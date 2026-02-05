Μουσικά Νέα 05.02.2026

Eurovision 2026: Πρώτη η Ελλάδα στο YouTube με το «Ferto» του Ακύλα – Ξεπέρασε τις 2 εκατ. προβολές

Η Ελλάδα στην κορυφή ανάμεσα σε 35 χώρες πριν τον εθνικό τελικό
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η Ελλάδα βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην κορυφή του YouTube ανάμεσα στα τραγούδια που σχετίζονται με τη Eurovision 2026, με τον Ακύλα να καταγράφει εντυπωσιακή πορεία χάρη στο κομμάτι «Ferto», το οποίο έχει ξεπεράσει τις 2 εκατομμύρια προβολές.

Το τραγούδι κυκλοφόρησε μόλις πριν από 2 εβδομάδες, ωστόσο από τις πρώτες ημέρες της δημοσίευσής του συγκέντρωσε ιδιαίτερα θετικά σχόλια, τόσο από το ελληνικό κοινό όσο και από χρήστες του εξωτερικού. Η απήχηση εκτός συνόρων φαίνεται να είναι καθοριστική, καθώς το «Ferto» προηγείται σε προβολές ανάμεσα σε 35 χώρες, παρότι ο Akylas δεν έχει ακόμη αναδειχθεί επίσημος εκπρόσωπος της Ελλάδας στη Eurovision, σύμφωνα με πληροφορίες του Eurovisionfun.

Ο καλλιτέχνης θα διαγωνιστεί στον πρώτο ημιτελικό του «Sing for Greece 2026», ο οποίος θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, μαζί με ακόμη 13 υποψήφιους. Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα διαμορφωθούν μετά και τον δεύτερο ημιτελικό, που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, όπου θα παρουσιαστούν τα τραγούδια των υπόλοιπων 14 συμμετεχόντων. Η τελική επιλογή του εκπροσώπου της Ελλάδας για τη Eurovision 2026 θα γίνει στον μεγάλο τελικό την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου. Ο νικητής θα προκύψει από συνδυασμό της ψήφου του κοινού, καθώς και της βαθμολογίας δύο επιτροπών, μίας ελληνικής και μίας διεθνούς.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής προγνωστικά, το «Ferto» συγκαταλέγεται ανάμεσα στα μεγάλα φαβορί του διαγωνισμού. Στην πρώτη θέση των στοιχημάτων βρίσκεται το Ισραήλ, παρότι δεν έχει ακόμη παρουσιάσει το τραγούδι του, ενώ ακολουθεί η Φινλανδία, η οποία θα αναδείξει τον δικό της εκπρόσωπο στα τέλη Φεβρουαρίου. Στην τρίτη θέση της κατάταξης φιγουράρει ο Ακύλας.


Σε επίπεδο εγχώριας απήχησης, το «Ferto» βρίσκεται στην κορυφή, με τον Good Job Nicky να ακολουθεί στη δεύτερη θέση με το «Dark Side of the Moon», ενώ την πρώτη τριάδα συμπληρώνει η Marseaux με το τραγούδι «Χάνομαι».

Eurovision Eurovision 2026 Ακύλας
