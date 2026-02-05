Διακόσμηση 05.02.2026

Τα 5 διακοσμητικά λάθη που κάνουν το σπίτι σου να φαίνεται παλιό

diakosmisi_spiti
Από τις κοντές κουρτίνες μέχρι τα ψυχρά χρώματα και τον παλιό φωτισμό, αυτά τα διακοσμητικά λάθη στερούν τον χαρακτήρα από το σπίτι σου
Μαρία Χατζηγιάννη

Τα τελευταία χρόνια περνάμε όλο και περισσότερο χρόνο στο σπίτι μας, και δεν είναι λίγες οι φορές που η διακόσμηση αρχίζει να μας φαίνεται βαρετή ή ξεπερασμένη. Ένα σπίτι που νιώθουμε ότι δεν αντικατοπτρίζει την προσωπικότητά μας ή φαίνεται σαν να έχει μείνει στάσιμο στο χρόνο, μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη διάθεσή μας. Ωστόσο, με μερικές αλλαγές και προσαρμογές, μπορούμε να φέρουμε φρεσκάδα και ζωντάνια στους χώρους μας χωρίς να χρειαστεί να ακολουθήσουμε κάθε τάση ή να ξοδέψουμε μια περιουσία.

Το κλειδί είναι να κοιτάξουμε τα μικρά αλλά καθοριστικά στοιχεία που κάνουν ένα σπίτι να νιώθει οικείο, ζεστό και καλαίσθητο. Από την επιλογή κουρτινών και φωτισμού μέχρι τα χρώματα και τη διαρρύθμιση των επίπλων, υπάρχουν αρκετές λεπτομέρειες που συχνά παραβλέπουμε και που μπορούν να αναβαθμίσουν σημαντικά τον χώρο μας. Ας δούμε λοιπόν τα πιο συνηθισμένα λάθη στη διακόσμηση και πώς μπορούν να διορθωθούν.

diakosmisi_spiti
www.pexels.com

Διάβασε επίσης: Πώς να κάνεις την αποθήκευση των ποτών μέρος της διακόσμησης του σπίτιου σου

1. Κουρτίνες που είναι πολύ κοντές

Πολλοί επιλέγουν κουρτίνες που φτάνουν μόνο μέχρι το παράθυρο ή λίγο πιο κάτω, δίνοντας την αίσθηση ημιτελούς χώρου. Ιδανικά, οι κουρτίνες πρέπει να ακουμπούν απαλά στο πάτωμα και η ράβδος να είναι λίγο ψηλότερα από το πλαίσιο του παραθύρου. Αυτή η μικρή αλλαγή κάνει τα παράθυρα να φαίνονται μεγαλύτερα και το ταβάνι ψηλότερο, δημιουργώντας μια πιο κομψή και ανοιχτή αίσθηση στον χώρο.

unsplash.com

2. Τοίχοι γεμάτοι αυτοκόλλητα

Τα αυτοκόλλητα στους τοίχους μπορεί να ήταν μόδα πριν χρόνια, αλλά σήμερα συχνά κάνουν έναν χώρο να φαίνεται παιδικός ή ξεπερασμένος. Αντί για αυτά, η επιλογή μιας εντυπωσιακής ταπετσαρίας ή ενός απλού χρώματος με ενδιαφέρουσα υφή μπορεί να δώσει χαρακτήρα και βάθος στους τοίχους, χωρίς να φαίνεται υπερβολικό.

tapetsaria
www.pexels.com

3. Όλα είναι ψυχρά και γκρι

Ομοιόμορφα γκρι ή ψυχρά χρώματα μπορεί να κάνουν το σπίτι να φαίνεται άδειο και άψυχο. Η προσθήκη θερμότερων αποχρώσεων όπως καφέ, μπεζ ή παστέλ τόνους και η χρήση διαφορετικών υφών δίνουν ζεστασιά και ζωντάνια. Ακόμη και αν διατηρείς τους τοίχους ουδέτερους, μπορείς να παίξεις με μαξιλάρια, ριχτάρια και διακοσμητικά αντικείμενα σε πιο ζεστές αποχρώσεις.

spiti
www.pexels.com

4. Παλιός ή άχαρος φωτισμός οροφής

Οι κλασικές στρογγυλές οροφές με θολωτό γυαλί, γνωστές ως «boob lights», συχνά κάνουν έναν χώρο να δείχνει ξεπερασμένος. Αντικαθιστώντας τες με μοντέρνα φωτιστικά ή φωτιστικά που κρέμονται πιο χαμηλά, μπορούμε να δώσουμε στυλ και χαρακτήρα στο δωμάτιο, χωρίς να χρειάζεται μεγάλες αλλαγές στην εγκατάσταση.

kouzina
https://www.instagram.com/alicepalmerco/

5.  Έπιπλα με γωνιακά πόδια χωρίς προσωπικότητα

Τα έπιπλα με απλά γωνιακά ή κωνικά πόδια μπορεί να φαίνονται μοντέρνα αλλά ταυτόχρονα ψυχρά και μονότονα, ειδικά αν όλα τα έπιπλα έχουν παρόμοια σχεδίαση. Επιλέγοντας έπιπλα με διακοσμητικές λεπτομέρειες, ενδιαφέρον σχέδιο στα πόδια ή διαφορετικά υλικά, δημιουργούμε μια πιο οικογενειακή, ζωντανή και προσωπική ατμόσφαιρα στον χώρο.

spiti
unsplash.com

Διάβασε επίσης: 5 DIY ιδέες με σεμεδάκια για να κάνεις το όνειρο της γιαγιάς σου πραγματικότητα

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

διακόσμηση Λάθη διακόσμηση σπίτι
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Channing Tatum: Στο νοσοκομείο μετά από χειρουργείο στον ώμο

Channing Tatum: Στο νοσοκομείο μετά από χειρουργείο στον ώμο

05.02.2026
Επόμενο
Brooklyn Beckham: Έσβησε το τατουάζ που είχε αφιερώσει στον πατέρα του

Brooklyn Beckham: Έσβησε το τατουάζ που είχε αφιερώσει στον πατέρα του

05.02.2026

Δες επίσης

Ο Pieter Mulier γίνεται ο νέος καλλιτεχνικός διευθυντής του οίκου Versace
Fashion

Ο Pieter Mulier γίνεται ο νέος καλλιτεχνικός διευθυντής του οίκου Versace

05.02.2026
Celia Kritharioti SS26: Kινηματογραφική ωδή στο Old Hollywood
Fashion

Celia Kritharioti SS26: Kινηματογραφική ωδή στο Old Hollywood

05.02.2026
Έπαθες εμμονή με το Bridgerton; Τότε πρέπει να δοκιμάσεις αυτά τα 4 χτενίσματα
Beauty

Έπαθες εμμονή με το Bridgerton; Τότε πρέπει να δοκιμάσεις αυτά τα 4 χτενίσματα

05.02.2026
5 διαχρονικές γραμμές σε jeans που κάθε ντουλάπα πρέπει να έχει
Fashion

5 διαχρονικές γραμμές σε jeans που κάθε ντουλάπα πρέπει να έχει

05.02.2026
Νόστιμο αλλά επικίνδυνο: Αυτό είναι το χειρότερο ψάρι για την υγεία σου
Food

Νόστιμο αλλά επικίνδυνο: Αυτό είναι το χειρότερο ψάρι για την υγεία σου

05.02.2026
Οι τρεις Ελληνίδες που πρωταγωνιστούν στην καμπάνια «Embodied» του οίκου Versace
Fashion

Οι τρεις Ελληνίδες που πρωταγωνιστούν στην καμπάνια «Embodied» του οίκου Versace

05.02.2026
8 πρωτότυποι τρόποι για να αξιοποιήσεις τη στάχτη από το τζάκι
Life

8 πρωτότυποι τρόποι για να αξιοποιήσεις τη στάχτη από το τζάκι

05.02.2026
Γιατί τα cuffed jeans είναι ξανά το απόλυτο fashion trend
Fashion

Γιατί τα cuffed jeans είναι ξανά το απόλυτο fashion trend

05.02.2026
Ο λόγος που τα μαλλιά δείχνουν πιο άτονα μόλις πέσει η θερμοκρασία
Beauty

Ο λόγος που τα μαλλιά δείχνουν πιο άτονα μόλις πέσει η θερμοκρασία

05.02.2026
5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Ο νέος, ισχυρός Όμιλος Wide Media Group: Ιστοσελίδες, εφημερίδες, περιφερειακό κανάλι, ραδιοφωνικοί σταθμοί , web TV και …Αστέρας Τρίπολης!

Ο νέος, ισχυρός Όμιλος Wide Media Group: Ιστοσελίδες, εφημερίδες, περιφερειακό κανάλι, ραδιοφωνικοί σταθμοί , web TV και …Αστέρας Τρίπολης!

Πόσα κοστίζουν οι νέες παραγωγές της ΕΡΤ

Πόσα κοστίζουν οι νέες παραγωγές της ΕΡΤ

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Τα «μάτια» των μυστικών υπηρεσιών στο Αιγαίο – Απόβαση της Europol στα νησιά για τον κίνδυνο τζιχαντιστών

Τα «μάτια» των μυστικών υπηρεσιών στο Αιγαίο – Απόβαση της Europol στα νησιά για τον κίνδυνο τζιχαντιστών

Δικαστικό «μπλόκο» στα δημοτικά τέλη: Αντισυνταγματική η διεκδίκηση οφειλών σε βάθος 20ετίας – Τέλος στον αιφνιδιασμό των πολιτών

Δικαστικό «μπλόκο» στα δημοτικά τέλη: Αντισυνταγματική η διεκδίκηση οφειλών σε βάθος 20ετίας – Τέλος στον αιφνιδιασμό των πολιτών

SOS από τους Πνευμονολόγους: Ο «αόρατος εχθρός» που απειλεί τους πνεύμονες – Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για το εμβόλιο που σώζει ζωές

SOS από τους Πνευμονολόγους: Ο «αόρατος εχθρός» που απειλεί τους πνεύμονες – Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για το εμβόλιο που σώζει ζωές