Fashion 05.02.2026

Ο Pieter Mulier γίνεται ο νέος καλλιτεχνικός διευθυντής του οίκου Versace

alaia
Με πολυετή εμπειρία σε Alaïa, Dior και Calvin Klein, ο Βέλγος σχεδιαστής ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία του Versace
Μαρία Χατζηγιάννη

Ο Βέλγος σχεδιαστής Pieter Mulier αναλαμβάνει το ρόλο του Chief Creative Officer στον οίκο Versace, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για το διάσημο brand μόδας. Η θητεία του θα ξεκινήσει την 1η Ιουλίου 2026 και θα αναφέρεται απευθείας στον πρόεδρο του οίκου, Lorenzo Bertelli.

Ο Mulier φέρνει μαζί του μια πολυετή εμπειρία στον χώρο της υψηλής ραπτικής, έχοντας διατελέσει πρώτος creative director στον οίκο Alaïa μετά τον θάνατο του Azzedine Alaïa το 2017, ενώ στο παρελθόν συνεργάστηκε στενά με τον Raf Simons σε Jil Sander, Christian Dior και Calvin Klein. Η επιλογή του θεωρείται στρατηγική για την ενίσχυση της κληρονομιάς και της ταυτότητας του Versace σε μια κρίσιμη περίοδο.

piter
https://www.instagram.com/pieter_mulier/

Διάβασε επίσης: Οι τρεις Ελληνίδες που πρωταγωνιστούν στην καμπάνια «Embodied» του οίκου Versace

Η πρόσφατη θητεία του Dario Vitale, που υπήρξε σύντομη, άφησε κενά στη δημιουργική κατεύθυνση του οίκου, ειδικά μετά την εξαγορά από την Prada τον Απρίλιο. Τώρα, με τον Mulier στην ηγεσία, ο οίκος Versace φιλοδοξεί να ανανεώσει το όραμά του και να επαναφέρει τη δυναμική του στην παγκόσμια σκηνή μόδας.

Απόφοιτος αρχιτεκτονικής του Ινστιτούτου Saint-Luc στις Βρυξέλλες, ο Mulier συνδυάζει την τεχνική γνώση με τη δημιουργική φινέτσα, στοιχεία που θα φανούν στις επερχόμενες συλλογές του οίκου. Η νέα εποχή του Versace υπό την καθοδήγησή του αναμένεται να δώσει έμφαση στη σαφή σχεδιαστική ταυτότητα και στην αναζωογόνηση των πωλήσεων, με σεβασμό στην ιστορική κληρονομιά του brand.

Διάβασε επίσης: Versace Embodied: Η πρώτη και τελευταία καμπάνια του Dario Vitale για τον οίκο

Fashion Pieter Mulier Versace
