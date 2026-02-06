Μουσικά Νέα 06.02.2026

ΕΡΤ: Τα μέλη στην διεθνή επιτροπή για το Sing for Greece 2026 και τα έξοδα για τη φιλοξενία τους

Η ΕΡΤ δημοσίευσε τα έξοδα και τη σύνθεση των κριτικών επιτροπών για τον τελικό του Sing for Greece 2026
Η ΕΡΤ δημοσίευσε στη Διαύγεια την επίσημη απόφαση για τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και φιλοξενίας των μελών των κριτικών επιτροπών που θα συμμετάσχουν στον τελικό του Sing for Greece 2026, ο οποίος θα διεξαχθεί στις 15 Φεβρουαρίου 2026 στην Αθήνα.

Σύμφωνα με την απόφαση, η Διεθνής Κριτική Επιτροπή θα αποτελείται από 5 μέλη, ενώ η εγχώρια επιτροπή θα αριθμεί επίσης 5 άτομα, ώστε να υπάρχει ισορροπία στη βαθμολογία.

Όπως αναφερόταν στον αρχικό κανονισμό της ΕΡΤ κατά την υποβολή των συμμετοχών, κάθε κριτική επιτροπή θα πρέπει να αποτελείται τουλάχιστον από 5 μέλη. Ωστόσο, ο αριθμός θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερος, κάτι που μέχρι σήμερα δεν είχε επιβεβαιωθεί. Τα μέλη των επιτροπών θα είναι πρόσωπα εγνωσμένου κύρους και με εμπειρία στον χώρο της μουσικής, όπως μουσικοί, συνθέτες, στιχουργοί ή καταξιωμένοι καλλιτέχνες, τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό. Τα μέλη μπορούν να προέρχονται είτε από την ΕΡΤ είτε εκτός αυτής.


Η απόφαση που αναρτήθηκε στη Διαύγεια εγκρίνει συνολικά 6.750 € για τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και φιλοξενίας των 5  μελών της Διεθνούς Κριτικής Επιτροπής. Τα έξοδα αυτά καλύπτουν την παρουσία τους στον τελικό, που θα καθορίσει την ελληνική συμμετοχή στον 70° Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

Υπενθυμίζεται ότι οι 2 κριτικές επιτροπές θα καθορίσουν το 50% του τελικού αποτελέσματος, με την κάθε μία να δίνει 25%. Κάθε επιτροπή θα βαθμολογήσει τα 10 αγαπημένα τραγούδια, δίνοντας 12 βαθμούς στο πρώτο, 10 στο δεύτερο, 8 στο τρίτο, ενώ για 4 τραγούδια δεν θα αποδώσει βαθμό. Η διαδικασία αυτή διασφαλίζει δίκαιη αντιπροσώπευση και ισορροπία ανάμεσα στη διεθνή και την εγχώρια κρίση, με στόχο την ανάδειξη της καλύτερης ελληνικής συμμετοχής για τη Eurovision 2026.

Eurovision Eurovision 2026 Sing for Greece 2026 ΕΡΤ
