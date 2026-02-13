Screen News 13.02.2026

Ο James Cameron αποθεώνει το Hamnet: «Πλάνταξα στο κλάμα και τις δύο φορές που το είδα»

Μετά τον Terrence Malick και άλλοι κορυφαίοι δημιουργοί εκφράζουν τον θαυμασμό τους για το φιλμ που συγκεντρώνει ισχυρή οσκαρική δυναμική
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Το «Hamnet» της Chloé Zhao συνεχίζει να κερδίζει την υποστήριξη σημαντικών προσωπικοτήτων της παγκόσμιας κινηματογραφικής σκηνής, καθώς ολοένα και περισσότεροι δημιουργοί μιλούν δημόσια για την επίδραση που είχε πάνω τους. Ανάμεσά τους βρίσκεται πλέον και ο James Cameron, ο οποίος αναφέρθηκε με έντονα συναισθηματικούς τόνους στην εμπειρία θέασης της ταινίας, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική που έχει αποκτήσει το έργο στη φετινή κινηματογραφική σεζόν.

Κατά τη διάρκεια πρόσφατης εκδήλωσης στη Σάντα Μόνικα, ο James Cameron ανέλαβε τον ρόλο του συνομιλητή της Chloé Zhao σε μια συζήτηση γύρω από τη δημιουργική διαδικασία και τη θεματική του φιλμ. Ο σκηνοθέτης του «Avatar» αποκάλυψε ότι παρακολούθησε την ταινία δύο φορές και δεν έκρυψε τη συγκίνησή του απέναντι στο αποτέλεσμα.

«Πλάνταξα και τις δύο φορές που την παρακολούθησα, σε πολλά σημεία της ταινίας», δήλωσε χαρακτηριστικά. Απευθυνόμενος στη δημιουργό, συνέχισε λέγοντας «Η υπερδύναμή σου είναι η ενσυναίσθηση. Αναρωτιέμαι, λοιπόν, τι δουλειά έχει ένας άνθρωπος σαν εσένα στο Χόλιγουντ;».

Η τοποθέτηση του James Cameron έρχεται να προστεθεί στη δημόσια στήριξη που είχε ήδη εκφράσει ο Terrence Malick, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες απέστειλε προσωπική επιστολή στη Chloé Zhao και χαρακτήρισε το «Hamnet», «μεγαλειώδες έργο». Το ενδιαφέρον που συγκεντρώνει η ταινία φαίνεται να ενισχύεται από τις δηλώσεις και άλλων δημιουργών, όπως ο Bong Joon Ho που σημείωσε ότι η εμπειρία θέασης υπήρξε «θεραπευτική», αλλά και ο Denis Villeneuve που αποκάλυψε ότι έχει ήδη δει την ταινία δύο φορές. Στον ίδιο τόνο, ο Hideo Kojima ανέφερε ότι το φιλμ διαθέτει τη δύναμη «να επαναπροσδιορίσει την τέχνη του κινηματογράφου».

Η Chloé Zhao. Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η κινηματογραφική μεταφορά του μυθιστορήματος της Maggie O Farrell έχει ήδη συγκεντρώσει 8 υποψηφιότητες για Όσκαρ, ανάμεσά τους και για Καλύτερη Ταινία, Σκηνοθεσία και Α Γυναικείου Ρόλου για την Jessie Buckley. Μέσα από μια ποιητική αφήγηση, η Chloé Zhao εξερευνά τον έρωτα, την απώλεια και τις εμπειρίες που ενέπνευσαν τον William Shakespeare να δημιουργήσει τον «Άμλετ», συνθέτοντας ένα έργο με έντονη συναισθηματική φόρτιση.

Στην ταινία πρωταγωνιστούν οι Paul Mescal, Joe Alwyn, Emily Watson και David Wilmot, ενώ η ανταπόκριση που λαμβάνει από δημιουργούς διαφορετικών κινηματογραφικών σχολών ενισχύει τη συζήτηση γύρω από την επιρροή της. Η συνεχής αναγνώριση από σκηνοθέτες όπως ο James Cameron δείχνει ότι το «Hamnet» δεν αποτελεί μόνο μια καλλιτεχνική πρόταση υψηλών φιλοδοξιών, αλλά και ένα έργο που δημιουργεί ουσιαστικό διάλογο για τη δύναμη της αφήγησης στο σύγχρονο σινεμά.

