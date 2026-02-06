Αυτό είναι το είδος προπόνησης που βελτιώνει άμεσα τη μνήμη

Μια προπόνηση με βάρη 40 λεπτών μπορεί να βελτιώσει άμεσα μνήμη, ταχύτητα σκέψης και εκτελεστικές λειτουργίες

Η συζήτηση για τα οφέλη της άσκησης δεν αφορά πια μόνο το σώμα. Μια νέα μελέτη από το Purdue University στις ΗΠΑ αποδεικνύει ότι ακόμη και μία μόνο προπόνηση με βάρη 40 λεπτών μπορεί να βελτιώσει άμεσα τη μνήμη και την ταχύτητα επεξεργασίας πληροφοριών, χωρίς να χρειάζεται μακροχρόνιο πρόγραμμα. Τα αποτελέσματα ήταν εμφανή αμέσως μετά την προπόνηση, δείχνοντας ότι η άσκηση μπορεί να «ξυπνήσει» τον εγκέφαλο.

Τι εξέτασε η μελέτη

Στη μελέτη συμμετείχαν 121 υγιείς ενήλικες ηλικίας 18–50 ετών. Αρχικά υποβλήθηκαν σε:

Τεστ καρδιοαναπνευστικής ικανότητας

Ερωτήσεις σχετικά με τον τρόπο ζωής

Αιματολογικές εξετάσεις

EEG για καταγραφή της ηλεκτρικής δραστηριότητας του εγκεφάλου

Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε δύο ομάδες:

Ομάδα άσκησης: Προπόνηση αντιστάσεων 42 λεπτών (ζέσταμα + 2 σετ 10 επαναλήψεων για chest press, pull downs, bicep curls, leg press, triceps και leg extensions).

Ομάδα ελέγχου: Παρακολούθηση βίντεο με ανθρώπους που εκτελούσαν τις ίδιες ασκήσεις.

Τα αποτελέσματα που εξέπληξαν τους επιστήμονες

Μετά την προπόνηση, η ομάδα που έκανε βάρη εμφάνισε:

Ταχύτερους χρόνους αντίδρασης

Βελτιωμένη εργαζόμενη μνήμη

Καλύτερη νευροηλεκτρική λειτουργία





Όπως αναφέρουν οι επιστήμονες: «Η οξεία άσκηση με αντιστάσεις ενισχύει τις εκτελεστικές λειτουργίες, βελτιώνει την ταχύτητα επεξεργασίας και την εργαζόμενη μνήμη». Με απλά λόγια, ο εγκέφαλος λειτουργεί πιο γρήγορα και καθαρά αμέσως μετά την ενδυνάμωση.

Γιατί η προπόνηση ενισχύει τον εγκέφαλο

Οι ερευνητές υποθέτουν ότι η βελτίωση οφείλεται σε:

Αύξηση γαλακτικού στο αίμα

Προσωρινή άνοδο της αρτηριακής πίεσης

Αυτοί οι παράγοντες φαίνεται να ενισχύουν την προσοχή, τη συγκέντρωση και τη νοητική ευελιξία, αλλά η διάρκεια του «boost» στη μνήμη δεν έχει ακόμη καθοριστεί.

Τι σημαίνει αυτό για την καθημερινότητά σου

Μία μόνο προπόνηση με βάρη 40 λεπτών μπορεί να:

Ενισχύσει άμεσα τη μνήμη και την εγκεφαλική απόδοση

Βοηθήσει στη συγκέντρωση και την ταχύτητα σκέψης

Μακροπρόθεσμα:

Άσκηση 45–65 λεπτών εβδομαδιαία μπορεί να μειώσει την εξάπλωση του αμυλοειδούς, σχετικού με Alzheimer

Προπονήσεις με βάρη τρεις φορές την εβδομάδα μπορούν να μειώσουν τη βιολογική ηλικία κατά 8 χρόνια

Ο εγκέφαλος αγαπάει την ενδυνάμωση όσο και οι μύες.

Κεντρική φωτογραφία: pexels.com

