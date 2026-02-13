Ο Marc Beckman απαντά στους Paul Thomas Anderson και Jonny Greenwood για τη μουσική στο Melania

Ο παραγωγός Marc Beckman υπερασπίστηκε δημόσια το ντοκιμαντέρ «Melania» μετά τις αντιδράσεις των Paul Thomas Anderson και Jonny Greenwood για τη χρήση μουσικής από την ταινία «Phantom Thread». Ο Marc Beckman υποστήριξε ότι η παραγωγή είχε πλήρη νόμιμη άδεια για τη χρήση του υλικού, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς των δημιουργών ως αβάσιμους. Ο Marc Beckman, παραγωγός της ταινίας που σκηνοθέτησε ο Brett Ratner και εστιάζει στη ζωή της Melania Trump, δήλωσε ότι «πρόκειται για ένα κατάφωρο ψέμα. Έχουμε το νόμιμο δικαίωμα και την άδεια να χρησιμοποιήσουμε κάθε τραγούδι και κάθε μουσικό κομμάτι στην ταινία. Έχουμε ακολουθήσει όλες τις διαδικασίες, σεβόμαστε τους καλλιτέχνες και όλοι αποζημιώθηκαν για τη μουσική τους».

Η αντίδραση ήρθε μετά από κοινή δήλωση των Paul Thomas Anderson και Jonny Greenwood, οι οποίοι είχαν εκφράσει αντιρρήσεις για τη χρήση της μουσικής του «Phantom Thread» στο ντοκιμαντέρ. Οι δύο δημιουργοί ανέφεραν ότι «έχει περιέλθει στην αντίληψή μας ότι ένα μουσικό κομμάτι από το “Phantom Thread” χρησιμοποιήθηκε στο ντοκιμαντέρ “Melania”. Παρότι ο Jonny Greenwood δεν κατέχει τα πνευματικά δικαιώματα της μουσικής, η Universal δεν τον συμβουλεύτηκε για τη χρήση από τρίτους, γεγονός που συνιστά παραβίαση της συμφωνίας του ως συνθέτη». Στην ίδια ανακοίνωση πρόσθεσαν ότι ζήτησαν την αφαίρεση του κομματιού από την ταινία. Σημειώνεται ότι οι Paul Thomas Anderson και Jonny Greenwood στράφηκαν κυρίως κατά της Universal, η οποία διαχειρίζεται το μουσικό υλικό της ταινίας «Phantom Thread», και όχι απευθείας κατά του Marc Beckman ή της ομάδας παραγωγής του «Melania», που δημιουργήθηκε από την Amazon MGM Studios.

Το ντοκιμαντέρ έχει συγκεντρώσει μέχρι σήμερα εισπράξεις 13.3 εκατ. δολαρίων παγκοσμίως, ενώ η Amazon επένδυσε περίπου 75 εκατ. δολάρια για την απόκτηση και την προώθησή της.

Ο Jonny Greenwood είχε λάβει υποψηφιότητα για Όσκαρ καλύτερης πρωτότυπης μουσικής για το «Phantom Thread» το 2018, ενώ ο Paul Thomas Anderson είχε προταθεί για καλύτερη ταινία και σκηνοθεσία για το ίδιο έργο. Οι δύο δημιουργοί βρίσκονται και φέτος μεταξύ των υποψηφίων για τα βραβεία Όσκαρ χάρη στη συμμετοχή τους στο «One Battle After Another», με τον Paul Thomas Anderson να διεκδικεί επιπλέον υποψηφιότητα για διασκευασμένο σενάριο.

