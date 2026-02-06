Ύπνος σε 2 λεπτά: Η τεχνική που χρησιμοποιεί ο στρατός

Το να κοιμηθείς μπορεί να μοιάζει αδύνατο, ειδικά όταν το μυαλό σου τρέχει και μετράς πόσο λίγο θα κοιμηθείς. Οι ειδικοί συνιστούν 7-9 ώρες ύπνου για σωστή λειτουργία, και η έλλειψη τους μας κάνει ευέξαπτους και κουρασμένους .Αν οι κλασικές τεχνικές, όπως το μέτρημα προβάτων, δεν δουλεύουν, υπάρχει μια στρατιωτική μέθοδος ύπνου που υπόσχεται να σε βάλει για ύπνο μέσα σε δευτερόλεπτα.

Τι είναι η στρατιωτική μέθοδος ύπνου

Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται από πιλότους μαχητικών και στρατιώτες σε εμπόλεμες ζώνες για να αποκοιμηθούν γρήγορα, ακόμα και σε συνθήκες πίεσης. Ο fitness coach Justin Agustin αναφέρει ότι λειτουργεί σε 96% των ανθρώπων και μπορεί να μειώσει τον χρόνο για ύπνο σε μόλις δύο λεπτά.

Πώς εφαρμόζεται

Χαλάρωση του σώματος: Ξάπλωσε άνετα και άφησε το σώμα σου να ηρεμήσει.

Χαλάρωση κεφαλιού: Αρχικά χαλάρωσε τριχωτό, κροτάφους και μέτωπο.

Χαλάρωση άκρων: Ακολούθως, χαλάρωσε χέρια και πόδια, φανταζόμενος μια ζεστασιά να κατεβαίνει από το κεφάλι στα δάχτυλα.

Καθαρισμός μυαλού: Απαλλάξου από αγχωτικές σκέψεις – δουλειά, σχέσεις, fantasy ομάδα – και φαντάσου μια ήρεμη εικόνα, όπως λίμνη ή αιώρα δίπλα στη θάλασσα.

Επανάληψη φράσης: Αν το μυαλό τρέχει, επανάλαβε εσωτερικά «μη σκέφτεσαι» για 10 δευτερόλεπτα για επιπλέον χαλάρωση.

Βαθιές αναπνοές: Συνέχισε με ήρεμες, βαθιές αναπνοές για πλήρη χαλάρωση.





Ιστορικό της τεχνικής

Η στρατιωτική μέθοδος παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο βιβλίο “Relax and Win: Championship Performance” (1981) από τον Αμερικανό προπονητή στίβου Lloyd Bud Winter. Ουσιαστικά συνδυάζει χαλάρωση σώματος και μυαλού, φανταστικές εικόνες και ελεγχόμενη αναπνοή για γρήγορο και ποιοτικό ύπνο.

