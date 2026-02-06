Μουσικά Νέα 06.02.2026

Billie Kark: Το πιο ατμοσφαιρικό Listening Party για το πιο ξεχωριστό project της χρονιάς

Το «Έρεβος» δεν είναι ένας δίσκος για το σκοτάδι, αλλά για το φως που μπορεί να υπάρξει μέσα σε αυτό
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ένα πραγματικά εντυπωσιακό και ατμοσφαιρικό Listening Party πραγματοποίησε η ταλαντούχα Billie Kark το βράδυ της 5ης Φεβρουαρίου στο Μπάγκειον, με αφορμή την κυκλοφορία του δεύτερου προσωπικού άλμπουμ της με τίτλο «ΈΡΕΒΟC». Η Billie Kark υποδέχτηκε πλήθος κόσμου σε έναν χώρο ειδικά διαμορφωμένο, όπου παρουσίασε τα νέα τραγούδια της, καθώς και ένα καλαίσθητο βίντεο που αφορά το νέο πρότζεκτ της.

Κεντρικό και τολμηρό στοιχείο του «Έρεβος» είναι η στάση απέναντι στον θάνατο. Σε έναν κόσμο όπου ο θάνατος παραμένει ταμπού και αντιμετωπίζεται ως κάτι σκοτεινό ή απειλητικό, η Billie τον αντιλαμβάνεται ως επιστροφή στην αλήθεια, στην ενότητα, στο σύνολο. Όχι ως τέλος, αλλά ως μετάβαση και, γι’ αυτό, όχι ως κάτι που πρέπει να φοβόμαστε, αλλά ως κάτι που μπορεί να μας απελευθερώσει από τον φόβο της ζωής. Η Μαργαρίτα Μάτσα, CEO της Minos EMI, A Universal Music Company, δεν θα μπορούσε να απουσιάζει από το special event της Billie Kark, όπως και όλοι η ομάδα της δισκογραφικής εταιρίας. Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους εκπρόσωποι του Τύπου και του καλλιτεχνικού κόσμου, φίλοι και συνεργάτες της. Μαρίνα Σπανού, Kira May Cry, Lionder, Tso, Ody icon, Αλκμήνη μεταξύ αυτών.

Διάβασε επίσης: Το «Feels Like Heaven» της Loreen ζωντανεύει μέσα από ένα εντυπωσιακό video clip

To «Έρεβος» είναι ο δεύτερος δίσκος της Billie Kark και αποτελείται από επτά κομμάτια που κινούνται γύρω από την έννοια της λήθης — εκείνης της σταδιακής απομάκρυνσης του ανθρώπου από την ουσία του. Μέσα στη διαδρομή της ζωής, οι άνθρωποι συχνά εγκλωβίζονται στα επίγεια, στους φόβους, στα πάθη και στις ανασφάλειές τους, χάνοντας την επαφή με την ελπίδα και το εσωτερικό τους φως.

Ο δίσκος εξερευνά αυτή τη λήθη όχι μόνο ως απώλεια μνήμης ή νοήματος, αλλά και ως πνευματική στασιμότητα — τη μη εξέλιξη του ανθρώπου σε βαθύτερο επίπεδο. Η Billie προσεγγίζει τη ζωή ως ένα δώρο που αξίζει να βιώνεται συνειδητά, με τόλμη και παρουσία, μακριά από τον φόβο που συχνά παραλύει την ανθρώπινη ύπαρξη.

Μέσα από το «Έρεβος», η Billie δεν επιδιώκει να δώσει απαντήσεις, αλλά να μοιραστεί ένα αίσθημα ελπίδας και θάρρους. Να υπενθυμίσει ότι μπορούμε να αρπάζουμε τις μέρες μας στο μέγιστο, να ζούμε με επίγνωση και αλήθεια, περιμένοντας όχι με τρόμο αλλά με αποδοχή την επιστροφή στο σύνολο — εκεί όπου όλα ξεκίνησαν. Το «Έρεβος» δεν είναι ένας δίσκος για το σκοτάδι, αλλά για το φως που μπορεί να υπάρξει μέσα σε αυτό.

Ηχητικά, το «Έρεβος» κινείται στον χώρο της ηλεκτρονικής μουσικής, με επιρροές από organic house, techno και την ελληνική παραδοσιακή μουσική. Ο ήχος του είναι γήινος αλλά και αιθέριος, δημιουργώντας έναν κόσμο που αιωρείται ανάμεσα στο σωματικό και το πνευματικό. Ο δίσκος έχει σχεδιαστεί ώστε να βιώνεται με περισσότερους από έναν τρόπους — μπορεί να ακουστεί στον καναπέ με ακουστικά, σε μια εσωτερική και προσωπική ακρόαση, αλλά και συλλογικά, μέσα από την κίνηση και τον χορό, σε έναν ανοιχτό χώρο ή ένα φεστιβάλ μέσα στο δάσος.

Σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και streaming υπηρεσίες: https://billiekark.lnk.to/erebos

Διάβασε επίσης: Η Άννα Βίσση αποχωρεί από την Panik Records

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

Billie Kark νέο άλμουμ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΕΣ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Το «Feels Like Heaven» της Loreen ζωντανεύει μέσα από ένα εντυπωσιακό video clip

Το «Feels Like Heaven» της Loreen ζωντανεύει μέσα από ένα εντυπωσιακό video clip

06.02.2026
Επόμενο
ΕΡΤ: Τα μέλη στην διεθνή επιτροπή για το Sing for Greece 2026 και τα έξοδα για τη φιλοξενία τους

ΕΡΤ: Τα μέλη στην διεθνή επιτροπή για το Sing for Greece 2026 και τα έξοδα για τη φιλοξενία τους

06.02.2026

Δες επίσης

Billie Eilish: Εκκλήσεις να παραδώσει τη βίλα της σε αυτόχθονες ή μετανάστες
Μουσικά Νέα

Billie Eilish: Εκκλήσεις να παραδώσει τη βίλα της σε αυτόχθονες ή μετανάστες

06.02.2026
ΕΡΤ: Τα μέλη στην διεθνή επιτροπή για το Sing for Greece 2026 και τα έξοδα για τη φιλοξενία τους
Μουσικά Νέα

ΕΡΤ: Τα μέλη στην διεθνή επιτροπή για το Sing for Greece 2026 και τα έξοδα για τη φιλοξενία τους

06.02.2026
Το «Feels Like Heaven» της Loreen ζωντανεύει μέσα από ένα εντυπωσιακό video clip
Μουσικά Νέα

Το «Feels Like Heaven» της Loreen ζωντανεύει μέσα από ένα εντυπωσιακό video clip

06.02.2026
Eurovision 2026: Akylas, Evangelia και Good Job Nicky ξεσαλώνουν χορεύοντας «Ferto» (video)
Μουσικά Νέα

Eurovision 2026: Akylas, Evangelia και Good Job Nicky ξεσαλώνουν χορεύοντας «Ferto» (video)

06.02.2026
Η Άννα Βίσση αποχωρεί από την Panik Records
Μουσικά Νέα

Η Άννα Βίσση αποχωρεί από την Panik Records

06.02.2026
Από πότε είναι αυτή η εφημερίδα; Οι One Direction στην κορυφή των βρετανικών charts
Μουσικά Νέα

Από πότε είναι αυτή η εφημερίδα; Οι One Direction στην κορυφή των βρετανικών charts

06.02.2026
Γιατί τα 80’s ήταν καθοριστικά για την ιστορία των βραβείων Grammy
Μουσικά Νέα

Γιατί τα 80’s ήταν καθοριστικά για την ιστορία των βραβείων Grammy

06.02.2026
Marseaux: Από το δωμάτιο του Solmeister, υποψήφια για τη Eurovision 2026
Μουσικά Νέα

Marseaux: Από το δωμάτιο του Solmeister, υποψήφια για τη Eurovision 2026

06.02.2026
Eurovision 2026: Πρώτη η Ελλάδα στο YouTube με το «Ferto» του Ακύλα – Ξεπέρασε τις 2 εκατ. προβολές
Μουσικά Νέα

Eurovision 2026: Πρώτη η Ελλάδα στο YouTube με το «Ferto» του Ακύλα – Ξεπέρασε τις 2 εκατ. προβολές

05.02.2026
5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Ο νέος, ισχυρός Όμιλος Wide Media Group: Ιστοσελίδες, εφημερίδες, περιφερειακό κανάλι, ραδιοφωνικοί σταθμοί , web TV και …Αστέρας Τρίπολης!

Ο νέος, ισχυρός Όμιλος Wide Media Group: Ιστοσελίδες, εφημερίδες, περιφερειακό κανάλι, ραδιοφωνικοί σταθμοί , web TV και …Αστέρας Τρίπολης!

Πόσα κοστίζουν οι νέες παραγωγές της ΕΡΤ

Πόσα κοστίζουν οι νέες παραγωγές της ΕΡΤ

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Τα «μάτια» των μυστικών υπηρεσιών στο Αιγαίο – Απόβαση της Europol στα νησιά για τον κίνδυνο τζιχαντιστών

Τα «μάτια» των μυστικών υπηρεσιών στο Αιγαίο – Απόβαση της Europol στα νησιά για τον κίνδυνο τζιχαντιστών

Δικαστικό «μπλόκο» στα δημοτικά τέλη: Αντισυνταγματική η διεκδίκηση οφειλών σε βάθος 20ετίας – Τέλος στον αιφνιδιασμό των πολιτών

Δικαστικό «μπλόκο» στα δημοτικά τέλη: Αντισυνταγματική η διεκδίκηση οφειλών σε βάθος 20ετίας – Τέλος στον αιφνιδιασμό των πολιτών

SOS από τους Πνευμονολόγους: Ο «αόρατος εχθρός» που απειλεί τους πνεύμονες – Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για το εμβόλιο που σώζει ζωές

SOS από τους Πνευμονολόγους: Ο «αόρατος εχθρός» που απειλεί τους πνεύμονες – Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για το εμβόλιο που σώζει ζωές