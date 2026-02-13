Sing for Greece 2026: Η σειρά που θα εμφανιστούν τα 14 τραγούδια στον αποψινό Β’ Ημιτελικό

Ο Β’ ημιτελικός του Sing for Greece 2026 μεταδίδεται απόψε στις 21.00 μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ1, με τη διαδικασία επιλογής του τραγουδιού που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision να συνεχίζεται δυναμικά.

Στη σκηνή θα εμφανιστούν οι RIKKI, GARVIN, Mikay, Μαρίκα, D3lta, ZAF, ΚΙΑΝΝΑ, Stella Kay, TIANORA, Victoria Anastasia, BASILICA, good job Nicky, KOZA MOSTRA και leroybroughtflowers. Από αυτούς, 7 συμμετοχές θα περάσουν στον εθνικό τελικό της Κυριακής, όπου θα συναντήσουν τους επτά καλλιτέχνες που προκρίθηκαν από τον πρώτο ημιτελικό.

Διάβασε επίσης: Eurovision: Τι τηλεθέαση σημειώσε ο Α’ Ημιτελικός του Sing for Greece 2026

Ανάμεσα στα ονόματα της βραδιάς, ξεχωρίζει ο Good Job Nicky, ο οποίος θεωρείται από τα φαβορί. Ο τραγουδιστής, γιος της Σοφίας Αλιμπέρτη και του Γιάννη Πάριου, θα παρουσιάσει το τραγούδι «Dark Side of the Moon» και όλα δείχνουν πως θα εξασφαλίσει εύκολα τη θέση του στον τελικό. Η βραδιά, πάντως, δεν θα περιοριστεί μόνο στις διαγωνιζόμενες συμμετοχές, αφού αναμένονται και ειδικές εμφανίσεις. Η Τάμτα, μαζί με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, αλλά και η εκπρόσωπος της Κύπρου στη φετινή Eurovision, Antigoni, θα ανέβουν στη σκηνή για να χαρίσουν ξεχωριστές μουσικές στιγμές στο κοινό.





Σειρά εμφάνισης στον Β’ ημιτελικό

«AGAPI» – RIKKI «Back in the Game» – GARVIN «Labyrinth» – Mikay «Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)» – Μαρίκα «Mad About It» – D3lta «ASTEIO» – ZAF «No More Drama» – ΚΙΑΝΝΑ «You Are The Fire» – Stella Kay «Anatello» – TIANORA «Whatcha Doin To Me» – Victoria Anastasia «Set Everything On Fire» – BASILICA «Dark Side of the Moon» – good job Nicky «Bulletproof» – KOZA MOSTRA «SABOTAGE!» – leroybroughtflowers

Πώς ψηφίζει το κοινό

Όπως και στον πρώτο ημιτελικό, η απόφαση ανήκει αποκλειστικά στους τηλεθεατές. Η ψηφοφορία θα γίνεται είτε με αποστολή SMS από ελληνικούς αριθμούς, είτε διαδικτυακά, τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό, μέσω της ειδικής πλατφόρμας στο sfg.vote. Για πρώτη φορά, δίνεται η δυνατότητα online ψηφοφορίας, επιτρέποντας και στους Έλληνες της διασποράς να συμμετάσχουν ενεργά στην επιλογή της φετινής συμμετοχής για τη Eurovision. Όσοι θέλουν να ψηφίσουν μέσω SMS, θα πρέπει να στείλουν μήνυμα στο 54222, γράφοντας τον κωδικό που αντιστοιχεί στο τραγούδι και τον καλλιτέχνη της επιλογής τους. Κάθε αριθμός κινητού μπορεί να στείλει έως και 10 μηνύματα.

Τι δείχνουν τα στοιχήματα

Μέχρι στιγμής, οι αποδόσεις δεν έχουν αλλάξει σημαντικά. Στην κορυφή παραμένει ο Akylas με το «Ferto», που πέρασε από τον πρώτο ημιτελικό στον τελικό, με αισθητή διαφορά από τον good job Nicky, ο οποίος ακολουθεί στη δεύτερη θέση. Στις επόμενες θέσεις βρίσκονται οι Marseaux και Evangelia, με τη μάχη του τελικού να αναμένεται ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα.

Διάβασε επίσης: Eurovision 2026: Αυτά είναι τα φαβορί του Α’ ημιτελικού σύμφωνα με τα στοιχήματα

Δες κι αυτό…