TV 06.02.2026

Να μ’ αγαπάς: Ατύχημα με το αυτοκίνητο για Φωτεινή και Άννα στα επόμενα επεισόδια

Οι εξελίξεις στα νέα επεισόδια Δευτέρα 9 έως την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου στις 20:00
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η σειρά του Alpha, «Να μ’ αγαπάς», επιστρέφει την Δευτέρα 9 έως την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου στις 20:00 με νέα επεισόδια και οι εξελίξεις που θα σημειωθούν είναι καταιγιστικές.

Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου 2026, στις 20:00 – Επεισόδιο: 63

Η αποτυχημένη πώληση του Ομίλου πυροδοτεί αλυσιδωτές εξελίξεις: αποκαλύπτεται ότι η υποψήφια αγοραστής ήταν άνθρωπος του Άγγελου και η συμφωνία τινάζεται στον αέρα, αφήνοντας τον Θεόφιλο εκτεθειμένο και οργισμένο. Στο πατρικό, το οικογενειακό συμβούλιο μετατρέπεται σε πεδίο μάχης όταν ο Ορφέας ανακοινώνει πως φεύγει, ζητά διαζύγιο και αποκαλύπτει ότι η Φωτεινή είναι έγκυος. Η Σοφία βλέποντας πως ο Θεόφιλος καταρρέει, πλησιάζει και πάλι τον Χάρη, λέγοντάς του πως το παιδί της Φωτεινής και του Ορφέα, δεν πρέπει να γεννηθεί.

Τρίτη 10 Φεβρουαρίου, στις 20:00 – Επεισόδιο: 64

Η Σοφία πείθει τον Χάρη ότι πρέπει με κάποιον τρόπο να ξεφορτωθούν το μωρό που έρχεται. Η Φωτεινή για άλλη μία και τελευταία φορά απορρίπτει τον Ορφέα. Αυτός αποφασίζει να φύγει οριστικά από το Ναύπλιο. Μάκης και Στυλιανή σχεδιάζουν να φύγουν από το σπίτι. Η Θεανώ εκβιάζει την Κατερίνα ότι θα μαρτυρήσει στον Θεόφιλο την σχέση της με τον Χάρη. Ο Θεόφιλος σε κρίση και προδομένος από την συμπεριφορά του Ορφέα, απαγάγει την Φωτεινή. Την απειλεί και τα πράγματα ξεφεύγουν, με την Φωτεινή στο τέλος να δραπετεύει. Η Νικαίτη ενημερώνει τον Άγγελο για τις εξελίξεις κι αυτός, με τον Λευτέρη και τον Αχιλλέα μπουκάρουν στο σπίτι των Καλλιγάδων για εξηγήσεις.


Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, στις 20:00 – Επεισόδιο: 65

Η αποκάλυψη του Άγγελου ότι είναι ετεροθαλής αδερφός του Θεόφιλου λόγω του βιασμού της μάνας του από τον Χαρίλαο Καλλιγά σοκάρει όλη την οικογένεια Καλλιγά. Ο Ορφέας φεύγει από το σπίτι παρά τις εκκλήσεις του Θεόφιλου να παραμείνει στο πλευρό του. Προσπαθεί για άλλη μια φορά να προσεγγίσει τη Φωτεινή και να της ζητήσει συγγνώμη, αλλά η Φωτεινή είναι ανένδοτη. Ο Άγγελος καλεί τη Ζωή σε δείπνο, όπου της εξομολογείται τα αισθήματά του για κείνη. Από την άλλη, η Σοφία πείθει τον Χάρη να προχωρήσουν μαζί σε ένα σχέδιο, ώστε να μην επιτρέψουν να γεννηθεί το μωρό της Φωτεινής. Έτσι, όταν η Φωτεινή μπαίνει στο αμάξι μαζί με την Άννα, για να επισκεφθεί τον γυναικολόγο, ένα παλιό σαράβαλο που οδηγεί ο Χάρης ετοιμάζεται να πέσει επάνω της.

Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου, στις 20:00 – Επεισόδιο: 66

Το σχέδιο της Σοφίας και του Χάρη αποτυγχάνει, καθώς η Άννα και η Φωτεινή βρίσκονται εγκλωβισμένες στο αμάξι στο χείλος του γκρεμού. Η Ζωή μαθαίνει ότι ο Άγγελος εισέβαλε οπλισμένος στο σπίτι του Θεόφιλου και απογοητεύεται από τη συμπεριφορά του. Η Νικαίτη και η Εβίτα προσπαθούν να πείσουν τον Θεόφιλο να φέρει πίσω τη Ζωή και ο Θεόφιλος δίνει τα ηνία της επιχείρησης στον Χάρη. Ο Ορφέας και ο Λευτέρης μαθαίνουν για το τροχαίο των κοριτσιών από τη Σοφία και τρέχουν για βοήθεια. Η Φωτεινή δεν είναι διατεθειμένη να ενδώσει στις προσπάθειες του Ορφέα για επανασύνδεση. Η Σοφία δέχεται εκβιασμό από τον συνεργάτη της που της ζητά ένα υπέρογκο ποσό.

Δες κι αυτό…

 

Alpha TV Ελληνικές Σειρές επόμενα επεισόδια Να μ’ αγαπάς
