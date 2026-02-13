Μουσικά Νέα 13.02.2026

ESC: Αναβάλλεται οριστικά η επετειακή περιοδεία του Eurovision Song Contest Live Tour 2026

Η EBU επικαλείται απρόβλεπτες δυσκολίες και διαβεβαιώνει πως οι επιστροφές χρημάτων για τα εισιτήρια θα γίνουν αυτόματα
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η επετειακή περιοδεία Eurovision Song Contest Live Tour 2026, που είχε σχεδιαστεί για να γιορτάσει τα 70 χρόνια του θεσμού σε μεγάλες πόλεις της Ευρώπης, αναβάλλεται οριστικά. Η απόφαση αφορά το σύνολο των προγραμματισμένων εμφανίσεων, βάζοντας προσωρινό «φρένο» σε ένα από τα πιο φιλόδοξα σχέδια που είχαν ανακοινωθεί για την επετειακή χρονιά.

Σε επίσημη ανακοίνωσή της, η European Broadcasting Union εξήγησε ότι η ακύρωση προέκυψε εξαιτίας απρόβλεπτων δυσκολιών που δεν κατέστη δυνατό να ξεπεραστούν, παρά τις προσπάθειες των διοργανωτών. Ο Διευθυντής του Διαγωνισμού, Martin Green, τόνισε ότι πρόκειται για μια δύσκολη αλλά αναγκαία επιλογή, επισημαίνοντας πως το εγχείρημα θα επανεξεταστεί στο μέλλον, όταν θα υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες για την υλοποίησή του.

Διάβασε επίσης: Eurovision: Τι τηλεθέαση σημειώσε ο Α' Ημιτελικός του Sing for Greece 2026

Όσοι είχαν ήδη προμηθευτεί εισιτήρια δεν χρειάζεται να προβούν σε κάποια ενέργεια, καθώς όλες οι αγορές θα ακυρωθούν αυτόματα. Τα χρήματα θα επιστραφούν στον αρχικό τρόπο πληρωμής μέσα σε 10 εργάσιμες ημέρες, ενώ για τυχόν απορίες το κοινό μπορεί να απευθυνθεί στην πλατφόρμα AXS, από την οποία είχαν διατεθεί τα εισιτήρια.

Η περιοδεία επρόκειτο να περιλαμβάνει 10 συναυλίες σε μεγάλες ευρωπαϊκές αρένες, με συμμετοχές τόσο από ιστορικούς νικητές όσο και από πρόσφατους εκπροσώπους του διαγωνισμού. Παρά την αναβολή της Live Tour, η προετοιμασία για τον Eurovision Song Contest 2026 στη Vienna συνεχίζεται κανονικά, με τους εορτασμούς για τα 70 χρόνια να αποτελούν βασικό στοιχείο των φετινών εκδηλώσεων.

Διάβασε επίσης: Eurovision 2026: Τι σημαίνει ο τίτλος «JALLA» στο τραγούδι της Κύπρου με την Antigoni

