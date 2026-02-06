Billie Eilish: Εκκλήσεις να παραδώσει τη βίλα της σε αυτόχθονες ή μετανάστες

Η Billie Eilish δέχεται εκκλήσεις να επιστρέψει τη βίλα της αξίας $3 εκατ. στους αυτόχθονες Tongva ή να φιλοξενήσει μετανάστες, μετά τα σχόλιά της κατά τη διάρκεια των Grammy Awards

Η Billie Eilish βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης, μετά τα σχόλιά της κατά τη διάρκεια της πρόσφατης απονομής των Grammy Awards. Η 24χρονη τραγουδίστρια κέρδισε βραβείο για το τραγούδι της Wildflower, αλλά ήταν η ομιλία της που προκάλεσε κύμα αντιδράσεων στα social media και στα μέσα ενημέρωσης.

Tόνισε ότι «κανείς δεν είναι παράνομος σε κλεμμένη γη», αναφερόμενη στον αποικισμό της Αμερικής και τις επιπτώσεις του στις φυλές ιθαγενών. Στη συνέχεια, σχολίασε τις πολιτικές μεταναστευτικές επιδρομές στις Ηνωμένες Πολιτείες, προσθέτοντας πως οι φωνές των ανθρώπων έχουν σημασία και ότι είναι σημαντικό να συνεχιστεί η διαμαρτυρία και η κοινωνική δράση. Η ομιλία της ολοκληρώθηκε με έντονο σχόλιο κατά του ICE, που συζητήθηκε ευρέως στο διαδίκτυο.

Η δημόσια τοποθέτηση της έφερε στο προσκήνιο και το σπίτι της στο Λος Άντζελες, αξίας 3 εκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο βρίσκεται σε γη που ανήκει παραδοσιακά στη φυλή Tongva, τους αυτόχθονες κατοίκους της περιοχής. Πολιτικοί σχολιαστές και χρήστες των social media υπέδειξαν την αντίφαση μεταξύ των δηλώσεων της τραγουδίστριας και της ιδιοκτησίας της. Κάποιοι πρότειναν με χιούμορ ή έντονο τόνο να επιστρέψει τη γη ή να φιλοξενήσει μετανάστες στο σπίτι της.

Η φυλή Tongva, μέσω εκπροσώπου της, επιβεβαίωσε ότι η έπαυλη της Eilish βρίσκεται σε προγονική τους γη, προσθέτοντας ότι η τραγουδίστρια δεν έχει επικοινωνήσει προσωπικά μαζί τους. Παράλληλα, εξέφρασαν εκτίμηση για τη δημόσια αναγνώριση των ιστορικών γεγονότων και συνεργάστηκαν με την Recording Academy για τη σύνταξη της επίσημης δήλωσης αναγνώρισης γης (Land Acknowledgment) κατά τη διάρκεια των Grammys.

Billie Eilish says “f*ck ice” during her #Grammys acceptance speech: “Nobody is illegal on stolen land. We need to keep fighting and speaking up. Our voices do matter.” pic.twitter.com/Sz1um3afYJ — Variety (@Variety) February 2, 2026



Η αντίδραση των χρηστών στα social media ήταν ανάμεικτη. Κάποιοι επαίνεσαν την Billie Eilish για τη στάση της, ενώ άλλοι σχολίασαν επικριτικά, θεωρώντας την υποκριτική ή αυτοαναιρούμενη, ειδικά λόγω της ιδιοκτησίας της σε γη που παραδοσιακά ανήκει σε ιθαγενείς.

Τα σχόλια της έρχονται σε μια βραδιά όπου αρκετοί καλλιτέχνες, μεταξύ των οποίων η Joni Mitchell και η Kehlani, φορούσαν καρφίτσες με το μήνυμα «ICE OUT», διαμαρτυρόμενοι για τις μεταναστευτικές πολιτικές των ΗΠΑ. Παράλληλα, η τραγουδίστρια είχε βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας και το 2023, όταν είχε ζητήσει περιοριστικά μέτρα εναντίον άνδρα που την απειλούσε.

Η Billie Eilish συνεχίζει να συνδυάζει τη μουσική της με πολιτικές και κοινωνικές δηλώσεις, προκαλώντας συζητήσεις γύρω από τη δημόσια ευθύνη των καλλιτεχνών και τη σχέση τους με την κοινωνία και την ιστορία της χώρας τους.





