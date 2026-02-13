Η Antigoni με το Jalla έκανε τους πάντες να χορέψουν στο ρυθμό της στο Sing for Greece 2026

Η Antigoni ανέβηκε στον Β' Ημιτελικό του Sing for Greece 2026, ερμηνεύοντας το «Jalla» και κάνοντας το κοινό να χορέψει στον δικό της ρυθμό ενώ η αγωνία για το αποτέλεσμα για τη Eurovision 2026 κορυφώνεται

Η αγωνία για το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026 κορυφώνεται, καθώς συνεχίζεται ο εθνικός τελικός «Sing for Greece». Ο Α’ Ημιτελικός ολοκληρώθηκε την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, με 14 συμμετοχές να διεκδικούν την πρόκριση στον Μεγάλο Τελικό. Από αυτές, 7 τραγούδια κατάφεραν να περάσουν στην επόμενη φάση, εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή τους στον τελικό της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου.

Την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, σειρά έχει ο Β’ Ημιτελικός, όπου άλλα 14 τραγούδια θα διαγωνιστούν για τις υπόλοιπες επτά θέσεις που οδηγούν στον τελικό. Στον Μεγάλο Τελικό, το αποτέλεσμα θα καθοριστεί από τον συνδυασμό της ψήφου του κοινού και των δύο κριτικών επιτροπών, ελληνικής και διεθνούς, για να αναδειχθεί το τραγούδι που θα ταξιδέψει στη Βιέννη για τον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

Διάβασε επίσης: Sing for Greece 2026: Οι πρώτες δηλώσεις των 7 καλλιτεχνών που προκρίθηκαν από τον Α’ ημιτελικό

Και ενώ η αγωνία για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του Β’ Ημιτελικού του Sing for Greece 2026 χτυπούσε «κόκκινο», η σκηνή φωτίστηκε από την εκρηκτική παρουσία της Antigoni, της καλλιτέχνιδας που θα εκπροσωπήσει την Κύπρος στον φετινό διαγωνισμό της Eurovision Song Contest 2026 με το τραγούδι «Jalla». Από τα πρώτα κιόλας δευτερόλεπτα της εμφάνισής της, απέδειξε πως ξέρει να κρατά το κοινό στα χέρια της, μεταδίδοντας αβίαστα τον ρυθμό και την ενέργειά της σε ολόκληρη την αρένα.

Με ένα λευκό boho σετ που ανέδειξε τη σκηνική της αύρα και τα μαλλιά της σε χαλαρούς κυματισμούς, δημιούργησε μια εικόνα καλοκαιρινής ανεμελιάς με έντονο ethnic ταμπεραμέντο. Στο πλευρό της, οι χορευτές της ενίσχυσαν δυναμικά την παρουσία της, με χορογραφίες που «έδεναν» ιδανικά με τους ανατολίτικους ήχους και το έντονο στοιχείο του τσιφτετελιού, ξεσηκώνοντας το κοινό που δεν σταμάτησε να χειροκροτεί και να κινείται στον ρυθμό.

Η εμφάνισή της δεν λειτούργησε απλώς ως μουσικό διάλειμμα της βραδιάς, αλλά ως μια δυνατή υπενθύμιση πως η κυπριακή συμμετοχή έρχεται αποφασισμένη να κλέψει τις εντυπώσεις. Με αυτοπεποίθηση, σκηνική άνεση και ξεκάθαρη καλλιτεχνική ταυτότητα, η Antigoni έδωσε μια γεύση από αυτό που μπορούμε να περιμένουμε στη σκηνή της Eurovision 2026, και όλα δείχνουν πως θα είναι μια από τις συμμετοχές που θα συζητηθούν έντονα.

Δες εδώ την συμμετοχή της Κύπρου:

Διάβασε επίσης: Sing for Greece 2026: Η σειρά που θα εμφανιστούν τα 14 τραγούδια στον αποψινό Β’ Ημιτελικό

Δες κι αυτό….