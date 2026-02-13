Μουσικά Νέα 13.02.2026

Sing for Greece 2026: Η σειρά που θα εμφανιστούν τα 14 τραγούδια στον αποψινό Β’ Ημιτελικό

14 καλλιτέχνες στη σκηνή της ΕΡΤ1 και εκπλήξεις από Τάμτα και Antigoni
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ο Β’ ημιτελικός του Sing for Greece 2026 μεταδίδεται απόψε στις 21.00 μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ1, με τη διαδικασία επιλογής του τραγουδιού που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision να συνεχίζεται δυναμικά.

Στη σκηνή θα εμφανιστούν οι RIKKI, GARVIN, Mikay, Μαρίκα, D3lta, ZAF, ΚΙΑΝΝΑ, Stella Kay, TIANORA, Victoria Anastasia, BASILICA, good job Nicky, KOZA MOSTRA και leroybroughtflowers. Από αυτούς, 7 συμμετοχές θα περάσουν στον εθνικό τελικό της Κυριακής, όπου θα συναντήσουν τους επτά καλλιτέχνες που προκρίθηκαν από τον πρώτο ημιτελικό.

Διάβασε επίσης: Eurovision: Τι τηλεθέαση σημειώσε ο Α’ Ημιτελικός του Sing for Greece 2026

Ανάμεσα στα ονόματα της βραδιάς, ξεχωρίζει ο Good Job Nicky, ο οποίος θεωρείται από τα φαβορί. Ο τραγουδιστής, γιος της Σοφίας Αλιμπέρτη και του Γιάννη Πάριου, θα παρουσιάσει το τραγούδι «Dark Side of the Moon» και όλα δείχνουν πως θα εξασφαλίσει εύκολα τη θέση του στον τελικό. Η βραδιά, πάντως, δεν θα περιοριστεί μόνο στις διαγωνιζόμενες συμμετοχές, αφού αναμένονται και ειδικές εμφανίσεις. Η Τάμτα, μαζί με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, αλλά και η εκπρόσωπος της Κύπρου στη φετινή Eurovision, Antigoni, θα ανέβουν στη σκηνή για να χαρίσουν ξεχωριστές μουσικές στιγμές στο κοινό.


Σειρά εμφάνισης στον Β’ ημιτελικό

  1. «AGAPI» – RIKKI
  2. «Back in the Game» – GARVIN
  3. «Labyrinth» – Mikay
  4. «Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)» – Μαρίκα
  5. «Mad About It» – D3lta
  6. «ASTEIO» – ZAF
  7. «No More Drama» – ΚΙΑΝΝΑ
  8. «You Are The Fire» – Stella Kay
  9. «Anatello» – TIANORA
  10. «Whatcha Doin To Me» – Victoria Anastasia
  11. «Set Everything On Fire» – BASILICA
  12. «Dark Side of the Moon» – good job Nicky
  13. «Bulletproof» – KOZA MOSTRA
  14. «SABOTAGE!» – leroybroughtflowers

Πώς ψηφίζει το κοινό

Όπως και στον πρώτο ημιτελικό, η απόφαση ανήκει αποκλειστικά στους τηλεθεατές. Η ψηφοφορία θα γίνεται είτε με αποστολή SMS από ελληνικούς αριθμούς, είτε διαδικτυακά, τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό, μέσω της ειδικής πλατφόρμας στο sfg.vote. Για πρώτη φορά, δίνεται η δυνατότητα online ψηφοφορίας, επιτρέποντας και στους Έλληνες της διασποράς να συμμετάσχουν ενεργά στην επιλογή της φετινής συμμετοχής για τη Eurovision. Όσοι θέλουν να ψηφίσουν μέσω SMS, θα πρέπει να στείλουν μήνυμα στο 54222, γράφοντας τον κωδικό που αντιστοιχεί στο τραγούδι και τον καλλιτέχνη της επιλογής τους. Κάθε αριθμός κινητού μπορεί να στείλει έως και 10 μηνύματα.

Τι δείχνουν τα στοιχήματα

Μέχρι στιγμής, οι αποδόσεις δεν έχουν αλλάξει σημαντικά. Στην κορυφή παραμένει ο Akylas με το «Ferto», που πέρασε από τον πρώτο ημιτελικό στον τελικό, με αισθητή διαφορά από τον good job Nicky, ο οποίος ακολουθεί στη δεύτερη θέση. Στις επόμενες θέσεις βρίσκονται οι Marseaux και Evangelia, με τη μάχη του τελικού να αναμένεται ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα.

Διάβασε επίσης: Eurovision 2026: Αυτά είναι τα φαβορί του Α’ ημιτελικού σύμφωνα με τα στοιχήματα

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Eurovision Eurovision 2026 Sing for Greece Sing for Greece 2026 ΕΡΤ1
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ο Marc Beckman απαντά στους Paul Thomas Anderson και Jonny Greenwood για τη μουσική στο Melania

Ο Marc Beckman απαντά στους Paul Thomas Anderson και Jonny Greenwood για τη μουσική στο Melania

13.02.2026
Επόμενο
Ο Γιώργος Μαζωνάκης χειρουργείται το Σάββατο – Τι πρόβλημα υγείας αντιμετωπίζει

Ο Γιώργος Μαζωνάκης χειρουργείται το Σάββατο – Τι πρόβλημα υγείας αντιμετωπίζει

13.02.2026

Δες επίσης

J2US: Αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα – Το μήνυμα του Κοκλώνη πριν το μεγάλο live
TV

J2US: Αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα – Το μήνυμα του Κοκλώνη πριν το μεγάλο live

13.02.2026
Κατερίνα Καινούργιου: «Ανήμερα Αγίου Βαλεντίνου είχα χωρίσει – Κοιτάξτε 3 χρόνια μετά»
TV

Κατερίνα Καινούργιου: «Ανήμερα Αγίου Βαλεντίνου είχα χωρίσει – Κοιτάξτε 3 χρόνια μετά»

13.02.2026
Έκτακτο χειρουργείο για τον Χρήστο Δάντη – Αναβάλλονται οι συναυλίες
Μουσικά Νέα

Έκτακτο χειρουργείο για τον Χρήστο Δάντη – Αναβάλλονται οι συναυλίες

13.02.2026
Padam Padam: Το hit που χάρισε στην Kylie Minogue τη δική της Barbie
Μουσικά Νέα

Padam Padam: Το hit που χάρισε στην Kylie Minogue τη δική της Barbie

13.02.2026
Ο Γιώργος Μαζωνάκης χειρουργείται το Σάββατο – Τι πρόβλημα υγείας αντιμετωπίζει
Μουσικά Νέα

Ο Γιώργος Μαζωνάκης χειρουργείται το Σάββατο – Τι πρόβλημα υγείας αντιμετωπίζει

13.02.2026
Η Shakira ετοιμάζει μεγάλη δωρεάν συναυλία στην Copacabana
Μουσικά Νέα

Η Shakira ετοιμάζει μεγάλη δωρεάν συναυλία στην Copacabana

13.02.2026
Finneas O’Connell: Υπερασπίζεται τη Billie Eilish μετά την ομιλία στα Grammy
Μουσικά Νέα

Finneas O’Connell: Υπερασπίζεται τη Billie Eilish μετά την ομιλία στα Grammy

12.02.2026
Ο Bad Bunny εκτοξεύει τα streams μετά το SuperBowl
Μουσικά Νέα

Ο Bad Bunny εκτοξεύει τα streams μετά το SuperBowl

12.02.2026
Harry Styles: Δεν έχει σκοπό να αλλάξει τις υψηλές τιμές των εισιτηρίων της περιοδείας του
Μουσικά Νέα

Harry Styles: Δεν έχει σκοπό να αλλάξει τις υψηλές τιμές των εισιτηρίων της περιοδείας του

12.02.2026
5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Νέες ημερομηνίες για το σχέδιο αδειοδότησης των περιφερειακών και των ραδιοφωνικών αδειών

Νέες ημερομηνίες για το σχέδιο αδειοδότησης των περιφερειακών και των ραδιοφωνικών αδειών

Ο χάρτης των συνδρομών των υπηρεσιών streaming-Μόνο η Cosmote TV και η Nova πληρώνουν φόρους!

Ο χάρτης των συνδρομών των υπηρεσιών streaming-Μόνο η Cosmote TV και η Nova πληρώνουν φόρους!

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς απολύσεις στην “ΕΦ.ΣΥΝ”, στις κάλπες η ΕΣΗΕΑ

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς απολύσεις στην “ΕΦ.ΣΥΝ”, στις κάλπες η ΕΣΗΕΑ

Οι Αμερικανοί ψάχνουν κορυφαία ονόματα της Ναυτιλίας

Οι Αμερικανοί ψάχνουν κορυφαία ονόματα της Ναυτιλίας

Η επίσκεψη Τραμπ στην Ελλάδα… τρομάζει το Μαξίμου

Η επίσκεψη Τραμπ στην Ελλάδα… τρομάζει το Μαξίμου

Θα κοπούν χιλιάδες αυτοκίνητα στα ΚΤΕΟ

Θα κοπούν χιλιάδες αυτοκίνητα στα ΚΤΕΟ