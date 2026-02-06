Fitness 06.02.2026

Αυτό είναι το είδος προπόνησης που βελτιώνει άμεσα τη μνήμη

Μια προπόνηση με βάρη 40 λεπτών μπορεί να βελτιώσει άμεσα μνήμη, ταχύτητα σκέψης και εκτελεστικές λειτουργίες
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η συζήτηση για τα οφέλη της άσκησης δεν αφορά πια μόνο το σώμα. Μια νέα μελέτη από το Purdue University στις ΗΠΑ αποδεικνύει ότι ακόμη και μία μόνο προπόνηση με βάρη 40 λεπτών μπορεί να βελτιώσει άμεσα τη μνήμη και την ταχύτητα επεξεργασίας πληροφοριών, χωρίς να χρειάζεται μακροχρόνιο πρόγραμμα. Τα αποτελέσματα ήταν εμφανή αμέσως μετά την προπόνηση, δείχνοντας ότι η άσκηση μπορεί να «ξυπνήσει» τον εγκέφαλο.

Τι εξέτασε η μελέτη

Στη μελέτη συμμετείχαν 121 υγιείς ενήλικες ηλικίας 18–50 ετών. Αρχικά υποβλήθηκαν σε:

  • Τεστ καρδιοαναπνευστικής ικανότητας
  • Ερωτήσεις σχετικά με τον τρόπο ζωής
  • Αιματολογικές εξετάσεις
  • EEG για καταγραφή της ηλεκτρικής δραστηριότητας του εγκεφάλου
unsplash.com

Διάβασε επίσης: Αυτό είναι το νέο fitness trend που καίει 100 θερμίδες σε 2 μόλις λεπτά

Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε δύο ομάδες:

  • Ομάδα άσκησης: Προπόνηση αντιστάσεων 42 λεπτών (ζέσταμα + 2 σετ 10 επαναλήψεων για chest press, pull downs, bicep curls, leg press, triceps και leg extensions).
  • Ομάδα ελέγχου: Παρακολούθηση βίντεο με ανθρώπους που εκτελούσαν τις ίδιες ασκήσεις.

Τα αποτελέσματα που εξέπληξαν τους επιστήμονες

Μετά την προπόνηση, η ομάδα που έκανε βάρη εμφάνισε:

  • Ταχύτερους χρόνους αντίδρασης
  • Βελτιωμένη εργαζόμενη μνήμη
  • Καλύτερη νευροηλεκτρική λειτουργία


Όπως αναφέρουν οι επιστήμονες: «Η οξεία άσκηση με αντιστάσεις ενισχύει τις εκτελεστικές λειτουργίες, βελτιώνει την ταχύτητα επεξεργασίας και την εργαζόμενη μνήμη». Με απλά λόγια, ο εγκέφαλος λειτουργεί πιο γρήγορα και καθαρά αμέσως μετά την ενδυνάμωση.

Γιατί η προπόνηση ενισχύει τον εγκέφαλο

Οι ερευνητές υποθέτουν ότι η βελτίωση οφείλεται σε:

  • Αύξηση γαλακτικού στο αίμα
  • Προσωρινή άνοδο της αρτηριακής πίεσης

Αυτοί οι παράγοντες φαίνεται να ενισχύουν την προσοχή, τη συγκέντρωση και τη νοητική ευελιξία, αλλά η διάρκεια του «boost» στη μνήμη δεν έχει ακόμη καθοριστεί.

unsplash.com

Τι σημαίνει αυτό για την καθημερινότητά σου

Μία μόνο προπόνηση με βάρη 40 λεπτών μπορεί να:

  • Ενισχύσει άμεσα τη μνήμη και την εγκεφαλική απόδοση
  • Βοηθήσει στη συγκέντρωση και την ταχύτητα σκέψης

Μακροπρόθεσμα:

  • Άσκηση 45–65 λεπτών εβδομαδιαία μπορεί να μειώσει την εξάπλωση του αμυλοειδούς, σχετικού με Alzheimer
  • Προπονήσεις με βάρη τρεις φορές την εβδομάδα μπορούν να μειώσουν τη βιολογική ηλικία κατά 8 χρόνια
unsplash.com

Ο εγκέφαλος αγαπάει την ενδυνάμωση όσο και οι μύες.

Κεντρική φωτογραφία: pexels.com

Διάβασε επίσης: Γυμνάζεσαι χωρίς να βλέπεις αποτέλεσμα στον καθρέφτη; Τι φταίει πραγματικά

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

γυμναστική εγκέφαλος Μνήμη
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Να μ’ αγαπάς: Ατύχημα με το αυτοκίνητο για Φωτεινή και Άννα στα επόμενα επεισόδια

Να μ’ αγαπάς: Ατύχημα με το αυτοκίνητο για Φωτεινή και Άννα στα επόμενα επεισόδια

06.02.2026
Επόμενο
Ύπνος σε 2 λεπτά: Η τεχνική που χρησιμοποιεί ο στρατός

Ύπνος σε 2 λεπτά: Η τεχνική που χρησιμοποιεί ο στρατός

06.02.2026

Δες επίσης

Ύπνος σε 2 λεπτά: Η τεχνική που χρησιμοποιεί ο στρατός
Life

Ύπνος σε 2 λεπτά: Η τεχνική που χρησιμοποιεί ο στρατός

06.02.2026
8 ερωτήσεις που πρέπει να αποφύγεις για να περάσεις καλά στο πρώτο ραντεβού
Life

8 ερωτήσεις που πρέπει να αποφύγεις για να περάσεις καλά στο πρώτο ραντεβού

06.02.2026
Αυτός είναι ο σωστός τρόπος για να αποθηκεύεις τα τρόφιμα στην κατάψυξη
Life

Αυτός είναι ο σωστός τρόπος για να αποθηκεύεις τα τρόφιμα στην κατάψυξη

06.02.2026
Αναλογικό σπίτι: Πώς θα υιοθετήσεις το deco trend που αγαπά η Gen Z
Life

Αναλογικό σπίτι: Πώς θα υιοθετήσεις το deco trend που αγαπά η Gen Z

06.02.2026
Πώς να γιορτάσεις τον Άγιο Βαλεντίνο χωρίς να ξοδέψεις ούτε ευρώ
Life

Πώς να γιορτάσεις τον Άγιο Βαλεντίνο χωρίς να ξοδέψεις ούτε ευρώ

06.02.2026
Ο Λέων κι άλλα 4: Τα ζώδια που διαλέγουν τις πιο υπερπαραγωγές στολές για τις Απόκριες
Life

Ο Λέων κι άλλα 4: Τα ζώδια που διαλέγουν τις πιο υπερπαραγωγές στολές για τις Απόκριες

06.02.2026
Πώς η Hailey Bieber κατάφερε να ταιρίαξει το lip combo με το μανικιούρ της
Beauty

Πώς η Hailey Bieber κατάφερε να ταιρίαξει το lip combo με το μανικιούρ της

06.02.2026
Τα 4 shoe trends που θα φοράς ξανά και ξανά στο γραφείο
Fashion

Τα 4 shoe trends που θα φοράς ξανά και ξανά στο γραφείο

06.02.2026
Πώς θα φτιάξεις το πιο νόστιμο σπεντζοφάι
Food

Πώς θα φτιάξεις το πιο νόστιμο σπεντζοφάι

06.02.2026
5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Ο νέος, ισχυρός Όμιλος Wide Media Group: Ιστοσελίδες, εφημερίδες, περιφερειακό κανάλι, ραδιοφωνικοί σταθμοί , web TV και …Αστέρας Τρίπολης!

Ο νέος, ισχυρός Όμιλος Wide Media Group: Ιστοσελίδες, εφημερίδες, περιφερειακό κανάλι, ραδιοφωνικοί σταθμοί , web TV και …Αστέρας Τρίπολης!

Πόσα κοστίζουν οι νέες παραγωγές της ΕΡΤ

Πόσα κοστίζουν οι νέες παραγωγές της ΕΡΤ

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Τα «μάτια» των μυστικών υπηρεσιών στο Αιγαίο – Απόβαση της Europol στα νησιά για τον κίνδυνο τζιχαντιστών

Τα «μάτια» των μυστικών υπηρεσιών στο Αιγαίο – Απόβαση της Europol στα νησιά για τον κίνδυνο τζιχαντιστών

Δικαστικό «μπλόκο» στα δημοτικά τέλη: Αντισυνταγματική η διεκδίκηση οφειλών σε βάθος 20ετίας – Τέλος στον αιφνιδιασμό των πολιτών

Δικαστικό «μπλόκο» στα δημοτικά τέλη: Αντισυνταγματική η διεκδίκηση οφειλών σε βάθος 20ετίας – Τέλος στον αιφνιδιασμό των πολιτών

SOS από τους Πνευμονολόγους: Ο «αόρατος εχθρός» που απειλεί τους πνεύμονες – Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για το εμβόλιο που σώζει ζωές

SOS από τους Πνευμονολόγους: Ο «αόρατος εχθρός» που απειλεί τους πνεύμονες – Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για το εμβόλιο που σώζει ζωές