sing for Greece 2026 με τη συνοδεία της Ορχήστρας της ΕΡΤ, σε μια ερμηνεία που εντυπωσίασε

Η αγωνία για το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026 κορυφώνεται, καθώς συνεχίζεται ο εθνικός τελικός «Sing for Greece 2026».Η αναμονή για τα αποτελέσματα του Β’ Ημιτελικού του Sing for Greece 2026 μπορεί να φαινόταν ατελείωτη, όμως η Antigoni, που θα εκπροσωπήσει φέτος την Κύπρος με το «Jalla», φρόντισε να διαλύσει κάθε ίχνος αγωνίας. Αμέσως μετά, στη σκηνή ανέβηκε η Tamta, ένα όνομα άρρηκτα συνδεδεμένο με τη Eurovision Song Contest, καθώς είχε εκπροσωπήσει την Κύπρο το 2019 με το «Replay» ενώ είχε συμμετάσχει στον εθνικό τελικό της Ελλάδας το 2007 με το With Love, μια μπαλάντα σε στίχους του Ποσειδώνα Γιαννόπουλου και μουσική του Νίκου Τερζή.

Πλαισιωμένη από την ΕΡΤ και την ορχήστρα της, παρέδωσε μια καθηλωτική, ατμοσφαιρική εμφάνιση ερμηνεύοντας τα «Allo ti leo», «Khorumi», «Se eida se mena», «Unloved» και «With Love».

Στο «Khorumi», ειδικά, δημιούργησε έναν σκοτεινό, σχεδόν τελετουργικό τόνο, με αποκορύφωμα την εντυπωσιακή χορογραφία όπου οι χορευτές την σήκωσαν ψηλά, προσδίδοντας κινηματογραφική διάσταση στην performance.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν και οι ενδυματολογικές της επιλογές. Στην αρχή εμφανίστηκε με ένα λευκό τούλινο φόρεμα του Βρεττός Βρεττάκος, με oversized ώμους και ελληνικές λέξεις όπως «Θύμα» και «Φίλη» γραμμένες επάνω του, ένα φόρεμα που είχε παρουσιαστεί στο θεατρικό ντεφιλέ Dramodé στο πλαίσιο του 1ου Greek Fashion Festival στην Πειραιώς 260.

Το κομμάτι λειτουργούσε ως μήνυμα γυναικείας ενδυνάμωσης και σχόλιο για τη σύγχρονη κοινωνία, συνδέοντας τη μόδα με κοινωνικά ζητήματα. Καθώς η εμφάνιση προχωρούσε, η Τάμτα προχώρησε σε μια on-stage μεταμόρφωση, αποκαλύπτοντας έναν βελούδινο κατακόκκινο κορσέ bodysuit της Dilara Findikoglou, από τη συλλογή «Venus for Chaos» F/W 2025-26. Η σχεδιάστρια συνδυάζει goth, punk και θεατρική αισθητική, αντλώντας έμπνευση από μύθους, σύμβολα και θρησκείες.

Οι Medieval και Victoriana σιλουέτες που συχνά παρουσιάζει μπλέκονται με στοιχεία της queer κοινότητας, του rock-punk και της BDSM υποκουλτούρας, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα σύγχρονο και ταυτόχρονα απόκοσμο. Για τη Findikoglou, τα ρούχα λειτουργούν σαν «πανοπλίες» και ως μανιφέστα, ενώ ο φεμινισμός είναι στο core της φιλοσοφίας της: η μόδα της θέτει ερωτήματα γύρω από τον έλεγχο του σώματος, της ταυτότητας και των κοινωνικών κανόνων. Η Dilara έχει ντύσει διεθνείς προσωπικότητες όπως η Dua Lipa, η Kylie Jenner, η Kim Kardashian και η Margot Robbie.

Η εμφάνιση κορυφώθηκε με την ερμηνεία του «With Love», του τραγουδιού με το οποίο η Τάμτα είχε διαγωνιστεί το 2007 στον εθνικό τελικό. Τότε, με afro μαλλιά και κουκούλα, είχε δεχθεί κριτική καθώς η αναμενόμενη χιονόπτωση δεν ήρθε ποτέ.

Σήμερα, φορώντας ξανά κουκούλα και συνοδευόμενη από πραγματική χιονόπτωση πάνω στη σκηνή, η Τάμτα απέδωσε διακριτικά την απάντησή της στην κριτική, αποδεικνύοντας ότι η σκηνή ανήκει σε όσους τολμούν και εξελίσσονται, ενώ η τέχνη γίνεται η καλύτερη απάντηση.

To videoclip της Tamta από το 2007

