Diamadakia 06.02.2026

Διαmadάκια: Πόση ώρα αντέχεις χωρίς κινητό;

Πόση ώρα μπορούμε να μείνουμε χωρίς κινητό, τι μας λείπει πραγματικά σε μια digital αποτοξίνωση και πόσο κοντά ή μακριά είμαστε
Μαρία Χατζηγιάννη

Ζούμε πραγματικά τη ζωή μας ή απλώς κάνουμε scroll μέσα της; Στο νέο επεισόδιο, η εκπομπής Διαmadακία βάζει το δάχτυλο στην ψηφιακή πληγή και ρωτάει ευθέως: μήπως τελικά ζούμε σε ένα επεισόδιο του Black Mirror;

Με αφορμή την καθημερινή μας σχέση με το κινητό, οι απαντήσεις είναι αφοπλιστικά ειλικρινείς και απολαυστικά αστείες. Από κρίσεις πανικού στην τουαλέτα χωρίς κινητό, μέχρι ώρες ατελείωτες μπροστά στον υπολογιστή και League of Legends, το επεισόδιο αποτυπώνει με χιούμορ τη μικρή μας ψηφιακή εξάρτηση.

Διάβασε επίσης: Διαmadάκια: Αυτό είναι το trend που έχει βαρεθεί η Gen Z

Η ψηφιακή αποτοξίνωση αποδεικνύεται πιο δύσκολη απ’ όσο νομίζαμε. Άλλοι θα έχαναν την επικοινωνία με το ταίρι τους, άλλοι τα reels που «χτυπάνε στην τοπ άμυνα», κι άλλοι τον ίδιο τους τον υπολογιστή. Όλα αυτά, φυσικά, με μια δόση αυτοσαρκασμού και γέλιου.

Κάπου ανάμεσα σε ακουστικά στο γυμναστήριο, άβολες σιωπές και χαμένα «γεια», το επεισόδιο αγγίζει και κάτι πιο βαθύ: το αν τελικά είμαστε πιο κοντά ή πιο μακριά μεταξύ μας. Η απάντηση μοιάζει κοινή, «πιο μακριά», με την πανδημία και τα social media να αλλάζουν οριστικά τον τρόπο που σχετιζόμαστε.

Online ή offline, το σίγουρο είναι ότι στα Διαmadάκια η αλήθεια λέγεται χωρίς φίλτρα. Και κάπως έτσι, ανάμεσα σε γέλια και μικρές συνειδητοποιήσεις, μας αφήνει με ένα ερώτημα που συνεχίζει να παίζει στο μυαλό μας μέχρι το επόμενο scroll.

Διάβασε επίσης: Διαmadάκια: Τα πιο άκυρα χριστουγεννιάτικα δώρα που λάβαμε ποτέ

